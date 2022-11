Welche Kölner Kneipen boykottieren die Katar-WM – und zeigen die Spiele nicht

tz Welt

Von: Mike Oberbusch

Etliche Kölner Bars weigern sich, die WM 2022 in Katar im Winter zu übertragen. Eine Übersicht, welche Locations das Turnier boykottieren.

Köln – Normalerweise sind die großen Fußballturniere wie Welt- und Europameisterschaften nicht nur für Fußballfans, sondern auch für Gastronomen extrem wichtig. Wenn zum Beispiel die deutsche Nationalmannschaft spielt, warten die Fans meist stundenlang in Kneipen und anderen Locations, um das Spiel beim Public Viewing zu verfolgen – und lassen zwischendurch natürlich bei dem einen oder anderen Drink die Kassen klingeln. Doch in diesem Winter, wenn am 20. November 2022 in Katar die Fußball-Weltmeisterschaft angepfiffen wird, wird es auch in Köln anders sein.

Spiele der deutschen Nationalmannschaft um İlkay Gündoğan bei der Katar-WM werden nicht in vielen Kölner Kneipen gezeigt (IDZRW-Montage). © Marijan Murat/dpa & Christian Charisius/dpa

Aufgrund erheblicher Menschenrechtsverletzungen im Gastgeberland und tausender Arbeiter, die während der Stadionbauarbeiten starben, boykottieren mehrere Kommunen das größte Fußballturnier der Welt. Auch die Stadt Köln hat angekündigt, kein Public Viewing zu veranstalten. Eine Auswahl Kölner Kneipen, die am Katar-Boykott teilnehmen.

Köln: Bagatelle entscheidet gegen WM in Katar – „lange gekämpft“

Die Kölner Kneipe „Bagatelle“ zweifelt nach eigenen Angaben „seit langem daran, ob wir die WM 2022 in der Bagatelle Bar zeigen können“ – am Mittwoch, 19. Oktober, fiel die Entscheidung: keine Übertragung der Katar-Spiele. Stattdessen zeigt die Bagatelle vom 19. November bis 16. Dezember große Fußballspiele aus der Vergangenheit, wie das WM-Finale 1990 zwischen den Niederlanden und Deutschland oder das WM-Halbfinale 2014 zwischen Brasilien und Deutschland. Tipp: Wer beim Fußball auf viele Tore steht, sollte in diesem Halbfinale voll zur Geltung kommen.

die Anschrift Teutoburger Straße 17, 50678 Köln

God’s Green Meadow hat eine Entscheidung getroffen – „Wir boykottieren dieses Turnier“

„Liebe Leute, die Entscheidung ist gefallen: Wir werden im Winter keine WM-Spiele in Katar sehen können. Wir boykottieren dieses Turnier, weil die Bedingungen im Gastgeberland mit unseren Vorstellungen vom menschlichen Zusammenleben nicht vereinbar sind“, begründet „Gottes Grüne Wiese“ unweit des Brüsseler Platzes in Köln seine Entscheidung. „Diese WM ist insgesamt völlig absurd Levels und wir werden da nicht mitmachen“, schreibt die bei Fans des 1. FC Köln äußerst beliebte Fußballkneipe.

die Anschrift Bismarckstraße 53, 50672 Köln

Keine Katar-WM in der Kneipe Zum Goldenen Schuss – Turnier „ein fußballunwürdiges Projekt“

Auch die Fußballkneipe „Zum Goldenen Schuss“ im Brüsseler Stadtteil will mit dem Winterturnier nichts zu tun haben. Auf Facebook teilte sie die Veranstaltung „NO WM-Studio Zum Goldenen Schuss“ und schrieb: „Die WM 2022 in Katar ist ein fußballunwürdiges Projekt! Es werden so viele Regeln der sportlichen und politischen Fairness verletzt, dass es uns unverantwortlich erscheint.“ nehmen Sie an dieser Veranstaltung teil.“ Keine Katar-WM im „Schuss“ also.

die Anschrift Antwerpener Straße 38, 50672 Köln

„Low Budget“ ist bei der WM in Katar „komplett out“ – kein Public Viewing in der Kneipe Aachener Straße

