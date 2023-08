Die Idee reifte: Im März 2018 brachte der Spielzeugkonzern Mattel eine Frida-Kahlo-Barbie für seine „Inspiring Women“-Reihe auf den Markt. Allerdings sah das Plastikdouble dem 1954 verstorbenen mexikanischen Maler nicht besonders ähnlich – der kleine Schnurrbart und vor allem Frida Kahlos legendäre, zusammengezogene Augenbrauen, die sie in ihren Selbstporträts stets betonte, waren deutlich ausgedünnt.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Ihre Verwandten sagten, sie wünschten, sie hätten eine Puppe mit markanten Augenbrauen, die zur Künstlerin passten. Die Entscheidung der Malerin in den 1940er-Jahren, ihre Monobraue nicht, wie damals üblich, dünn wie ein Streichholz zu zupfen, sondern mit einem Augenbrauenstift zu betonen – was später sogar in eine Ausstellung über Kahlo im Londoner Victoria and Albert einstieg Museum – war eine bewusste Ablehnung von Stereotypen darüber, was attraktiv ist und was nicht.

Leben und wir Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie – jeden zweiten Donnerstag.

Von Nofretete bis Königin Elisabeth I.: Jede Epoche hatte ihre Augenbrauen-Ikonen

Frida Kahlos ungezähmte Augenbrauenkultur hatte sicherlich beliebte Nachahmer, wie zum Beispiel die junge Brooke Shields, die in den 1980er Jahren zum Teenagerstar und Model wurde. Und schließlich Model Cara Delevingne, die ab 2009 buschige Brauen zu ihrem Markenzeichen machte. Diese drei Frauen wurden und werden für ihre ausdrucksstarken Gesichter gelobt – was nicht zuletzt an ihren Brauen liegt.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Ein Blick zurück in die Geschichte zeigt, dass man den Dreh raus haben muss, um als besonders schön wahrgenommen zu werden: Jede Epoche hatte ihre Augenbrauen-Ikonen. Die ägyptische Königin Nofretete beispielsweise, die im 14. Jahrhundert v. Chr. als die schönste Frau der Welt galt, hatte hohe, geschwungene Augenbrauen, die zusammen mit ihrer schlanken Nase und den vollen Lippen dafür sorgten, dass ihre Gesichtszüge perfekt symmetrisch und harmonisch wirkten .

Im 16. Jahrhundert prägte Königin Elisabeth I. den Oben-ohne-Look: Dabei wurden die Augenbrauen – zusammen mit einem großen Teil des Haaransatzes – komplett entfernt. Im 18. Jahrhundert waren dichte, buschige Brauen wieder gefragt; Frauen und Männer klebten deshalb Kunsthaare aus Mäusefell mit Fischkleber aneinander.

Faltenfrei über Nacht? Hautexperten erklären Anti-Aging-Mythen und wissenschaftliche Waschmethoden In meterlangen Regalen der Geschäfte reihen sich Cremes, Seren und Masken, die eine straffe Haut und ein jugendliches Aussehen versprechen. Was steckt hinter den Slogans? Und welche Rolle spielt der Preis? Antworten geben Hautärztin Katja David und Kosmetikerin Lisa Johanna Hein.

„Das Tragen von Masken während Corona hat die Augenpartie in den Fokus gerückt“

Auch heute noch ist man kreativ: Die Beauty-Branche bietet Augenbrauen-Styling-Paletten, Brautinte, Stifte und Puder sowie Wachstumsseren zur Formung des Bereichs über den Augen an. Dies ist in letzter Zeit noch wichtiger geworden, wie Christoph Krüss vom Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie (DGÄPC) weiß.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Der Arzt erklärt: „Das Tragen von Masken während Corona hat die Augenpartie in den Fokus gerückt.“ Und damit auch die Brauen. Mittlerweile haben wir die Masken weitgehend abgenommen. Dennoch ist die Augenbrauenpflege für viele Frauen, zunehmend aber auch für Männer, wichtig. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die Augenbrauen zu stylen oder sie mit mikroinvasiven oder chirurgischen Eingriffen behandeln zu lassen, um länger anhaltende Ergebnisse zu erzielen.

