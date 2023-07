Mit Wow bietet der Pay-TV-Sender Sky seinen Kunden eine eigene Streaming-Plattform. Mit dem aus Sky Ticket hervorgegangenen Dienst will der deutsche Pay-TV-Riese in den internationalen Streaming-Markt einsteigen. Dafür wartet Sky Wow mit einem bemerkenswerten Angebot auf: Neben einer Fülle an Eigenproduktionen sind auf Wow auch Produktionen von HBO, NBC, Blockbuster-Kino, Serien und Live-Sport vertreten.

Was es diesen Monat Neues gibt, listen wir hier auf.

Neue Serien, Shows und Dokumentationen bei Wow im Juli 2023

ab 4.7.2023

ab 5.7.2023

ab 5.7.2023

ab 7.7.2023

ab 8.7.2023

ab 11.7.2023

ab 12.7.2023

Zoo und so – wilde Tiere! – Staffel 6

ab 13.7.2023

ab 19.7.2023

ab 21.7.2023

Alexia Putellas: Ikone des Fußballs

ab 25.7.2023

Barry Staffel 4 auf Deutsch

ab 27.7.2023

Der Mord an den Essex Boys

ab 28.7.2023

Neue Filme bei Wow im Juli 2023

ab 01.07.2023

ab 03.07.2023

ab 07.07.2023

ab 08.07.2023

Shattered: Gefährliche Angelegenheit

ab 09.7.23

vom 10.7.23

ab 14.7.2023

ab 15.7.2023

Accident Man: Hitman’s Holiday

ab 17.7.2023

ab 21.7.2023

ab 22.7.2023

ab 24.7.2023

ab 28.7.2023

Die Schule der magischen Tiere 2

vom 29.07.23

vom 31.07.23

Was kostet Wow und welche Abos gibt es?

Die Kosten für Wow variieren je nach Paket. Derzeit werden drei Abonnements angeboten:

Wow-Serien-Abo: 9,99 Euro pro Monat (erste sechs Monate 7,99 Euro pro Monat)

Wow-Filme & Serien-Abo: 14,98 Euro pro Monat (erste sechs Monate 9,98 Euro pro Monat)

Wow Live-Sport-Abo: 29,99 Euro pro Monat (erste zwölf Monate 24,99 Euro pro Monat)

Die einzelnen Abonnements sind miteinander kombinierbar. Wer alle Wow-Inhalte, also Filme, Serien und Sport, streamen möchte, zahlt derzeit im ersten Jahr 29,97 Euro pro Monat. Danach beträgt der Preis für das Komplettabo 44,97 Euro pro Monat.

Die hier genannten Preise sind gültig ab 20.05.2023.

Auf welchen Geräten kann ich Wow nutzen?

Wie bei anderen Streaming-Anbietern ist Wow auf einer Vielzahl von Geräten nutzbar. Der Dienst kann derzeit auf PCs (Windows oder Mac), Smartphones und Tablets, Amazon Fire TV, Apple TV, Magenta, Playstation oder Xbox sowie auf Smart-TVs verschiedener Hersteller eingerichtet oder über einen Internetbrowser aufgerufen werden.

Wie viele Personen können gleichzeitig auf Wow streamen?

Pro Account können fünf Geräte gleichzeitig registriert werden. Gleichzeitiges Streaming ist hingegen nur auf zwei Geräten möglich. Registrierte Geräte können in der Kontoverwaltung gelöscht werden.

Was ist auf Wow?

Filme kurz nach dem Start streamen? Das verspricht Wow seinen Kunden. Darüber hinaus lockt der Streaming-Anbieter mit exklusiven HBO-Serien („Game of Thrones“, „House of the Dragon“, „Westworld“, „Sex and the City“, „The Last of Us“ und mehr), Comedy, Dokumentationen, Reality-TV und Kinderprogramme. Auch Sportfans kommen beim Streamingdienst von Sky auf ihre Kosten: Im Sport-Abo sind einzelne Spiele der 1. sowie alle Spiele der 2. Bundesliga, der Premier League und des DFB-Pokals enthalten. Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Sportprogramme wie Formel 1, Tennis, Golf und Handball.

