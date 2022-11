Welche Wahl? Die EU schlafwandelt in die US-Halbzeit – POLITICO

Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören

Die Amerikaner gehen diese Woche zu den Urnen für eine Wahl, die die sorgfältig reparierte Beziehung des Landes zu Europa belasten könnte – nicht, dass Sie es in Brüssel merken würden.

Rund um das EU-Viertel in der belgischen Hauptstadt werden Beamte eher mit den Schultern zucken als sich über die Möglichkeit ärgern, dass die Republikaner die Kontrolle im Kongress zurückerobern könnten. Und das trotz der Tatsache, dass eine solche Änderung wahrscheinlich mehr Einschränkungen bei der US-Hilfe für die Ukraine, mehr „America First“-Handelsspannungen und eine stärkere Belastung der amerikanischen Klimaambitionen bedeuten würde – um nur einige zu nennen.

Die blasierte Haltung könnte sich als gefährlich erweisen, wenn die Geschichte ein Leitfaden ist. Die Europäer – nein dank ihres Netzwerks von Botschaftern in Washington – konnten sich 2016 nicht auf einen Sieg von Donald Trump vorbereiten und verbrachten die nächsten vier Jahre damit, zu taumeln. Nationale Hauptstädte ignorierten später wiederholte US-Warnungen, dass Russland kurz davor stand, in die Ukraine einzumarschieren, und ließen viele auf dem falschen Fuß zurück, als die Raketen zu fliegen begannen.

Vorerst sagen die meisten Beamten nach den US-Wahlen am Dienstag mehr davon voraus. Der Demokrat Joe Biden wird immerhin noch bis mindestens Anfang 2025 Präsident sein. Und in der dringendsten Frage, der Unterstützung der Ukraine, betonen europäische Beamte, dass sich Republikaner und Demokraten weitgehend einig sind.

„Ich bin zuversichtlich, dass die US-Parlamentarier die Unterstützung für die Ukraine nicht nur nicht reduzieren, sondern verstärken und wirksamer gestalten werden“, sagte Rasa Juknevičienė, stellvertretende Vorsitzende des Unterausschusses für Sicherheit und Verteidigung des Europäischen Parlaments und ehemalige litauische Verteidigungsministerin.

Allerdings könnte Trumps bevorstehende Rückkehr zum Wahlkampf 2024 Biden bald unter erhöhten politischen Druck setzen, sich auf innenpolitische Themen zu konzentrieren. Und eine Trump-freundliche republikanische Kohorte macht Aufruhr darüber, Kiews Hilfe zu streichen.

„Es gibt Bedenken“, sagte Ian Lesser, Vizepräsident und Geschäftsführer des German Marshall Fund. „Es gibt eine sehr große Wertschätzung dafür, wie die Trump-Jahre waren, und einige Bedenken, dass wir zu so etwas zurückkehren könnten.“

Wie die Ukraine ins Rennen passt

Nur wenige Tage vor dem Wahltag zeigen Umfragen, dass die Republikaner in der Pole-Position sind, um das 435-köpfige Repräsentantenhaus zu übernehmen, während die Kontrolle über den 100-köpfigen Senat weiterhin offen ist.

Die Auswirkungen eines von den Republikanern kontrollierten Kongresses wären tiefgreifend und würden ihnen mehr Möglichkeiten geben, Bidens Gesetzgebungsagenda aufzuhalten, seine Ausgaben einzuschränken und Anhörungen und Untersuchungen der Maßnahmen und Vorschriften seiner Regierung einzuleiten.

Die Republikaner haben Signale zu ihren Plänen gesendet.

Kevin McCarthy, der Vorsitzende des republikanischen Repräsentantenhauses, der bereit ist, die Demokratin Nancy Pelosi als Sprecherin des Repräsentantenhauses zu ersetzen, warnte letzten Monat in einem Interview, dass die Republikaner „der Ukraine keinen Blankoscheck ausstellen werden“.

Die Kommentare verunsicherten zunächst ukrainische Beamte und Nato-Verbündete. Doch seitdem ist der Schock der Selbstzufriedenheit gewichen. Mehrere Beamte, mit denen POLITICO im Vorfeld der Wahlen am Dienstag Kontakt aufnahm, spielten die Auswirkungen eines republikanischen Wahlsiegs herunter.

