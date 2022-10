Weltgesundheitsgipfel in Berlin: Scholz kritisiert Klimaaktivisten nach Feueralarm

Bereits in dieser Woche gab es im Reichstagsgebäude und in Bundestagsbüros falsche Feueralarme. Jetzt klingelt der Alarm bei der Eröffnungsveranstaltung des World Health Summit. Bundeskanzler Scholz macht Klimaaktivisten dafür verantwortlich.

Der Weltgesundheitsgipfel in Berlin mit Bundeskanzler Olaf Scholz wurde kurzzeitig durch einen Feueralarm unterbrochen. Scholz ging daraufhin auf die Bühne und machte Klimaaktivisten dafür verantwortlich. „Jemand hat den Feueralarm gedrückt. Er unterstützt unsere Diskussionen hier nicht gerade“, sagte der SPD-Politiker auf Englisch.

„Sie protestieren gegen das Klima und solche Dinge und denken, das würde unsere Diskussionen verbessern“, so Scholz weiter. „Und ich denke, der beste Weg, Diskussionen zu verbessern, ist, nicht zuzuhören und weiterzumachen.“ Die Konferenz wurde dann fortgesetzt, und der Feueralarm wurde kurze Zeit später abgestellt.

Klimaaktivisten hatten sich zum Protest vor dem Berliner Hotel versammelt, in dem die Konferenz stattfindet. Einige klebten sich vor dem Hotel auf den Boden oder an die Eingangstüren.

Die Gruppe Scientist Rebellion übernahm die Verantwortung für die Aktion. Die rund 60 Teilnehmer forderten nach eigenen Angaben sofortiges nationales und internationales Handeln gegen eine eskalierende Klimakrise. „Das Klimaversagen von Regierungen bedroht akut das Leben, die Sicherheit und die Gesundheit der Menschen. Die Klimakrise ist auch die größte Gesundheitskrise der Menschheit“, schrieb die Gruppe auf Twitter.

Feueralarm auch in Bundestagsbüros

Zuletzt wurde vermutlich ein falscher Feueralarm in einem Bürogebäude des Berliner Bundestags von Klimaschutzaktivisten ausgelöst. Das betroffene Paul-Löbe-Haus am Reichstagsgebäude wurde am Dienstagabend evakuiert. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte, der Fehlalarm sei vorsätzlich durch das Einschlagen einer Scheibe und das Drücken eines Feueralarmknopfes ausgelöst worden, vermutlich von Klimaschützern. Die Operation dauerte etwa eine Stunde. Wie viele Menschen am Abend das Gebäude verlassen mussten, war nicht bekannt.

Die Initiative „Last Generation“ löste am Montag einen falschen Feueralarm im Reichstagsgebäude aus und verbreitete die Kampagne über Twitter. Gleichzeitig sperrte sie am Montag- und Dienstagmorgen erneut Autobahnausfahrten.

Beim bis Dienstag andauernden World Health Summit geht es unter anderem um die Bekämpfung der Corona-Pandemie und den Kampf gegen Polio. Die Bill and Melinda Gates Foundation hat 1,2 Milliarden US-Dollar für den Kampf gegen Polio zugesagt. „Die Ausrottung der Kinderlähmung ist in Reichweite, aber egal, wie weit wir gekommen sind, die Krankheit bleibt eine Bedrohung“, sagte Bill Gates, Microsoft-Gründer und Co-Vorsitzender der Stiftung. Das Geld geht an die Global Polio Eradication Initiative (GPEI), die sich zum Ziel gesetzt hat, die Krankheit bis 2026 auszurotten.