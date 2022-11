Welche Early-Voting-Daten uns sagen können und welche nicht

Eine Version dieser Geschichte erschien im CNN-Newsletter What Matters. Melden Sie sich kostenlos an, um es in Ihren Posteingang zu bekommen hier.





CNN

—



Als die Demokraten 2018 das Repräsentantenhaus gewannen, taten sie dies mit Hilfe eines starken Anstiegs der Wahlbeteiligung, der die höchste Wahlbeteiligung für eine Zwischenwahl seit mehr als 100 Jahren erreichte.

Trotzdem hat die Hälfte der wahlberechtigten Bevölkerung nicht teilgenommen.

In diesem Jahr hat die vorzeitige Abstimmung in einigen der Länder zugenommen Schlüsselstaaten, aber als ich mit Michael McDonald sprach, dem Politikwissenschaftler der University of Florida, der dafür bekannt ist, Daten zu frühen Abstimmungen zu verfolgen, sagte er voraus, dass die Wahlbeteiligung unter das Niveau von 2018 fallen würde.

McDonald hat ein neues Buch herausgebracht, das die gewaltigen Erfolge der Präsidentschaftswahlen 2020 analysiert, bei denen fast 67 % der wahlberechtigten Bevölkerung ihre Stimme abgegeben haben. Mehr über das Buch und seinen Early-Voting-Tracker gibt es auf seiner US-Wahlprojekt-Website.

Wir sprachen darüber, was die Leute von der letzten Wahl mitnehmen sollten und was er sieht, wenn er die Daten zur vorzeitigen Stimmabgabe für die aktuelle Wahl verfolgt.

Was unten ist, ist eine komprimierte Version unseres längeren Telefongesprächs.

WOLF: Sie haben ein Buch über diese erstaunliche demokratische Errungenschaft des Wählens während einer Pandemie geschrieben. Was sollen die Leute aus dieser Forschung mitnehmen?

MCDONALD: Wir müssen den Wahlbeamten, den Freiwilligen, die Wahllokale besetzten, und den Wählern selbst viel Anerkennung für die Teilnahme an einer Wahl mit der höchsten Wahlbeteiligung für Präsidentschaftswahlen seit 1900 zollen.

Es gab niemanden, der bei den Wahlen 2020 gewählt hat, die bei den letzten Wahlen gewählt haben, bei denen wir eine höhere Wahlbeteiligung hatten. Das ist wirklich eine beachtliche Leistung. Unter außergewöhnlichen Umständen ist uns etwas Historisches gelungen. Das ist die sehr positive Nachricht.

Leider sind die anderen Erkenntnisse aus dem Buch die unerbittlichen Angriffe auf die Abstimmung während der Wahl, die von der Rhetorik mit (ehemaliger Präsident Donald) kommen. Trump, und dann einfach weiter nach unten durch diese Partei filtern. Das ist beschädigte Demokratie, und das können wir sehen geschieht in Echtzeit mit die Wahl 2022.

WOLF: Sie haben von der höchsten Wahlbeteiligung seit 100 Jahren im Jahr 2020 gesprochen. Ich habe in dem Buch gesehen, dass die Wahlbeteiligung für die Zwischenwahl 2018 die höchste seit 1914 war. Wir sehen sowohl, dass mehr Menschen die Integrität der Wahlen in Frage stellen, als auch, dass sie es sind mehr an Wahlen teilnehmen. Was hälst du davon?

MCDONALD: Das letzte Mal, als wir eine außergewöhnlich hohe Wahlbeteiligung hatten, war Ende des 19. Jahrhunderts, und diese Zeit war auch von intensiver Polarisierung geprägt. Wir haben keine Umfragedaten, also können wir nicht zurückgehen und die Wähler fragen, ob sie polarisiert waren, aber wir können vermuten, dass das, was unter unseren gewählten Beamten in der Bundesregierung passierte, auch das widerspiegelte, was unter den Wählern passierte .

