Kalt erwirkten die Europäer, als US-Präsident Biden seine Unterschrift onder een Gesetz nach dem Motto “Made in America”. In Berlijn of Parijs fürchtet man Wettbewerbsnachteile.

Amerikaanse president Jo Biden empfängt am Freitag EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Weißen Haus. Die Entschärfung im Handelskonflikt rund um die Förderung grüner Technologyn steht dabei ganz oben auf der Tagesordnung.

Bij de Treffen (20.00 Uhr CEST) in de VS-Hauptstadt Washington is het de moeite waard om de Streit in een US-Gesetz te nemen, waar milliardenschwere Investitions in the Klimaschutz en Subventions for the US-Industrie vorsieht. Das hoed in Deutschland und der EU Sorge vor Wettbewerbsnachteilen ausgelöst.

Gesetzt is een Meilenstein

Het probleem van de Duitse en europäischer ziet een van de volgende Inflation Reduction Act (IRA): Viele Subventionen and Steuergutschriften sind daran knüpft, dass profitierende Unternehmen US-Produkte verwend of zelfverzekerd in de VS produceren. Das Gesetz is een belangrijke binnenpolitische Erfolg für den US-Präsidenten. Er zijn geen rechten in de Duitse regering, de Gesetz nicht noch een enkele aufzuschnüren. Als je het weet, kun je alle mogelijke interpretaties en interpretaties gebruiken. Een der grondsätzlichen Ausrichtung des Gesetzes wird sich nichts mehrändern.

Biden kan zich onderdompelen in de Duitse macht, vermehrt auf Begünstigung für die heimische industriële setzen van wollen. Erst am Donnerstag zei dat het een rode draad was in de US-Metropole Filadelfia: “Ich habe mit unseren europäischen Freunden (…) sprachen, um ihnen das klarzumachen: Wir versuchen nicht, ihnen etwas zu verweigern.” Maar de VS würden am Anfang der Lieferkette stehen – und nicht an denren Ende. En als het een lange tijd is dat alle klimaten van de 80-jaren in de paket schafft haben – das Gesetz is dennoch een meilenstein in de Amerikaanse klimpolitik.

Es geeft verschillende Knackpunkte

Ein Stein des Anstoßes für die Europäer sind non Steuererleichterungen für Elektrofahrzeuge. Hier heeft het Amerikaanse Finanzministerium noch Spielraum, wanneer het de moeite waard is, welche Fahrzeuge dafür infrage kommen. Das konnte den Europan helfen. Ein Knackpunkt is aber die Vorgabe, dass ein bestimmter – in den kommenden Jahren steigender – Prozentsatz der Critical Mineralien für die Autobatterien aus den USA kommen of in Noord-Amerika recycelt zijn mos, um een ​​Teil der Steuererleichterung zu bekommen. Of het nu gaat om de batteriemineralen uit een landkommen, met die VS ein Vrijhandelsafspraken hoed.

Die Vereinigten Staaten hebben verschillende Freihandelsabkommen – etwa mit Kanada of Mexico. Mit der Europäischen Union geeft ons een oplossing om alles uit te sluiten. Ein Möglichkeit is es non, ein solches Abkommen für den Bereich meer kritische Mineralien mit Brüssel zu schließen. Denn der Begriff Freihandelsabkommen is in dem US-Klimagesetz nicht definitief. Dann konnten in Europa regestellte Elektrofahrzeuge für Steuergutschriften in Frage kommen. Rechtlich dürfte das aber nicht ganz so einfach sein. Het is mogelijk om Zweifel te gebruiken, met enkele Mini-Abkommen over een enkele Sektoren-tatsächlich als Klassische Freihandelsabkommen durchgehen.

Grünes Industrieprogramma als reactie

Een handfester Handelskrieg is weer im Sinne Brüssels noch Washingtons. Das vergulde besonderers in Zeiten, in dennen der Westen angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine Zusammenstehen will. Een situatie waarin de jarenlange strijd om de staatsluchtvaart van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Boeing en de Europese rivalen van Airbus met beide zijden verloopt. De Verenigde Staten en de EU hebben de rechten van de juwelen die eigen zijn aan Flugzeugbauer-subventioniert en sich dann gegenseitig wegen Wettbewerbsverzerrung voor der Welthandelsorganisation WTO verklat. WTO-Schiedsgericht hatten die Subventionen für illegale erklärt en milliardenschwere Strafzölle erlaubt.

Dennoch haben Deutschland, Frankreich en andere EU-staten zullen zich onder de Duitse regering bevinden, dat een europäische Antwort auf das US-Gesetz heeft gekregen. EU-commissarissen van der Leyen die een nieuw grünes industrieprogramma schließlich hebben ontwikkeld, als reactie op de VS aber auch Chinese Subventionspolitik is. Ze melden een investeringsbedarf van Hunderten Milliarden Euro in Klimafreundliche Technologien en. Dazu zal de Zugang zu Fördermitteln erweitern en beschleunigen en den EU States mehr Freiheiten für gezielte Subventionen krijgen.

Offen war non, ob Biden und vor der Leyen am Freitag konkrete Lösungsansätze vorlegen of oneher generalel Absichtserklärungen. Ik ben achter de EU- en VS-verkenners van de landen waar ze konden vliegen. Als de gemeinsam Treffen met de Angaben der US-Regierung auch um die Unterstützung für die von Russland angegriffene Ukraine and die “Herausforderungen” door China gehen.

