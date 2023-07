Spotify bietet eine Reihe von Premium-Plänen zur Auswahl. Wenn Sie jedoch das Beste aus Ihrem Geld herausholen möchten, müssen Sie überlegen, mit wem Sie Ihr Musik-Streaming teilen und wie Sie Ihr Konto aufteilen.

Welches Konto Sie wählen, kann auch von den am 24. Juli 2023 angekündigten Preiserhöhungen betroffen sein.

Wir haben die vier verschiedenen Spotify Premium-Optionen – Einzelperson, Duo, Familie und Student – ​​verglichen, um Ihnen bei der Auswahl des richtigen Abonnements zu helfen, das zu Ihren Finanzen und Hörgewohnheiten passt. Wir haben auch einen ähnlichen Ratgeber, welcher Netflix-Plan der richtige für Sie ist, und Sie können auch hier herausfinden, wie viele mobile Daten Spotify verbraucht.

Falls Sie dies noch nicht getan haben, können Sie sich auf der Spotify-Website kostenlos für ein Konto anmelden und dort dann den gewünschten Plan auswählen.

Die Fakten zu den Spotify-Plänen

Das Wichtigste zuerst: Wenn Sie es noch nicht ausprobiert haben, sollten Sie die kostenlose Option von Spotify in Betracht ziehen. Sie erhalten weiterhin Zugriff auf eine große Musikbibliothek, müssen jedoch einige Einschränkungen in Kauf nehmen. Dazu gehören sowohl visuelle als auch akustische Werbung, die Möglichkeit, Songs nur in zufälliger Reihenfolge abzuspielen, eine begrenzte Anzahl von Sprüngen und keine Möglichkeit, Musik offline anzuhören.

Wenn Ihnen das alles nach einem zu großen Kompromiss vorkommt, dann ist Premium genau das Richtige für Sie. Einen detaillierteren Vergleich zwischen Spotify Free und Spotify Premium finden Sie hier.

Um es klarzustellen: Jedes Premium-Konto bei Spotify bietet Folgendes:

Werbefreies Musikhören

Offline-Spiel

Unbegrenzte Sprünge

Alle Pläne bieten außerdem einen Monat lang kostenlose Testversionen, sodass Sie die Vorteile von Spotify Premium ausprobieren können, ohne dafür Geld ausgeben zu müssen.

Obwohl Spotify Gemeinschaftskonten anbietet, können Sie nur eine Zahlungsoption registrieren. Überlegen Sie sich daher unbedingt, wie Sie die Kosten für Ihr ausgewähltes Spotify Premium-Konto aufteilen möchten. Sie können die Leute entweder dazu bringen, einen einfachen Dauerauftrag einzurichten, über PayPal zu bezahlen und die Kosten hier aufzuteilen, oder etwas wie Monzo verwenden. Die maximale Anzahl von Personen, die Sie auf einem Konto haben können, beträgt sechs.

Darüber hinaus benötigen alle diese Personen Ihre registrierte E-Mail-Adresse und Ihr Passwort – stellen Sie also sicher, dass Sie diese Daten gerne weitergeben. Verwenden Sie beispielsweise kein vertrauliches Passwort, wie Sie es zum Beispiel beim Internetbanking verwenden.

Wir haben außerdem die jährlichen Kosten für jeden Plan zusammengestellt, um Sie bei Ihren finanziellen Problemen zu unterstützen. Alle Pläne laufen monatlich und können jederzeit gekündigt werden.

Spotify kündigte Preisänderungen am 24. Juli 2023 an – Kunden erhalten angeblich eine einmonatige Kulanzfrist, sobald sie per E-Mail benachrichtigt wurden, sodass Sie Zeit haben sollten, Ihren Plan zu ändern oder ganz zu kündigen.

Ist Spotify Premium Individual für mich geeignet?

Kosten: 10,99 £/10,99 US-Dollar pro Monat (insgesamt 131,88 £ oder 131,88 US-Dollar pro Jahr)

Geeignet für: Berufstätige, die kein Konto teilen möchten

Sie möchten Ihr Konto mit niemandem teilen und sind kein Student? Entscheiden Sie sich für den Standard-Premium-Plan. Mit werbefreiem Hören, unbegrenzten Sprüngen, der Möglichkeit, Playlists als Favoriten zu erstellen und zu kuratieren und natürlich Musik herunterzuladen, können Sie dieses Konto ganz für sich behalten.

Wenn Sie darüber nachdenken, Ihre Premium-Vorteile mit einem Freund zu teilen, dann denken Sie noch einmal darüber nach. Spotify erkennt, wenn jemand auf zwei Geräten angemeldet ist, und meldet Sie ab, wenn Sie versuchen, gleichzeitig zuzuhören.

Wenn Sie Ihre Musikzeit koordinieren können, ist es einen Versuch wert. Wenn nicht, ziehen Sie andere Alternativen in Betracht.

Ist Spotify Premium Duo das Richtige für mich?

