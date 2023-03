CNN

Studenten van Wellesley College in Massachusetts keurden dinsdag een referendum goed waarin werd opgeroepen tot het accepteren van toelatingsaanvragen van alle niet-binaire en transgender toekomstige studenten, zei een woordvoerder van de universiteit.

Het vrouwencollege van ongeveer 2.300 studenten accepteert momenteel degenen die “als vrouw leven en zich consequent als vrouw identificeren”, inclusief transgendervrouwen, volgens het genderbeleid op de website van Wellesley. Het zegt ook dat het niet-binaire studenten accepteert die “bij de geboorte een vrouw kregen toegewezen en die voelen dat ze thuishoren in onze gemeenschap van vrouwen.”

Het studentenreferendum, dat niet bindend is en het huidige beleid van de hogeschool niet verandert, vroeg studenten of ze een voorstel steunden dat aan de raad van bestuur zou worden voorgelegd om de toelating van de universiteit uit te breiden tot transgender mannen en alle niet-binaire mensen, ongeacht hun toegewezen geslacht bij de geboorte, volgens een kopie van het stembiljet gedeeld met CNN.

De stemmingsmaatregel stelde ook voor dat de communicatie van het college “alle genderspecifieke taal zou vervangen door genderneutrale taal met betrekking tot zijn studentenlichaam”. Dat omvat het zeggen van “studenten” in plaats van “vrouwen” of het gebruik van “zij/zij” in plaats van “zij/haar” voornaamwoorden.

Het college heeft het aantal stemmen of een percentage van het aantal studenten dat voor het referendum stemde niet vrijgegeven.

“Hoewel er geen plan is om haar missie als vrouwencollege of haar toelatingsbeleid te herzien, zal het College alle studenten, inclusief transgender mannelijke en niet-binaire studenten, blijven betrekken bij het belangrijke werk om een ​​inclusieve academische gemeenschap op te bouwen waar iedereen zich thuis voelt ”, zei Stacey Schmeidel, directeur mediarelaties van Wellesley, in een verklaring na de stemming, verwijzend naar het beleid van de universiteit om studenten te ondersteunen die overstappen als transmannen nadat ze zijn toegelaten.

Het referendum is het onderwerp geweest van een gespannen debat tussen studenten en topbestuurders van het college.

Vorige week sprak voorzitter Paula Johnson van het Wellesley College de stemmaatregel toe in een open bericht met de titel “Onze missie bevestigen en onze gemeenschap omarmen”, waarin ze herhaalde dat het college “(cisgender), trans- en niet-binaire studenten toegeeft – allemaal die consequent identificeren als vrouwen.”

“Wellesley is ook een inclusieve gemeenschap die studenten, alumnae, docenten en personeel met verschillende genderidentiteiten omarmt. Ik geloof dat de twee manieren om Wellesley te zien elkaar niet uitsluiten, ‘vervolgde Johnson.

Als reactie daarop publiceerde de redactie van de campuskrant, The Wellesley News, een verklaring waarin Johnson’s bericht werd afgewezen als een ongepaste inmenging in het studentendiscours en waarin werd bevestigd dat “transgender en niet-binaire studenten altijd hebben thuisgehoord en zullen blijven horen bij Wellesley, een historisch vrouwenuniversiteit.” middelbare school.”

“We keuren de e-mail van president Johnson af en zijn het er helemaal niet mee eens”, schreef de redactie. “Als journalisten begrijpen we de kracht van retoriek om goed of kwaad te doen.”

De verklaring concludeerde: “We willen eindigen met onze ondubbelzinnige steun voor transgenders, niet-binaire en gender-niet-conforme mensen – in Wellesley en overal – die alle gemeenschappen verrijken waar ze deel van uitmaken.”