Heim Geschäft

Aus: Max Schäfer, Marcel Reich

Drücken Teilt

Volkswagen setzt einen radikalen Kostensenkungsplan um, der bis zu 30.000 Mitarbeiter betreffen könnte. Einige Standorte sind besonders gefährdet.

Wolfsburg – Angesichts der Krise bei Volkswagen verfolgt der Konzern einen Sparkurs und hat bestehende Verträge mit Betriebsrat und Gewerkschaft gekündigt. Wie viele Stellen abgebaut werden, ist offiziell allerdings unklar. Laut einem Bericht von Manager Magazin Allerdings soll VW in Deutschland einen Abbau von bis zu 30.000 Stellen planen.

Volkswagen will Sparpläne vorlegen – Rangfolge für Schließungen soll es auch auf Führungsebene geben

Die genaue Zahl bestätigte VW nicht. „Klar ist: Volkswagen muss die Kosten an den deutschen Standorten senken“, sagte eine Sprecherin. Nur so könne der Konzern genügend Geld für künftige Investitionen erwirtschaften. „Wie wir dieses Ziel gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretern erreichen, ist Teil der kommenden Gespräche“, fügte sie hinzu.

Thorsten Gröger, IG-Metall-Verhandlungsführer bei Volkswagen, forderte den Vorstand auf, seine Pläne nächste Woche konkret vorzulegen. „Zunächst einmal muss der Vorstand seine Pläne nächste Woche am Verhandlungstisch konkret vorlegen“, sagte er. Laut einem Bericht von BildLaut der Zeitung gibt es auf Führungsebene bereits eine Rangfolge, welche VW-Standorte von Schließungen betroffen sein könnten.

VW-Standorte Emden und Osnabrück laut Medienbericht an der Spitze der Problemliste

Ganz oben auf der Liste der Problemstandorte stehen dem Bericht zufolge die Werke in Emden und Osnabrück. Das Werk in Osnabrück ist mit 2800 Beschäftigten relativ klein und nicht profitabel. In das Werk in Emden mit seinen 8000 Beschäftigten hat VW bereits große Investitionen getätigt. Es leidet allerdings unter der geringen Nachfrage und der damit verbundenen geringen Auslastung bei hohen Kosten.

Gegen die Schließung des VW-Werks in Emden sprechen allerdings die hohen Investitionen in die Produktion von Elektroautos und der wichtige Hafen. Auch eine politische Komponente könnte eine Rolle spielen, denn das Land Niedersachsen ist mit rund 20 Prozent an Volkswagen beteiligt und hat bei allen Entscheidungen ein Vetorecht. Die niedersächsische Landesregierung könnte die Standorte also unterstützen.

Volkswagen plant angeblich Schließung eines Komponentenwerks: Kassel und Braunschweige im Visier

Volkswagen wird laut Angaben auch ein Komponentenwerk errichten Bild-Bericht. Im Fokus stehen dabei vor allem der VW-Standort Kassel, an dem 16.000 Menschen beschäftigt sind, und Braunschweig mit 7.000 Mitarbeitern. Sollte das Kasseler Werk in Baunatal, wie es offiziell heißt, geschlossen werden, hätte das Auswirkungen auf die gesamte Region, heißt es aus Kreisen der Region. „Die Entwicklungen bei Volkswagen bereiten mir Sorge“, sagte Baunatals Bürgermeister Henry Richter (parteilos), der erst am Montagabend (16. September) vorgestellt wurde, der HNA. „Ein Stellenabbau hätte gravierende Folgen für unsere Stadt, den Stadthaushalt und würde zu einer wirtschaftlichen Belastung führen.“

Die Sorgen um das VW-Werk in Baunatal bei Kassel könnten leider berechtigt sein. © Swen Pförtner/dpa

Neben den VW-Beschäftigten hätte der Stellenabbau auch Folgen für Dienstleister, Handel und Produktion in der Region. „Jeder Bäcker, Metzger und Gastronom würde das im Portemonnaie spüren“, sagte Richter, und die Kaufkraft insgesamt sinke. Die Lage ist so ernst, dass Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) dem Werk in Baunatal staatliche Hilfen zugesagt hat.

Obwohl das Werk in Salzgitter nicht als profitabel gilt, investiert VW dort derzeit in eine Batteriefabrik. Eine Schließung des Standorts gilt deshalb als unwahrscheinlich. Ebenfalls nicht auf der Kippe steht das vergleichsweise kleine VW-Werk in Chemnitz, das 1.800 Mitarbeiter beschäftigt und als lukrativ gilt.

Auch das mit 10.000 Beschäftigten größte VW-Werk in Sachsen, Zwickau, könnte von den Kürzungen betroffen sein. Eine Schließung ist allerdings unwahrscheinlich, da das komplett auf Elektroautos umgestellte Werk für die CO₂-Flottenziele wichtig ist und bei wieder steigender Nachfrage nach Elektroautos an Bedeutung gewinnen wird. Dennoch könnte es am Standort Zwickau zu Stellenabbau kommen. Was mit der Gläsernen Manufaktur in Dresden passiert, ist unklar.

Volkswagen hat das Werk in Zwickau ganz auf die Produktion von Elektroautos ausgerichtet. Deshalb steht es in einem angeblichen Ranking der Werksschließungen nicht weit oben. (Symbolfoto) © Uwe Meinhold/Imago

Auch eine Schließung des VW-Standortes Hannover kommt laut Konzern nicht in Frage. Bild-Zeitung unwahrscheinlich. Es ist das einzige Werk der Nutzfahrzeugsparte.

VW könnte bis zu 6.000 Stellen in Forschung und Entwicklung abbauen

Auch das Stammwerk in Wolfsburg ist nicht voll ausgelastet, eine Schließung ist aber nahezu ausgeschlossen. Allerdings arbeiten 40.000 der 70.000 Beschäftigten am Standort in der Verwaltung. Volkswagen will in diesem Bereich 20 Prozent der Kosten einsparen. Besonders hart könnte es Forschung und Entwicklung treffen. Manager Magazin Zwischen 4.000 und 6.000 der rund 13.000 Beschäftigten in Deutschland könnten ihren Job verlieren. Altersteilzeit und Abfindungen reichen möglicherweise nicht aus. Insgesamt gehen Experten davon aus, dass der Stellenabbau alle VW-Standorte betreffen wird.

Betriebsrat und IG Metall haben bereits Widerstand gegen die Pläne angekündigt. Die Verhandlungen beginnen am 25. September. (mit dpa)