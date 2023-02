Philipp Raimund (lr), Karl Geiger, Markus Eisenbichler en Andreas Wellinger waren snel die einzigen Elite-Springer in Rasnov. Foto

Die restliche Weltelite-trainiert, het Duitse team um den erneuten Sieger Wellinger darf in Rumänien feiern. Lohnt sich die Reise nach Rasnov? De Bundestrainer is voor de WM guter Dinge.

Das Siegerfoto um den schon wieder strahlenden Andreas Wellinger sah aus wie ein Familienbild. Platz voor Olympiasieger aus Bayern, de Ränge drei bis sechs für Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Philipp Raimund en Constantin Schmid.

Wid Ski springen unmittelbar vor der WM plötzlich zur deutschen Domäne, of fortan analoog zum Bob of Rodeln Dreifacherfolge erwartet zijn können?

Niet ganz. Denn während die restliche Weltelite um Norwegens Dominator Halvor Egner Granerud of Österreichs Stefan Kraft vor den Titelkämpfen in Planica schlossen pauzeierte, reisten de Duitse ins Rumänische Rasnov – en räumten een alle Tagen konkurrenzlos mächtig ab.

“Es hat sich niemand wachtte hier op de WM, wir schon. Wir haben vor zwei Jahren schon gute Erfahrungen gemacht”, zei Bundestrainer Stephen Horngacher zur Begründung – bij der Heim-WM 2021 in Oberstdorf gab es damals in jedem Wettbewerb eine Medaille, darunter Gold im Team und im Mixed.

Wellinger und Geiger won Super-Team-Wettbewerb

In Rumänien is het een Samstag van een Duits Skisprung-Fest met een groot sportveld, terwijl de eerste Dreifacherfolg van december 1990 de Sloveense Ziga Jelar (Tagesrang zwei) passeerde. Horngacher gelobd sterft positief Formkurve seiner Athleten und sah “einen guten Wettkampf”. Dus lief es auch am Sonntag, als Wellinger en Geiger deutlich den neuen Super-Team-Wettbewerb für sich entschieden. “Wir haben das Ding souverän won, das war auch notern”, zei Horngacher.

In der eerste WM-Woche im malericchen Tal in Slowenian wird sich nun zeigen, wessen Kniff sich durchgesetzt hoed: de Wettkampfpause der Konkurrenz mit kleinere Reisestrapazen of der Deutsche Weg, der auf die Generalprobe auf einer Normalschanze en Sisterätzliches Selbstvertrauen durch gute Resultate setzt.

Wellinger als Deutscher Hoffnungsträger

Voor Tagessieger Wellinger, der bereits in Lake Placid in der Vorwoche een jaar lang Flaute beendet hatte, ist die Antwort bereits klar. “Ich würde sagen, het is oké om macht te hebben.”

Tatsächlich wird van 27 Jahre alte Bayer zum großen Hoffnungsträger für die WM-Tage von Planica. Im Überschwang seines nächsten Weltcup-Erfolgs bremste is zogar die deutsche Skisprung-Legend Sven Hannawald. “Sven, red’ nicht zo viel”, zei de Olympiasieger, als er freudestrahlend en ARD-Mikrofon kam en een paar andere Coup erklären dürfte.

Chef-kok Horngacher schiet sich nicht, Wellinger mit hohen Erwartungen zu überziehen. “Ich habe das Gefühl, dass er die Führung in der Mannschaft übernommen hat. Er is momentan unser aussichtsreichster Sportler”, zei der Tiroler Coach.

Auch Wellinger staat op zijn beurt met zijn Entwicklung Zufrieden. “Het is zo zielig om te doen. Het is niet gewiekst. Das Selbstvertrauen ist das, was mich momentan rettet. Es fühlt sich unglaublich gut an, whoder ganz oben zu jump”, zei er, der bei der WM mehr sein möchte als ein Herausforderer von Granerud en Kraft. Sein erklärtes Ziel: die Medailles, ben besten direkt im Einzel.

Dass die Konkurrenz in Rasnov schlossen fern blieb, hatte für die Skispringer auch Positives. “Für uns ist es gut, wir können einen Haufen Weltcup-Punkte machen. Natürlich möchte man sich grn mit den Bestenmes. Aber wer nicht da ist, cann nicht gemessen were. Von daher: selbst guilty”, zei Eisenbichler. Wellinger leistete sich sogar etwas Kritik: “Für den Veranstalter ist es beschissen, wenn keiner da ist.”