„Der Ukraine zu helfen, gegen den terroristischen Staat Russland zu gewinnen, ist ein grundlegendes Interesse und eine Pflicht der gesamten Vereinigten Staaten und der gesamten demokratischen Welt“, sagte Juknevičienė. „Dies ist kein parteiisches Interesse, und ich glaube, dass sich sowohl Demokraten als auch Republikaner dessen bewusst sind.“

Ähnlich äußerte sich Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg kürzlich in einem Interview mit POLITICO.

Ein Teil des Vertrauens beruht auf Kommentaren von Mitgliedern von McCarthys eigener Partei, die versucht haben, die Botschaft ihres Führers zu mildern.

Senator Lindsey Graham, eine einflussreiche Stimme in außenpolitischen Kreisen der Republikaner, sagte letzte Woche, er erwarte ein „robustes“ Militär- und Wirtschaftspaket als Teil eines Gesetzesentwurfs zur Finanzierung der Regierung zum Jahresende.

„An meine republikanischen Kollegen, die keinen Blankoscheck wollen: Das ist in Ordnung, ich setze mich gerne mit Ihnen zusammen, um sicherzustellen, dass das Geld dort ankommt, wo es hin soll. Aber ich verspreche Ihnen die Mehrheit der republikanischen Senatoren [is] fest entschlossen, dies durchzusetzen“, sagte er während einer Veranstaltung der Yale University, an der der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj virtuell teilnahm.

Grahams Kommentare deuteten einen möglichen Weg für die Ukraine-Politik an, falls die Republikaner die Kontrolle übernehmen sollten – die USA geben der Ukraine weiterhin militärische Ausrüstung, aber mit mehr Bedingungen.

Seit Kriegsbeginn tragen die USA die finanzielle Last der Verbündeten in der Ukraine. Nach Angaben des Kieler Instituts für Weltwirtschaft haben die USA fast 25 Milliarden Dollar an finanzieller und humanitärer Hilfe für Kiew sowie 27,5 Milliarden Dollar an Militärgütern bereitgestellt – weit mehr als die Ausgaben der EU.

Mehrere Beamte, die den US-Diskussionen nahe stehen, sagten gegenüber POLITICO, dass eine Neubewertung dieser Unterstützung – auch wenn sie eine genauere Prüfung erfordert – in Washington wahrscheinlich zu einer neuen Realität werden wird. Umfragen zeigen, dass mehr Republikaner als Demokraten eine Kürzung der Hilfe für die Ukraine befürworten, auch wenn die große Mehrheit der Amerikaner immer noch die Unterstützung Kiews unterstützt.

„Ich hoffe aufrichtig, dass sie es nicht tun, aber das ist ein Weckruf“, sagte Riho Terras, ehemaliger estnischer Verteidigungschef und jetzt Mitglied des Europäischen Parlaments. „Ich bin absolut davon überzeugt, dass Europa nicht genug tut.“

Die USA – und die Regierung Selenskyj – haben bereits ihre Frustration über Brüssel zum Ausdruck gebracht, weil es langsam die versprochenen 9 Milliarden Euro für die Ukraine ausgibt (3 Milliarden Euro müssen noch gezahlt werden).

Und wie Europa ein US-förmiges Loch im Finanzierungsbedarf der Ukraine füllen würde – Schätzungen des Wiederaufbaubedarfs des Landes beginnen bei 350 Milliarden Dollar – ist eine große Unbekannte.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hat angekündigt, dass die EU der Ukraine im Jahr 2023 18 Milliarden Euro zur Verfügung stellen wird, um die erwarteten Haushaltsdefizite zu decken. Doch die heiklen Diskussionen darüber, wie das finanziert werden soll, stehen erst am Anfang. Und da die EU-Länder Geld in Energiekompensationsmaßnahmen, höhere Verteidigungsausgaben und Programme zur Bekämpfung der Inflation stecken, könnte es schwierig sein, monatlich 1,5 Milliarden Euro zu finden.

