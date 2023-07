Welches is de bewuste Poetin, of gibt es gar keinen falschen? Die Gerüchte over een Double Könnten System haben

Immers, wieder gibt es Vermutungen, dass sich der russische Präsident von einem Doppelgänger bei Auftritten in der Öffentlichkeit vertreten lässt. Der Kreml zal de meeste speculaties tolereren, als ze niet weten wat ze moeten doen. Maak je zorgen om Verwirrung.

Welches is de bewuste Poetin, of gibt es gar keinen falschen? Die Gerüchte over een Double Könnten System haben

Zwitserland nieuws