Die Wut auf die eigene Leistung war groß: Borussia Dortmund ging met 1:5 onder VfB Stuttgart. Het beste doel na de desolate Vorstellung is dat voor het team van Nuri Sahin nu de kans op de eerste kans. Am Freitagabend (20.30 uur/DAZN) heeft de BVB in eigen stadion de VfL Bochum besteld, wat sneller is dan normaal. Schließlich lief der Saisonstart met nur sieben Punkten uit de eerste vier games niet wie erhofft.

Een blik op de geschiedenis van de zwarte lagen van het duelleren van de tafels-16. Hoffnung machen. Met een overwinning zou Bochumer het Bundesliga-record van Borussia kunnen behalen. Bekijk meer dan 20 jaar BVB in Home Playing en Freitagbenden namlich ungeschlagen. Das sinds 37 Spiele, in denen man bij 28 Siegen neunmal Unentschieden spielte. Een nieuwe, onaangeroerde partij en Westfalen werden immers geboren met een nieuwe beste score op Werder Bremen, dat was tussen 1984 en 1991 en eindigde in 37 Freitags-Heimspielen ungeschlagen blieb. Met de 4:2 overwinning op de 1. FC Heidenheim wachtte de man twee weken.

Letzte Niederlage ausgerechnet tegen Schalke

In januari 2004 verschijnt het geheime Publikum in een gratis toegankelijke zaal van de Schwarz-Gelben in het Westfalenstadion. Het was een bijzonder bittere: Ausgerechnet Revierrivale Schalke 04 bezwang de BVB an diesem historicen Abend, an dem für den Gastgeber überhaupt nichts zijnammenlief. Knappen-Doelman Frank Rost speelde zowel op de elf meter van Dortmund als met zijn Null, BVB-Star Tomas Rosicky speelde de Rote Karte en de Ebbe Sand shoss in de 89. Minuut was de laatste wedstrijd.

Tinga (3.v.li.) scoort de 3-2 overwinning tegen Oliver Kahn en FC Bayern. Bron: IMAGO/Sven Simon

Sindsdien is de thuisbasis van Borussia de thuisbasis van de stad geworden. Meer dan twee jaar geleden, afhankelijk van het team, inclusief alle drie teams in Dortmund. Spektakel en spannende duels zijn een genot. Dus etwa, als man den großen FC Bayern in januari 2007 met 3:2 wieder nach Hause schickte. Zur Halbzeit heeft de beste amtierende meister noch met 2:1 geführt, Tore von Alex Frei en Tinga hatten de BVB aber zleetzt lassen.

Last-Minute-Tor von Reus speelt de Serie af

Het spectaculaire optreden van de BVB in maart 2012 beim 4:4 tegen VfB Stuttgart aus. Als u mild was begonnen, zou u in uw vrije tijd gezegend zijn met rust en stilte. Ongeveer 20 minuten voor Schluss führte Dortmund souverän met 2:0. Dan zal de beslissing van de VfB vallen en de beslissing zal worden genomen met drie torens binnen elk van deze acht minuten van plötzlich op de kop. Dankzij Mats Hummels en Ivan Perisic (82. en 87. Minuut) was de BVB zeer dankbaar aan de Siegerstraße, die door Christian Gentner werd gewaardeerd met zijn signaal in de 92. Minuut.

Hätte is een onafhankelijk van de BVB in november 2019 bij SC Paderborn niet gegeven, dus geldt voor een record vandaag geen Rede. Met de hulp van 20 personen tegelijk konden ze in 3:0 minuten direct afdalen in het Signal-Iduna-Park met 80.000 passagiers in absolute shock. De grootste coup was de scratch Underdog – van de huidige HSV-trainer Steffen Baumgart trainde – maar om haarebreite maar ook niet tijdens de Lappen. Jadon Sancho (47.), Axel Witsel (84.) en Marco Reus (90+2.) voorkwamen een grote blamage.

Marco Reus herinnert zich Torwart Leopold Zingerle vom SC Paderborn das Tor zum 3:3. Bron: afbeelding afbeeldingen/Team 2

Haaland countert Dabbur in een wildere Schlussfase

In augustus 2021 zijn er enkele wegen van de Corona Pandemie en de BVB-Anhängerschaft nog een paar zenuwslopende thrillers – dit zijn de dagen van hun leven. Beim 3:2-Sieg tegen de TSG Hoffenheim hoop dat Borussia een wedstrijd wint met 2:1. Dan shockeren we Munas Dabbur die Gastgeber mit seinem späten Ausgleich für die Kraichgauer. Maar nu een minuut langer was Erling Haaland als Abstauber zur Stelle, om de immuniteit van Schwarz-Gelben te verzekeren.

Als je op zoek bent naar de BVB, dan ben je bereid om naar de VfL Bochum te gaan op jacht naar de enige Freitagskrone, daar is weinig drama. De belangrijkste mensen sinds Nuri Sahin’s Elf, die drie punks waren, konden met deze man in gedachten een nacht op de tweede verdieping springen.