Der Name mpox, auch bekannt als Mpox, wurde gewählt, nachdem die WHO Anfang dieses Jahres einen öffentlichen Konsultationsprozess gestartet hatte.

Die Weltgesundheitsorganisation sagte am Montag, dass sie anfangen werde, Affenpocken als mpox zu bezeichnen, um die Stigmatisierung des Namens des Virus zu verringern.

Beide Namen werden ein Jahr lang gleichzeitig verwendet, während die Geldpocken auslaufen, sagte die globale Gesundheitsorganisation in einem Beitrag auf ihrer Website und ermutigte andere, der neuen Namenskonvention zu folgen.

Die Entscheidung kommt, nachdem der Name Affenpocken – so benannt, nachdem er erstmals bei Affen identifiziert wurde – dafür kritisiert wurde, dass er zur rassischen und sexuellen Stigmatisierung beiträgt.

Monkeypox ist eine seltene Virusinfektion, die in diesem Jahr ihren größten weltweiten Ausbruch erlebt hat und sich in nicht endemischen Ländern außerhalb West- und Zentralafrikas und hauptsächlich unter schwulen und bisexuellen Männern stark verbreitet hat.

Der Name mpox wurde gewählt, nachdem die WHO Anfang dieses Jahres einen öffentlichen Konsultationsprozess gestartet hatte, der einen Prozess eröffnete, der normalerweise einem technischen Ausschuss mit geschlossener Tür vorbehalten ist.

Poxy McPoxface, TRUMP-22 und mpox waren unter einigen der eingereichten Namen.

Die WHO sagte, sie hoffe, dass der gewählte Name mpox „jegliche anhaltenden negativen Auswirkungen des aktuellen Namens minimieren werde“.

Der Name mpox wurde von der Männergesundheitsorganisation Rezo eingereicht. Der Direktor sagte damals, er hoffe, die Entfernung von Affenbildern helfe den Menschen, den Gesundheitsnotstand ernst zu nehmen.

Laut WHO wurden in diesem Jahr bisher über 81.000 Fälle von Affenpocken und 55 Todesfälle in 110 Ländern gemeldet.