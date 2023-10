Nach einem brutalen Terroranschlag der militanten Hamas-Gruppe auf israelischem Territorium am vergangenen Wochenende, bei dem dort über 1.200 Menschen ums Leben kamen, scheint der Konflikt in der Region zu eskalieren.

Diese Woche hat die israelische Luftwaffe nach eigenen Angaben 6.000 Bomben auf den Gazastreifen abgeworfen, der mit einer Länge von knapp über 40 Kilometern zu den am dichtesten besiedelten Gebieten der Welt zählt. Durch die massiven Luftangriffe sind in Gaza inzwischen über 1.500 Menschen ums Leben gekommen. Bei seinen Versuchen, rund 100 von der Hamas im Gazastreifen festgehaltene Geiseln zu befreien, hat Israel auch eine Belagerung der rund 2,2 Millionen Einwohner des Gazastreifens verhängt, einem Gebiet, zu dem es seit 2007 den Zugang kontrolliert.

An der israelisch-libanesischen Grenze hat die militante Hisbollah-Gruppe zur Unterstützung der Hamas Raketen auf Israel abgefeuert. In anderen Teilen Israels haben extremistische Siedler palästinensische Zivilisten getötet.

Die Region muss die Verhandlungen führen

„Im gesamten Nahen Osten besteht eindeutig die Befürchtung, dass die Region in einen größeren Krieg verwickelt wird“, schrieb Sanam Vakil, Direktor des Nahost- und Nordafrika-Programms des britischen Think Tanks Chatham House, diese Woche in einem Briefing . Ein Krieg, der Palästinenser anderswo in Israel, im benachbarten Jordanien und Ägypten, im Libanon und sogar im Iran anziehen könnte, schlug Vakil vor. „Die arabischen Golfstaaten befürchten auch, dass ihre innere Sicherheit durch die zunehmende Gewalt beeinträchtigt wird“, fügte sie hinzu.

Gleichzeitig gab es einige Schlichtungsversuche der internationalen Gemeinschaft. Verschiedene Länder haben erklärt, dass sie dazu beitragen wollen, die Rückkehr der Geiseln nach Israel zu erleichtern, einen humanitären Korridor für angegriffene palästinensische Zivilisten bereitzustellen und einen eventuellen Waffenstillstand auszuhandeln.

Die Vereinigten Staaten, europäische Nationen, Russland und China haben alle erklärt, dass sie gerne helfen würden.

Vakil argumentierte jedoch, dass es die Länder des Nahen Ostens seien, die die Führung übernehmen müssten. „Die Rolle der USA, Chinas und anderer internationaler Akteure mag durchaus immer noch bedeutend sein. Aber (regionale) Länder sollten eine Führungsrolle übernehmen“, bemerkte sie.

Tatsächlich müssen sie es tun. Im März brachte China in einem von vielen als diplomatischer Coup empfundenen diplomatischen Coup die erklärten Feinde Saudi-Arabien und Iran einander näher. Und die Chinesen sagen, dass sie auch hier bereit wären, zu helfen. Allerdings haben sie bereits eingeräumt, dass sie dafür mit Ägypten zusammenarbeiten müssen.

Auch die USA sind aufgrund der engen Beziehungen dieses Landes zu Israel ein integraler Partner bei allen Gesprächen – aber um mit der Hamas in Kontakt zu treten, müssen auch sie sich auf andere verlassen.

Unwilliges Ägypten

Israels Nachbarland Ägypten ist eng involviert, da es neben Israel über den einzigen anderen Grenzübergang verfügt, über den Gaza-Bewohner ihr blockiertes Gebiet verlassen können.

Diese Woche betonte Ägyptens autoritärer Führer Abdel Fattah el-Sisi die Notwendigkeit, humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zuzulassen. Das ägyptische Außenministerium stellte fest, dass der Grenzübergang zum Gazastreifen, Rafah, wieder geöffnet sei, nachdem er Anfang der Woche von Israel bombardiert worden sei.

Die Weltgesundheitsorganisation, die Vereinten Nationen und das Rote Kreuz haben alle erklärt, dass sie bereitstehen, um zu helfen, falls ein Korridor für humanitäre Hilfe eingerichtet werden sollte.

Was Ägypten nicht über den Grenzübergang Rafah will, sind Menschen. Bereits 2008 flohen palästinensische Zivilisten nach Ägypten, als Israel erstmals eine Blockade gegen Gaza verhängte.

„Ägypten wollte unbedingt den Grenzübergang Rafah öffnen, um humanitäre Hilfe, Nahrungsmittel und Medikamente bereitzustellen, aber die Instabilität und die Ausweitung des Konflikts führen zu mehr Not und mehr Flüchtlingen“, bemerkte der Außenminister des Landes Anfang dieser Woche.

Diese Haltung entspricht der historischen Lage des Landes zum Konflikt, der besagt, dass Palästinenser und Israelis die Dinge selbst regeln müssen und dass Palästinenser nicht zur Vertreibung und Aufgabe ihrer Häuser gezwungen werden sollten.

Darüber hinaus sieht Ägyptens el-Sisi die Hamas als Sicherheitsrisiko an – er betrachtet die Gruppe als einen seiner wichtigsten innenpolitischen Rivalen, die Muslimbruderschaft –, während andere Nachbarländer wie Katar engere Beziehungen zur Hamas gepflegt haben.