Das „Low Budget“ an der Aachener Straße hält sich kurz: „Da sind wir komplett aus der WM-Nummer raus“, schreibt die Lokalität auf ihrer Facebook-Seite. Sie können sich den Grund angesichts des geposteten Bildes „#Boycott Qatar 2022“ vorstellen. „Warum nicht die Beer-Pong-Weltmeisterschaft 2022 live aus dem Low-Budget streamen? Ich denke, dafür gibt es ein Publikum“, schrieb ein User. Wäre das nicht etwas?

die Anschrift Aachener Straße 47, 50674 Köln

Reissdorf im Moselstübchen verzichtet auf die Übertragung von Katar – und feiert lieber Karneval

Auch das „Moselstübchen“ in der Landmannstraße in Köln-Ehrenfeld überträgt die WM-Spiele aus Katar nicht. Zuletzt am 11.11. gefeiert. In der Regel werden hier aber die Spiele des 1. FC Köln gezeigt, sodass Fußballfans auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen. Nur nicht bei der WM in der Wüste.

die Anschrift Landmannstraße 3, 50825 Köln

Kneipe Lotta am Kartäuserwall – Lesung statt Public Viewing zur Katar-WM

Über dem Eingang zur „Lotta“ (Kartäusermauer) prangt bereits eine „Boykott-Katar“-Flagge – damit dürfte klar sein, dass es ab dem 20. November keine Fernseher und Bildschirme mehr geben wird. „Stattdessen werden wir ein Alternativprogramm zur WM haben. Mehr dazu bald. Aber halt am Dienstag, 22.11. (19 Uhr) frei. Am 22.11. findet im Lotta eine Veranstaltung mit Dietrich Schulze-Marmeling statt, dem Autor des Buches „Boykott Katar! – Warum wir die FIFA stoppen müssen“, teilte die Kneipe mit.

die Anschrift Kartäuserwall 12, 50678 Köln

„Mühlen Kölsch“-Kneipen lassen TVs zur WM in Katar aus – „Kann nicht so tun, als wäre alles in Ordnung“

Auch die Brauerei Mühlen Kölsch hat sich entschieden, den Qatar World Cup nicht auf ihrem Gelände zu zeigen. Dazu gehört das beliebte „Brauhaus zur Malzmühle“ am Kölner Heumarkt. „Wir können nicht einfach die Ukraine-Flaggen an unserer Fassade gegen deutsche Flaggen tauschen und so tun, als wäre alles in Ordnung! Die Menschenrechtsverletzungen im Gastland und das Leid der zahlreichen Gastarbeiter sind mit unseren Werten nicht vereinbar.

die Anschrift Heumarkt 6, 50667 Köln

Kein Katar in der WG – WM hier nicht erwünscht

Wie einige andere Bars und Kneipen im Belgischen Viertel ist auch die Wohnsiedlung in der Richard-Wagner-Straße Teil des Katar-Boykotts. „Die Organisation und Ausrichtung der Weltmeisterschaft in Katar basiert auf moderner Sklaverei, der Missachtung grundlegender Menschenrechte und Tausenden von Toten. Wir werden dieser WM keinen Raum, keine Leinwand und keine Aufmerksamkeit geben, wir werden sie konsequent boykottieren. Wir spielen nicht mit den Menschenrechten!“ schrieb die Bar auf ihrer Facebook-Seite.

die Anschrift Richard-Wagner-Straße 39, 50674 Köln

Barracuda Bar boykottiert mit – kurze und süße Erklärung

2014 feierte Bastian Schweinsteiger mit der WM in Rio und schaffte es auf die Titelseiten aller Zeitungen. Die Barracuda Bar (Belgisches Viertel) postete auf Facebook ein Bild gleichen Titels, nur durchgestrichen, mit dem unmissverständlichen Zusatz „Wir zeigen hier nicht die WM in Katar“. Alles gesagt, oder?

die Anschrift Bismarckstraße 44, 50672 Köln

Bumann & Sohn: „Kein Platz, kein Bildschirm und keine Aufmerksamkeit“ für Katar

Klare Worte aus der sehr beliebten Bar Bumann & Sohn in Ehrenfeld: Schließen Sie sich den Gastronomen des Belgischen Viertels an und geben Sie der Katar-WM keinen Raum, keine Aufmerksamkeit oder Leinwand. Natürlich können Sie dort auch in Zukunft Ihr Kölsch gemütlich trinken.

