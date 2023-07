Der Münchner Anwalt Frank Eckstein steht seit Mai 2020 in Kontakt mit Wirecards ehemaligem asiatischen Vorstandsmitglied Jan Marsalek, der untergetaucht ist. (Foto: Eckstein & Kollegen)

Marsaleks Anwalt

Berlin, Düsseldorf Bisher hat der Münchner Strafverteidiger Frank Eckstein den Wirecard-Prozess gegen den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Markus Braun und zwei weitere Führungskräfte von der Seitenlinie aus verfolgt. Sein Mandant, das ehemalige Asien-Vorstandsmitglied Jan Marsalek, gehört nicht zu den Angeklagten. Seit drei Jahren versteckt er sich – und gilt als einer der meistgesuchten Männer der Welt.

Während sich Marsalek angeblich in Russland versteckt und Braun Woche für Woche aus der Haft vor Gericht gebracht wird, sitzt Eckstein in seinem Büro in einem Altbau unweit der Münchner Theresienwiese. Ein siebenseitiger Brief, den er im Namen seines Mandanten für das Gericht verfasste, katapultierte den Anwalt am Dienstag aus einer Nebenrolle in den Fokus des Betrugsprozesses.

Lesen Sie jetzt weiter Erhalten Sie Zugriff auf diesen und alle anderen Artikel im Web und in unserer App 4 Wochen lang kostenlos. Weiter