Handel und China zeichnen sich ab

Auch ein republikanisch geprägter Kongress könnte die transatlantischen Handelsbeziehungen beeinträchtigen.

Europäische Politiker sind wütend über die jüngste US-Gesetzgebung, die Amerikanern, die in Nordamerika montierte Elektrofahrzeuge kaufen, großzügige Steuererleichterungen gewährt. Aus europäischer Sicht ist die Klausel lediglich Protektionismus – eine Erinnerung an Trumps „America First“-Handelspolitik.

Europäische Beamte stützen sich nun auf Washington, um einen Kompromiss in dieser Frage zu finden, und es gibt Bedenken, dass diese Diskussionen schwieriger werden könnten, wenn die Republikaner aufstehen und Biden sich der Wiederwahl nähert.

Ein weiterer Überschneidungsfaktor: Die Republikaner übernehmen wichtige Kongressausschüsse wie das House Ways and Means Committee. Jason Smith, ein Trump-Verbündeter und selbsternannter „Hinterwäldler der Arbeiterklasse“ aus Missouri, wetteifert darum, den Demokraten Richard Neal als Vorsitzenden des Ausschusses zu ersetzen, und hat unentschuldigt eine protektionistischere Haltung eingenommen als andere in seiner eigenen Partei.

Mehrere Beamte gestanden gegenüber POLITICO auch ihre Besorgnis, dass sich Amerikas Anti-China-Neigung mit einem von Republikanern kontrollierten Kongress verstärken könnte.

Das Thema hat bereits Zwietracht in eine US-EU-Arbeitsgruppe der Biden-Ära, den Handels- und Technologierat, gebracht, der beiden Seiten helfen sollte, knorrige politische Konflikte zu entwirren. Während Washington das Format als eine hervorragende Gelegenheit sieht, sich gegen China zu verbünden, hat Brüssel darauf bestanden, dass die Gruppe nicht für China-Bashing gedacht ist.

Ein Wahlsieg der Republikaner könnte zusätzlichen politischen Druck auf das Biden-Team bedeuten, sich stärker auf die EU in Bezug auf China zu stützen – so wie viele EU-Länder das Recht bewahren wollen, ihre eigene Haltung gegenüber Peking zu formulieren.

Anderswo bereiten sich Europäer auf der Pro-Klima-Seite auf Auswirkungen vor.

Die optimistische Ansicht ist, dass die Republikaner nicht bereit sein werden, das Dickicht aus Steuergutschriften und Anreizen für saubere Energie zu entwirren, das Biden kürzlich mit dem Inflation Reduction Act durch den Kongress gedrängt hat.

„Natürlich würde ein republikanisches Haus einige der Bestimmungen der IRA aus politischen Gründen auf den Prüfstand stellen, aber die wirtschaftlichen Argumente für die IRA sind zu überzeugend, als dass der Kongress den Kurs umkehren könnte“, sagte der ehemalige französische Klimadiplomat und Leiter der European Climate Foundation Laurence Tubiana.

Dieses Gefühl der Widerstandsfähigkeit gegenüber dem periodischen Klima-Revanchismus der Republikanischen Partei wird durch die Vorstellung gestärkt, dass selbst Trumps erste Amtszeit die globalen Bemühungen nicht entgleisen ließ.

Aber ein Sieg der Republikaner würde auch diejenigen in Europa anfeuern, die dafür plädieren, dass die EU ihr Green-Deal-Projekt verlangsamt und einen Energiesicherheitsplan annimmt, der neben sauberer Energie auch fossile Brennstoffe umfasst.

Eine Gruppe von Republikanern wird an den COP27-Klimagesprächen in Ägypten teilnehmen. Unter ihnen: der Kongressabgeordnete von Maryland, Greg Murphy, der sagte, er freue sich darauf, den globalen Partnern über den „gesunden Menschenverstand, allumfassenden Energieplan der Republikaner zur Reduzierung von Emissionen und zur Stärkung unserer Wirtschaft“ zu berichten.

Europa könnte bald mehr von dieser Rhetorik hören.

Karl Mathiesen und Barbara Moens trugen zur Berichterstattung bei.