Kosten: 14,99 £/14,99 US-Dollar pro Monat (insgesamt 179,88 £ oder 179,88 US-Dollar pro Jahr)

Am besten geeignet für: Paare oder ein Paar Mitbewohner – ausgenommen Studenten

Spotify Premium Duo richtet sich in erster Linie an zwei Personen, die an derselben Adresse leben, beispielsweise Paare oder enge Freunde. Sie erhalten nicht nur jeweils ein Profil für Ihren persönlichen Geschmack, sondern auch Zugriff auf Duo Mix, eine regelmäßig aktualisierte kuratierte Playlist, die den Musikgeschmack beider Personen berücksichtigt.

Premium Duo funktioniert nur für zwei Personen, die an derselben Adresse wohnen. Erstellen Sie also kein gemeinsames Konto mit jemandem, mit dem Sie nicht zusammenleben. Spotify führt stichprobenartige GPS-Überprüfungen durch und wenn dabei festgestellt wird, dass Sie gegen die Regeln verstoßen, kann es sein, dass Sie von Ihrem Konto ausgeschlossen werden.

Spotify Premium Duo ist die natürlich kostensparende Wahl, wenn Sie und eine andere Person, mit der Sie zusammenleben, beide Premium möchten, da es Sie jeweils nur 7,99 £/7,99 $ pro Monat kostet, statt jeweils 10,99 £/10,99 $. Eine Ausnahme von dieser Regel bilden Studenten, die mit ihren eigenen Premium-Studentenabonnements immer noch besser abschneiden.

Ist Spotify Premium Family das Richtige für mich?

Kosten: 17,99 £/16,99 US-Dollar pro Monat (insgesamt 215,88 £ oder 203,88 US-Dollar pro Jahr)

Am besten geeignet für: Familien und zwischen drei und sechs Mitbewohner – darunter auch Studenten

Wenn Sie mit bis zu fünf anderen Personen unter einem Dach leben, ist die Premium Family-Option das mit Abstand kostengünstigste Spotify-Abonnement. Wie bei Spotify Duo erhalten Sie zahlreiche Konten (bis zu sechs), einen automatischen Family Mix mit gemischten kuratierten Songs sowie Zugriff auf Spotify Kids. Spotify Kids richtet sich an Kinder bis 12 Jahre und umfasst eine komplette Bibliothek, die familienfreundlich und frei von Schimpfwörtern ist.

Der Erwerb von Premium lohnt sich nur dann, wenn Sie vorhaben, das Konto auf drei oder mehr Personen aufzuteilen, oder wenn Sie unbedingt Zugriff auf Spotify Kids haben möchten. Ansonsten ist Spotify Duo die kostengünstigere Alternative zwischen zwei Personen. Auch dieses Konto ist wie bei Duo nur für Personen gedacht, die an derselben Adresse wohnen – nicht für Freunde außerhalb der Adresse.

Wenn Sie dieses Konto gleichmäßig aufteilen, zahlen Sie höchstens 5,99 £/5,66 $, wenn Sie in einem Dreierteam sind, und mindestens 2,99 £/2,81 $ in einer Sechsergruppe. Daher gilt: Je mehr Teilhaber Sie für einen Familienplan gewinnen können, desto kostengünstiger ist er. Dieser Plan ist auch eine günstigere Option für Gruppen von drei bis sechs Mitbewohnern an der Universität im Vergleich zu individuellen Studentenkonten.

Ist Spotify Premium Student das Richtige für mich?

Kosten: 5,99 £/5,99 US-Dollar pro Monat (insgesamt 71,88 £ oder 71,88 US-Dollar pro Jahr)

Am besten geeignet für: Einzelne Universitätsstudenten

Profitieren Sie von diesem Studentenrabatt, solange Sie können. Spotify Premium Student bietet alle Vorteile von Spotify Premium Individual zum fast halben Preis, wenn Sie studieren. Auch dies ist nicht wirklich das Konto, das Sie benötigen, wenn Sie vorhaben, es zu teilen – mit Ausnahme der gemeinsamen Musikwiedergabe, beispielsweise auf Partys.

Wenn Sie teilen möchten, überlegen Sie, mit wie vielen Personen Sie eine Trennung in Betracht ziehen. Wenn es mehr als zwei weitere Personen sind, entscheiden Sie sich für Spotify Premium Family. Spotify Premium Duo lohnt sich nicht, wenn Sie beide Studenten sind.

Um ein Studentenkonto zu erhalten, müssen Sie Ihren Status mit Ihrer Universitäts-E-Mail-Adresse und einem Dokument mit einem Nachweis Ihres Immatrikulationsstatus verifizieren – mehr erfahren Sie in den Geschäftsbedingungen von Spotify.

Welches Spotify-Konto ist das beste?

Nun, das hängt alles von Ihrer Situation ab. Wenn Sie eine Einzelperson oder ein Student sind, der kein Interesse am Teilen hat, dann sind Spotify Premium Individual oder Spotify Premium Student genau das Richtige für Sie.

Wenn Sie in einer Gruppe sind, kommt es darauf an, wie viele Personen es sind. Für drei bis sechs Personen im selben Haushalt (Studenten oder nicht) ist das Spotify Premium Family-Konto mit Abstand die kostengünstigste Option. Wenn Sie zu zweit sind, sollten Sie Spotify Duo nur nutzen, wenn Sie keine Studenten sind – ansonsten kosten zwei einzelne Studentenkonten immer noch geringfügig weniger.