die Anschrift Bartholomäus-Schink-Straße 2, 50825 Köln

Club Bahnhof Ehrenfeld: Keine Katar-WM am Konzertort

Auch Fußballfans werden diesen Winter in die Röhre des Club Bahnhof Ehrenfeld blicken. Auch in den kommenden Monaten wird es unzählige Konzerte und Clubshows geben – eine Ankündigung zum Public Viewing während der WM ist aber noch nicht in Sicht. Dafür hat sich der Standort dem Bündnis „BoycottQatar“ angeschlossen, das in Köln bereits etliche Unterstützer hat.

die Anschrift Bartholomäus-Schink-Straße 65/67, 50825 Köln

Chlodwig Eck boykottiert die WM in Katar – und schließt sich damit diversen Kölner Kneipen an

Auch das Chlodwig Eck in der Annostraße im Severinsviertel beteiligt sich am Katar-Boykott. Auch die Traditionskneipe steht auf der „Boykott“-Liste des Bündnisses, ebenso wie diverse andere Lokalitäten in Köln. Wer also WM-Spiele in dem umkämpften Land sehen möchte, ist hier falsch.

die Anschrift Annostraße 1, 50678 Köln

Brauhaus Quetsch: Glühweintrinken für den guten Zweck – Spenden statt Katar-WM

„Wir wollen auch ein Zeichen setzen! Menschenrechte gehen vor Kommerz!“, schreibt die Quetsch-Brauerei auf ihrer Facebook-Seite und hat statt Public Viewing eine spezielle Spendenaktion für die WM in Katar erwogen. „Für jeden während der WM verkauften Glühwein spenden wir 1,00 Euro an Amnesty International“, heißt es auf einem Plakat über dem Kneipeneingang. Na dann Prost!

die Anschrift Hauptstraße 7, 50996 Köln

Mainzer Hof: Kein „Scheiß-Schiedsrichter“ passt in die Weihnachtszeit – deshalb keine Katar-WM

Auch der Mainzer Hof hat sich auf seiner Facebook-Seite zur Katar-WM geäußert. Auf die Ausstrahlung des Turniers wurde einerseits aus ethischen Gründen, aber auch aus gastronomischen Gründen verzichtet. „Auch aus rein gastronomischer Sicht sprechen zu viele Argumente dagegen. Es ist Vorweihnachtszeit, wir dekorieren, braten & backen, um eine schöne weihnachtliche Atmosphäre zu schaffen. Wegen „Goooor!!!“ es ist immer noch „Fucking referee!“ 😉 Die Vorweihnachtszeit, die ihr mit euren Liebsten verbringt, wollen wir wie jedes Jahr mit Liebe feiern.“ Alles gesagt.

die Anschrift Maternusstraße 18, 50678 Köln

Tankstelle im „Kwartier Latäng“ nimmt nicht an Katar-WM teil – „macht definitiv nicht mit“

„Als ich erfuhr, dass die Qataris als Austragungsort genehmigt wurden, war für mich klar, dass die „Tankstelle“ – auch wenn wir seit 15 Jahren Fußball zeigen – dieses Mal definitiv nicht mitgehen wird“, schreibt Gastronom Nada Abdin die Facebook-Seite ihres Pubs. Also keine Katar-WM in der Tankstelle.

die Anschrift Kyffhäuserstraße 19, 50674 Köln

Auch Herbrands in Köln-Ehrenfeld überträgt die WM nicht –

Auch im beliebten Herbrands in Ehrenfeld hat man sich entschieden, keine WM zu zeigen und geht dabei nach einem einfachen Credo vor: „In diesem Jahr haben wir uns entschieden, keine deutschen Spiele nach dem Motto „Alles oder nichts“ zu übertragen Wer also die Katar-Spiele von Neuer, Kimmich und Co. sehen will, muss sich woanders umsehen.

die Anschrift Herbrandstraße 21, 50825 Köln

Auch Clubheim Fortuna Köln boykottiert die WM in Katar – ein Alternativprogramm gibt es bereits

„Art s