Das könnte sich jedoch noch ändern, wenn sich die Lage weiter zuspitzt und Tausende verzweifelte Gaza-Bewohner versuchen, die ägyptische Grenze zu überqueren.

Krankenhäuser in Gaza sagen, dass ihnen bald der Treibstoff ausgeht und sie ihren Betrieb nicht mehr fortsetzen können. Die israelischen Bombenangriffe haben ganze Viertel dem Erdboden gleichgemacht und fast eine halbe Million Einheimische wurden vertrieben. Die israelische Armee hat angekündigt, dass sie 1,1 Millionen Menschen im nördlichen Gazastreifen nach Süden ziehen will – also in Richtung des Grenzübergangs Rafah und nach Ägypten.

Sollte es noch schlimmer kommen, könnte Ägypten gezwungen sein, mehr palästinensische Flüchtlinge aufzunehmen, schreibt die unabhängige ägyptische Publikation. Mada Masrberichtet.

Jordan als humanitärer Beobachter

Jordanien grenzt auch an Israel und kann auf eine lange Geschichte als Gesprächspartner in dieser Region zurückblicken. Seit 1994 ist die jordanische Königsfamilie im Rahmen eines Friedensabkommens zwischen Jordanien und Israel der Hüter einiger der heiligsten muslimischen und christlichen Stätten in Jerusalem. Analysten geben jedoch zu, dass Jordanien keine großen Beziehungen zur Hamas unterhält.

Anfang dieser Woche sagte König Abdullah II. bei der Eröffnung einer neuen Sitzung des jordanischen Parlaments, dass es im Nahen Osten keinen Frieden ohne „die Grundlage der Zwei-Staaten-Lösung“ geben könne.

Eine Zwei-Staaten-Lösung würde bedeuten, dass Israel und Palästina zwei getrennte Nachbarländer würden. Auch wenn viele Politiker dies als mögliche Lösung bezeichnen, räumen die meisten Experten ein, dass eine Zwei-Staaten-Lösung schon seit Jahren nicht mehr realisierbar sei.

Aber Jordanien hat ein gutes Verhältnis zu den USA und der jordanische König sagte, er werde bei seinem Besuch diese Woche mit US-Außenminister Antony Blinken sprechen. Der König hat auch andere EU- und arabische Staats- und Regierungschefs angerufen. Jordanien gehörte zu den Ersten, die ein mit Hilfsgütern gefülltes Flugzeug nach Ägypten und Gaza schickten und spendete diese Woche 4,3 Millionen US-Dollar (4 Millionen Euro) für die UN-Bemühungen in Gaza.

Katar führt die Geiselverhandlungen an

Katar hat einige der engsten Verbindungen der Region zur Hamas. Die militante islamistische Organisation unterhält ein Büro in dem kleinen, öl- und gasreichen Golfstaat und einige hochrangige Hamas-Funktionäre leben in Doha. Die Organisation pflegt eine gewisse Trennung zwischen ihrem politischen Büro, das die Politik festlegt, und ihren Militärs.

Seit 2020 lebt der aus Gaza stammende politische Chef der Gruppe, Ismail Haniyeh, zwischen Katar und der Türkei und kann über den ägyptischen Grenzübergang nicht mehr frei reisen.

Knapp eine Woche nach dem Terroranschlag auf Israel berichtete die Nachrichtenagentur Reuters dass Katar versuchte, sowohl einen Waffenstillstand als auch einen Austausch von von der Hamas festgehaltenen Geiseln gegen 36 palästinensische Frauen und Kinder aus israelischen Gefängnissen auszuhandeln.

Katar hat zuvor zwischen der Hamas und Israel vermittelt und auch bei der Ausrichtung von Gesprächen zwischen dem Iran, einem der wichtigsten Unterstützer der Hamas, und den USA geholfen. Eine Quelle teilte Reuters mit, dass auch die USA an den aktuellen Gesprächen beteiligt seien und diese positiv verlaufen seien. Eine israelische Quelle dementierte dies jedoch mit der Begründung, dass es keine Verhandlungen gebe.

Beziehungen zur türkischen Hamas

Die Türkei, ein NATO-Mitglied, hat sich oft für die palästinensische Sache ausgesprochen. Auch dort sind Hamas-Büros untergebracht und in der jüngeren Vergangenheit wurden hochrangige palästinensische Führer zu Gesprächen nach Istanbul eingeladen. Im Gegensatz zu ihren militärischen Verbündeten in Europa und den USA betrachtet die Türkei die Hamas nicht als Terrororganisation.

Diese Woche hat die Türkei auch angeboten, bei der Vermittlung zwischen Hamas und Israel zu helfen.

Erst kürzlich verbesserten sich die türkisch-israelischen Beziehungen, was 2022 zu einer sogenannten Normalisierung führte. Sie waren seit 2010 angespannt, als israelische Spezialeinheiten zehn türkische Mitglieder einer Flottille töteten, die illegal (nach Angaben Israels) Hilfsgüter über das Meer nach Gaza brachte.

Freundlichere Beziehungen haben den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan jedoch nicht davon abgehalten, Israels Vergeltungsbombardierung des Gazastreifens als „ein Massaker“ zu verurteilen. Erdogan hat die USA auch dafür kritisiert, dass sie Kriegsschiffe in die Region verlegt haben.

