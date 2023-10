Laut Reuters will Toyota die Steuern auf die Fahrzeuge um bis zu 21 % senken

Die Toyota Motor Corporation hat sich bei der indischen Regierung dafür eingesetzt, die Steuern auf Hybridfahrzeuge um bis zu ein Fünftel zu senken, und argumentiert, dass Hybridfahrzeuge die Umwelt weitaus weniger verschmutzen als Benzinautos, berichtete Reuters am Montag unter Berufung auf einen Brief des Unternehmens.

Dem Bericht zufolge besteuert Neu-Delhi Elektrofahrzeuge (EVs) mit nur 5 %, während die Abgabe auf Hybridfahrzeuge bis zu 43 % beträgt, knapp unter den 48 %, die für Benzinautos erhoben werden.

Berichten zufolge argumentierte Toyota, dass der Unterschied von fünf Prozentpunkten Hybridfahrzeuge gegenüber Benzinfahrzeugen begünstige „unzureichend,“ unter Berücksichtigung der geringeren Emissionen und des besseren Kraftstoffverbrauchs, die sie bieten.

Laut Toyotas Brief an die Denkfabrik von Premierminister Narendra Modi, Niti Aayog, soll der Steuerunterschied gegenüber Benzinautos bis zu 11 Prozentpunkte für Hybridfahrzeuge und 14 % für Flexhybride betragen.

Reuters errechnete, dass dies einem Steuersatz von 37 % für Hybride und 34 % für Flex-Hybride entspricht, was einer Reduzierung von bis zu 14 % bzw. 21 % entspricht.

„Wir würden freundlicherweise um eine angemessene politische Unterstützung bitten“, schrieb der Chef von Toyota in Indien, Vikram Gulati, in dem von Reuters zitierten Brief vom 20. September.









Indiens Steuerstruktur erschwert die Produktion von Hybriden „30–35 % teurer als seine Benzin-Pendants,“ heißt es in der Korrespondenz.

Das japanische Unternehmen forderte Indien außerdem auf, Hybridautos im Rahmen eines staatlichen Anreizprogramms anzubieten, das Käufern Preisnachlässe bietet. Das System ist derzeit nur für Elektrofahrzeuge verfügbar.

Die höhere Steuer auf Hybridfahrzeuge könnte ein Hindernis für die Pläne des japanischen Autogiganten sein, die Produktionskapazität zu erweitern, um der wachsenden Nachfrage in Indien nach solchen Autos gerecht zu werden, heißt es in dem Bericht.

Toyota steht in der Kritik, weil es weiterhin wasserstoffbetriebene Autos unterstützt. Das Unternehmen behauptet, diese seien für Märkte sinnvoller, in denen die Infrastruktur nicht für Elektrofahrzeuge bereit sei. Der weltweit größte Automobilhersteller fordert eine „mehrwegig“ Ansatz zur Lösung der Klimakrise.

Toyota teilte Reuters mit, dass die „optimalster Weg“ Die Reduzierung der CO2-Emissionen erfolgte durch eine Mischung aus elektrifizierten und alternativen Energieoptionen, einschließlich Elektrofahrzeugen und Hybridfahrzeugen.