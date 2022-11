Weltbevölkerung: Acht-Milliarden-Marke wird geknackt | tagesschau.de

Stand: 14.11.2022 11:31 Uhr

Für die erste Milliarde brauchte die Menschheit Hunderttausende von Jahren. Dann ging es immer schneller. Ab morgen werden acht Milliarden Menschen auf der Erde leben. Ein Ende des Wachstums ist vorerst nicht in Sicht.

Nach UN-Berechnungen wird die Zahl der Menschen auf der Welt morgen acht Milliarden überschreiten. Das sind mehr als dreimal so viele wie 1950.

„Dieses beispiellose Wachstum ist auf die allmähliche Erhöhung der Lebenserwartung als Ergebnis von Verbesserungen im Gesundheitswesen, der Ernährung, der persönlichen Hygiene und der Medizin zurückzuführen. Es ist auch das Ergebnis hoher und anhaltender Geburtenraten in einigen Ländern“, sagten die Vereinten Nationen kürzlich.

Da es unmöglich ist, den Überblick über Hunderttausende von Geburten und Todesfällen pro Tag zu behalten, hat die UN die Mitte des Monats für den Meilenstein der Menschheit gewählt.

Allerdings hat sich das globale Bevölkerungswachstum deutlich verlangsamt. Während es zwischen 1962 und 1965 jährlich um 2,1 Prozent wuchs, fiel das Wachstum im Jahr 2000 auf weniger als ein Prozent. Aufgrund der sinkenden Geburtenrate könnte die Wachstumsrate laut UN-Schätzungen bis 2050 auf rund 0,5 Prozent sinken.

Experten sind sich über Spitzenwachstum uneins

Ein Ende des stetigen Wachstums ist nicht in Sicht. Die UN schätzt, dass im Jahr 2037 neun Milliarden Menschen auf der Erde leben werden. Einen Höhepunkt wird die Welt voraussichtlich um das Jahr 2080 erreichen, wenn laut UN-Prognosen rund 10,4 Milliarden Menschen auf der Erde leben werden.

Andere Experten berechnen andere Zahlen. In einer vor zwei Jahren veröffentlichten Studie prognostizierte das US-Institut für Gesundheitsmessung und -bewertung, dass der Höhepunkt bis 2064 erreicht und unter zehn Milliarden liegen würde. Dies liegt an unterschiedlichen Annahmen zur Geburtenrate.

Weniger Geburten, steigende Lebenserwartung

Laut UN hat jede Frau im Jahr 2021 in ihrem Leben 2,3 Kinder bekommen. Bis 2050 soll die Rate daher auf 2,1 sinken. Ein weiterer Faktor ist die durchschnittliche Lebenserwartung. Diese nimmt stetig zu. Bis 2050 erwartet die UNO eine durchschnittliche Lebenserwartung von 77,2 Jahren.

In Kombination mit der sinkenden Geburtenrate bedeutet dies, dass der Anteil der über 65-Jährigen an der Gesamtbevölkerung bis 2050 von derzeit zehn Prozent auf 16 Prozent steigen wird.

Dadurch werden auch die gesetzlichen Rentensysteme belastet, der Bedarf an Pflege im Alter wächst und gleichzeitig stehen weniger junge Arbeitskräfte zur Verfügung. UN-Expertin Rachel Snow berichtet von einer wachsenden Zahl von Anfragen an den UN-Bevölkerungsfonds, wie Staaten ihr Bevölkerungswachstum ankurbeln können.

Große regionale Unterschiede

Zwischen den Weltregionen gibt es große Unterschiede in der Bevölkerungsentwicklung. Laut UN wird mehr als die Hälfte des Bevölkerungswachstums bis 2050 auf die acht Länder Indien, Nigeria, Ägypten, die Demokratische Republik Kongo, Äthiopien, Pakistan, die Philippinen und Tansania entfallen.

Auch das Durchschnittsalter in verschiedenen Regionen ist höher denn je: Es liegt derzeit bei 41,7 Jahren in Europa und bei 17,6 Jahren in Subsahara-Afrika.

Laut UN-Prognosen werden die beiden bevölkerungsreichsten Länder der Welt, China und Indien, voraussichtlich bereits im nächsten Jahr die Plätze auf dem Treppchen tauschen. Indiens Gesamtbevölkerung wird bis 2023 auf rund 1,4 Milliarden und bis 2050 auf 1,7 Milliarden anwachsen. Die chinesische Bevölkerung hingegen soll bis 2050 auf 1,3 Milliarden schrumpfen.

Grund zum Feiern oder Anlass zur Sorge?

Für die Leiterin des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen, Natalia Kanem, enthält die aktuelle Zahl viel Positives. Immerhin spiegelt es einen grundlegenden Sprung wider: „Acht Milliarden Menschen, das ist ein bedeutender Meilenstein für die Menschheit. Und es ist die Kombination aus längerer Lebenserwartung, geringerer Mütter- und Kindersterblichkeit und immer effektiveren Gesundheitssystemen“, sagte Kanem kürzlich gegenüber einem UN-Experten treffen .

Die Sorge vieler Menschen vor Überbevölkerung sei laut Kanem unbegründet: „Ich bin hier, um klar zu sagen, dass die schiere Zahl der Menschenleben kein Grund ist, Angst zu haben.“ Ressourcen gibt es laut UN auf jeden Fall genug – worauf es ankommt, ist die richtige und gerechte Verteilung.

Mit Blick auf die Erderwärmung ergänzt Frank Swiaczny vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung: „Mehr Menschen bedeuten nicht zwangsläufig einen größeren ökologischen Fußabdruck.“ Fast die Hälfte der globalen CO2-Emissionen wird von den zehn Prozent der Weltbevölkerung mit dem höchsten Einkommen verursacht, während der Beitrag der ärmsten Hälfte vernachlässigbar ist.