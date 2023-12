Welches Team won Staffel 13 „The Voice of Germany“?

Das Wichtigste in Kürze

Niet meer dan 13 talenten in 5 teams sinds hij in 2023 bij „The Voice of Germany“ kwam. Welcher Coach kan sich mit seinem Talent am Ende durchsetzen? Hier een overzicht van wie de kansen zijn.

5 teams, 13 halve finalisten: verzamelen

De liveshows van „The Voice of Germany“ 2023 zijn beschikbaar. Er zijn nog weinig talenten om op te bouwen en te vechten voor de belegering in de 13e Staffel. We wachten op de halve finales op 1 december en vervolgens in de finale op 8 december op de winnaars van „The Voice“.

Het is immers belangrijk om te weten dat de teams tijdens het racen een unieke benadering hebben van hun talenten. Aber equal, who viel Musiker:innen sie dabeihaben, de Coaches werden alles, om de Titel zu holen.

Team Bill & Tom juicht: ze hebben een groot talent

Nadat het team heeft gevochten, worden ze meteen een favoriet team: Bill en Tom kunnen het talent naar de halve finale brengen. Met Joel, Naomi, Marc, Niclas en Malou hebben ze plezier in hun teamgevechten. Kein Wunder, kijk naar de Team Tol tijdens de volgende run:

Wij zijn absoluut het beste team in de halve finale! Bill Kaulitz

Won sie aber noch long nicht. Nog acht getalenteerde wollen vallen in de belegeringsgrotten.

Shirin David zegt dat hij zelfbewust is

Vielleicht es es auch die Dame in der Runde, ben Ende zu triomfieren. Shirin heeft een sterk talent in de liveshows. Joy, Kim, Danilo en Finja zijn welkom bij Team Shirin. Dat is alles, aan coaching geen gebrek.

Dat is het enige talent binnen Team Shirin dat altijd op het podium zal staan. Ik zal immers blij zijn met mijn eindresultaat in de halve finale. Shirin David

Ronan Keating zint op wraak in de liveshows

Het laatste teamgevecht was oprecht voor Ronan. Keines signaalgever Talent schaffte es een Runde weiter. „Ik ben verdwaald, ik ben verdwaald, ik ben verdrietig“, zei de Ire nach der Folge. Maar er is nog steeds geen kans op vallen. Met Egon en Emely hebben we geen goede kansen om verslagen te worden door Team Ronan. We willen dat Ronan met meer informatie in het team zit en alles wordt besproken, zodat de andere teams zullen zegevieren.

Ik heb twee grote talenten. Man braucht nur eins, um zu gewinnen. Ronan Keating

Giovanni zal blij zijn – zegt hallo tegen het kamp!

Niet hartelijker dan Ronan heeft Giovanni Zarrella geraakt. Er is geen enkel talent in het racen nadat het team heeft gevochten. „Ik ben onderweg acht talenten kwijtgeraakt. En dat is een sterk brein“, aldus de Italianen. Desirey is nog steeds bij ons voor Team Giovanni. Als jij zorgt voor de teamstrijd voor een wedstrijd op topniveau en de coach, kun je er het beste van maken.

Alle Hoffnung op Desirey! Giovanni Zarella

Sinds Giovanni in de Roll of the Underdogs zit, is er een situatie die kan worden overwonnen en die er optimistisch uitziet over de halve finale: „Dat is de geschiedenis van mijn leven. Ik heb altijd op het stenen pad gezeten en ik hou van mezelf.“

Zorgt Kool Savas voor de grote overraschung?

Ik durf man auf keinen Fall vergessen: Kool Savas. De rapper staat samen met de andere coaches in de halve finale. Geluid Schützling Leon „Ezo“ Weick won „The Voice Rap by CUPRA“ en was een fan van topklasse. Daar wordt alles geregeld, wat Zuschauer:innen de komende stemmen voor zichzelf zal winnen. Als geheel bouwt Rap-Talent een valheraus op in de halve finale.

Signal Coach Kool Savas heeft respect voor het milieu: „Leon, wij zullen blij zijn met jouw herfstinpak. Dat is geen probleem!“, zei hij tijdens „The Voice Rap by CUPRA“. Maar één ding over grimmige talenten van andere teams is hetzelfde als de Battle Rapper na een val.

Als het nog steeds onglaublich is, is alles uitgeschakeld. Het universum is gescheiden, wie wil het. Kool Savas

Gingen we winnen of winnen met „The Voice“ 2023?

Waren de winnaars van de 2023-editie van de Voice of Germany, dan stemmen we voor elke stem. Nu er maar één talent in de overwinning zit, zal de relatie tussen het talent en het team niet aangetast worden. Het blijft spannend tot het einde.

De halve finale van „The Voice of Germany“ wordt uitgezonden op vrijdag 1 december, en de laatste avond van de avond op 8 december – sowieso om 20:15 uur in SAT.1 met Joyn. Hier vind je alle berichten in het overzicht.