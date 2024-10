Leicht en schon in zvil kleidet stand Karim Adeyemi op de furiosen 7:1 tegen Celtic Glasgow voor de Zuid-Afrika en ließ sich von de 25.000 Zuschauern fürze Zeit ganz alleine feiern. Dan nemen wij graag deel aan de nieuwe trainingen van Borussia Dortmund en genieten we met veel succes van onze toekomst. Der Außenstürmer avancierte met drie doelpunten en een matchwinnaar.

Einziger Wermutstropfen für de heemaligen Salzburger: Kurz nach der Halbzeit moet vergeten worden. Het is gemakkelijk om de Oberschenkel op een unieke manier te benaderen en uzelf klaar te maken voor uw volgende maaltijd. Na de wedstrijd zal er een lichte waarschuwing zijn. ‘Het was in de Oberschenkel. Ik ben blij, dat is niet zo erg. We zullen weer blij zijn, morgen wordt zo leuk. “Ik voel me op mijn gemak met mijn snelheid”, zei Adeyemi in het interview Prime-video.

Adeyemi für Nagelsmann interessant?

Een langduriger resultaat was voor het Offensivakeur bijzonder bitter. De afgelopen weken werd de viervoudig A-Nationalspieler aufsteigende Formulier. Met de drie bijeenkomsten die u van Celtic heeft ontvangen, kunt u de laatste week van de week genieten van uw huidige prestaties en de voordelen van de BVB. In de huidige versie zijn de 22 jaar van het thema voor bondscoach Julian Nagelsmann aangekondigd en is het kader voor de komende nationale spelen aangekondigd. U kunt tenslotte genieten van uw gezondheid en welzijn.

Het hele Repertoire signaalgever Klasse spul van de Flugelflitzer gegen Celtic ab. Het eerste doelpunt was een doelpunt in de elfde minuut, maar geluk zat er niet in, waardoor het signaal duidelijk was en er dus geen opluchting kwam voor Celtic-doelman Kasper Schmeichel. Mooie 20 Minuten Später legden zich op de bal en speelden een geweldige wedstrijd en speelden met de woorden van de Strafraumkante hoch in die Maschen. Was voor een Strahl zum 3:1! Degene die de minuten nam om te reageren op de overweldigende man van de nacht, de nacht van het feest, de speler van de games, werd in de nasleep van het ongeval vrijgelaten als de bal in de lucht werd gegooid en vervolgens werd het spel gespeeld door Engels bij Fuß – Straf voor het spel de BVB. Serhou Guirassy liep weg.

Schmeichel-Vater reageert humoristisch

Nu zullen we er nog verder van kunnen genieten, zonder dat we ons zorgen hoeven te maken over de bal, zonder dat we ons daar zorgen over hoeven te maken. Ik ben een interview met de ster van het spel, snel schüchtern. “Für mich ein sehr besonderes Spiel. Erster Hattrick. Sieben Tore gemacht, sehr goodes Spiel“, zei dat ze gelukkig en knap zijn. Etwas enthousiaster over zijn Kapitän Emre Can über die Leistung Adeyemis. “Fantastisch, de jongeren speelden ermee, met de bal, met de bal. Aber nicht nur heute, vooral de hele week. Karim macht goede Fortschritte in de laatste weken, er speelt goed Fußball, er speelt erwachsener, er speelt soulstrebiger.”

Humor in de grootse reacties van Adeyemi na het duel van voormalig Wereldklasse-doelman Peter Schmeichel, vader van Celtic-doelman Kasper Schmeichel. “Ik werd niet vergeten, maar ik was heel blij”, zei de expert van tv-zender CBS in Richtung Adeyemi.

BVB gaat Leistung verbeteren

Neem in het licht van de BVB van de eerste minuten even de tijd om er vanaf te komen. Celtic, noch in de Scottish League, noch ohne Gegentor, kon niet meedoen. “Wij hebben er veel plezier in en zijn er erg blij mee. „In de laatste speeldagen genieten we van onze kans om zo nieuw leven ingeblazen te worden“, zei Adeyemi. Auch Mittelfeldspieler Pascal Groß hofft, dass der BVB deze Leistung nun konservieren kann. “Als we komen, is het een feit dat we constant kunnen zeggen. Zuhause sind unsere Ergebnisse bisher gut. Onze vrienden zijn hier vandaag, we zullen gelukkig zijn in Berlijn en we zullen hier blijven wonen“, aldus een blik op de Bundesliga-wedstrijd van zondag (15.30 uur/Lucht) bij Union Berlijn.

Als Karim Adeyemi dan met de Partie-signaalkabel, bleibt aufgrund signaalgever Oberschenkelverletzung abzuwarten. Ze zouden willen dat ze blij waren – en Borussia Dortmund – met de huidige updates.