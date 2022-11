Weltklasse oder mageres Mittelmaß: Flick ruft das Schicksalsspiel für Deutschland aus

Hansi Flick spricht plötzlich ungewohnte Klartext: Der Bundestrainer erklärt das Duell mit Spanien am Sonntag zu einem Schicksalsspiel, bei dem es um die Zugehörigkeit seiner Nationalmannschaft zur Weltspitze geht. Es geht um alles: Ansehen, Ansehen und die Zukunft des deutschen Fußballs.

Seit 2016, als die deutsche Nationalmannschaft bei der EM in Frankreich das Halbfinale erreichte, läuft es für das DFB-Team einfach nicht mehr rund. 2018 gibt es die Katastrophen-WM in Russland mit der ersten Vorrunde in der Vereinsgeschichte. Die Nationalmannschaft rumpelt dann durch die Nations League und WM-Qualifikation (Stichwort: Nordmazedonien), nur um 2021 bei der Corona-EM gegen England ausgerechnet im Achtelfinale zu scheitern.

Es ist der letzte Einsatz von Joachim Löw, viele mögen ihn. Unter Hansi Flick soll alles besser werden. Und auch der neue Bundestrainer legt einen beeindruckenden Start hin und gewinnt seine ersten acht Spiele. Viel ansehnlicher geht es dann aber nicht mehr – und bei der WM in Katar am Sonntag könnte es nach dem Duell mit Spanien bereits wieder das Aus der Vorrunde geben. Wenn das deutsche Team nicht zum zweiten Mal in Folge unter den besten 16 Teams der Welt wäre, würden sie dann immer noch zu den besten der Welt gehören, wo sie und der Rest der Welt sie sehen?

Diese Frage beantwortete Flick bei der Abschluss-Pressekonferenz in Doha mit einer harten Aussage: „Wir müssen das Spiel am Sonntag abwarten“, sagt der Bundestrainer und erhöht den Druck vor diesem epischen Spiel, das sich schon wie das Halbfinale anfühlt Stück. „Dann wissen wir mehr.“

Gehört Deutschland noch zu den Großen?

Also ruft Flick das Schicksalsspiel aus. Das Spiel gegen Spanien wird nicht weniger. Es geht um weit mehr als Punkte, es geht um Reputation und Ansehen. Die weltweite Anerkennung des deutschen Fußballs. Ja, auch über die Zukunft und die künftige Ausrichtung des deutschen Fußballs. Wenn die Nationalmannschaft noch zu den besten der Welt gehört, muss sie gewinnen. Im Falle einer Niederlage ist für den Bundestrainer klar: Der DFB muss fortan kleinere Brötchen backen. In einem Kader mit Brasilien, Argentinien, Frankreich oder Spanien – das war einmal.

Flick ist natürlich gewohnt positiv in Doha. „Wir werden ein Team sehen, das weiß, was auf dem Spiel steht“, prognostiziert er. „Wir haben unseren Plan und hoffen, dass er morgen funktioniert.“ Sie wollen das wegweisende Duell „mit Mut und Glauben positiv angehen“. Seit der Pleite gegen Japan hat er mit seinem Team die vielen Fehler akribisch aufgearbeitet und wird auch im Abschlusstraining wieder am Torerfolg arbeiten. „Die Spieler wollen und können das Gelernte umsetzen, wir sind absolut überzeugt von der Idee, wie wir spielen wollen“, erklärt der Bundestrainer, der nach der Auftaktniederlage auch sich und seine Mannschaft hinterfragte.

Vieles lässt sich aus Hansi Flicks Gestik und Mimik nie ablesen. Auch diesmal bleibt er nach außen ruhig und souverän. Doch der Bundestrainer weiß genau, wie viel auf dem Spiel steht. Das zeigt seine Einschätzung, zur Weltspitze zu gehören. Dem Deutschland nur noch bis morgen Abend angehören darf.