Zupfen Sie nicht zu stark: Die Haarfollikel können geschädigt werden

Die einfachsten Möglichkeiten, Ihre Augenbrauen zu verändern, bestehen darin, sie zu tuschen, zu färben oder zu zupfen. Im Jahr 2023 schickten Versace und Burberry ihre Models mit gebleichten Brauen auf den Laufsteg, um einen „gewagten, starken, kraftvollen, jenseitigen Look“ zu kreieren, wie es der britische Make-up-Künstler Pat McGrath beschreibt. Stars wie die Influencerin Kendall Jenner, die Schauspielerin Nicola Peltz Beckham oder die Sängerin Madonna kopierten den Laufsteg-Trend.

Doch als Normalsterblicher sollte man beim Färben oder Zupfen keinem Trend folgen, sondern dem, was am besten zur eigenen Gesichtsform passt. Die „Skinny Brows“ zum Beispiel, die in den Nullerjahren bei Paris Hilton, Drew Barrymore und Angelina Jolie sehr beliebt waren, erleben derzeit ein Comeback – aber da müssen nicht alle zustimmen.

Außerdem sollte man es mit dem Zupfen nicht übertreiben. „Normalerweise wachsen die Härchen nach“, sagt Krüss, „aber wenn man zu stark zupft, können Menschen mit sehr dünnen Augenbrauen die Haarfollikel schädigen und die Brauen wachsen nicht nach.“

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Permanent Make-up: Besprechen Sie vor dem Tätowieren die gewünschte Augenbrauenform

Eine weitere Möglichkeit ist Permanent Make-up. Mit einem Pigmentiergerät wird Farbe in die Epidermis eingebracht, die im Gegensatz zu einem echten Tattoo nach einigen Jahren wieder verblasst, da sich die Haut ständig erneuert. Es ist wichtig, die gewünschte Augenbrauenform vor dem Tätowieren ausführlich zu besprechen.

Ein semipermanentes Make-up ist das Microblading, bei dem mit einem speziellen Skalpell feinste Stiche in die oberste Hautschicht geritzt und mit Farbe aufgefüllt werden. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die Kosmetikerin über eine spezielle Ausbildung im Microblading verfügt.

Es gibt auch minimalinvasive Verfahren wie Botox. „Direkt unterhalb der Augenbraue wird eine kleine Botox-Injektion vorgenommen. Dadurch wird der Muskel geschwächt, der die Augenbraue nach unten zieht“, erklärt Krüss, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie in Hamburg. Die Wirkung hält etwa fünf Monate an.

Direktes oder indirektes Brauenlifting?

Und schließlich gibt es noch die Möglichkeit eines Brauenlifts. Man unterscheidet zwischen direktem und indirektem Heben. Bei der direkten Variante wird oberhalb der Augenbraue eine kleine Hautspindel herausgeschnitten und die Haut zusammengenäht, „das hebt die Braue an“, sagt der Experte. Beim indirekten Lifting wird der Schnitt im Schläfenbereich am Haaransatz vorgenommen, überschüssige Haut entfernt und so die Augenbraue angehoben.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Haartransplantationen an der Stirn sind eine selten praktizierte Methode, bei der Haarfollikel aus anderen Körperstellen entnommen und in die Augenbraue transplantiert werden. Dies kann eine geeignete Methode für Menschen sein, die aufgrund einer Krankheit oder Verletzung ihre Augenbrauen verloren haben.

Warum der ganze Ärger mit den Brauen? Ihre eigentliche physikalische Funktion besteht darin, die Augen vor Schweiß, Feuchtigkeit, Staub und anderen Fremdkörpern zu schützen. Sie dienen aber auch der Kommunikation und erfüllen damit aus Sicht der Anthropologen einen sozialen Zweck: Mimik mit zusammengezogenen oder hochgezogenen Augenbrauen unterstreicht unsere Worte – und manchmal ersetzt sie sie auch. Man muss nur wissen, wie man die Brauen richtig anwendet.