Wir sind also in eine Phase höherer Polarisierung eingetreten, und Sie können die Schuldigen dafür aufzeigen. Aber was auch immer der Grund ist, wir haben sicherlich einen Punkt erreicht, an dem die Menschen wirklich glauben, dass es wichtig ist, wer die Regierung führt, und dass es wirklich wichtig ist, dass ihre Seite diejenige ist, die die Regierung führt.

Wenn die Menschen diesen Unterschied zwischen den Parteien und die Bedeutung wahrnehmen, die die politischen Unterschiede für ihr Leben haben, werden sie eher wählen gehen.

Es ist dieser alte Fluch: Mögest du in interessanten Zeiten leben. Wir leben in interessanten Zeiten. Die Menschen interessieren sich sehr für Politik und engagieren sich daher stark bei Wahlen.

WOLF: Im die 1880er, die USA hatte knapp 80% Wahlbeteiligung. Man könnte argumentieren, dass die höhere Wahlbeteiligung in gewisser Weise eine Alarmglocke für die Demokratie signalisiert.

MCDONALD: Sie würden hoffen, dass die Menschen sich aus altruistischen Gründen engagieren, dass sie gute Bürger sein wollen, dass sie ihre Optionen sorgfältig abwägen und zu einer begründeten Entscheidung kommen, wen sie wählen werden.

Es gab einige Leute, die auf einen politikwissenschaftlichen Bericht zurückblicken, der in den 1950er Jahren erstellt wurde, und beklagten, dass es keinen Unterschied zwischen den politischen Parteien gab, wir würden auseinanderfallen und auf einen Verfall der Demokratie in den Vereinigten Staaten zusteuern, wenn wir es nicht beheben die Parteien.

Und siehe da, man muss aufpassen, was man sich wünscht, denn die Parteien sind stärker in der Wählerschaft als je zuvor in der Neuzeit, und jetzt denkt man, na, vielleicht ist das zu viel.

Was ist der goldene Mittelweg einer engagierten Wählerschaft, außer einer, die nicht so parteiisch ist, dass sie in manchen Fällen gewaltsam vorgehen will, weil sie glaubt, dass Politik so wichtig ist?

WOLF: Sie sind sehr bekannt dafür, Daten zu frühen Abstimmungen zu verfolgen. Was kann es uns eigentlich vor dem Wahltag sagen?

MCDONALD: Ich habe zum ersten Mal bei den Wahlen 2008 für die Exit-Poll-Organisation damit begonnen, vorzeitige Stimmabgaben zu verfolgen. Sie wollten wissen, wie groß die frühen Stimmen waren, damit sie ihre Umfragen richtig gewichten konnten.

Und aus Spaß habe ich es online gestellt. Eine Million Zugriffe später auf eine Website, die ich aus Spaß erstellt hatte, und ich wusste, dass ich in gewisser Weise etwas anderes und besonderes gemacht hatte. Und wenn Sie sich einen Großteil des Datenjournalismus ansehen, der heute stattfindet, ist das eher in der Art, was ich tue, nämlich einige Verwaltungsdaten zu nehmen und irgendwie eine Geschichte damit zu erzählen.

Um die Frage zu beantworten, wo wir bei der vorzeitigen Abstimmung stehen … was Sie tun möchten, ist, dass Sie alle Informationen, die Sie zusammenweben können, nehmen und versuchen möchten, sich ein Bild davon zu machen, wo wir stehen. Ich denke also nicht, dass eine frühzeitige Abstimmung allein das Bild aussagt, genauso wie ich nicht denke, dass eine Umfrage allein Ihnen ein endgültiges Bild darüber gibt, wohin die Wahlen gehen.

Umfragen haben Fehler. Die vorzeitige Stimmabgabe hat ihre Nuancen und Messprobleme.

WOLF: Was sind einige der Dinge, die Sie in der frühen Abstimmung sehen?

MCDONALD: Es geht nicht nur darum, dass sie einen Stimmzettel erhalten oder die Möglichkeit haben, an einem Stimmzettel teilzunehmen. Sie müssen diesen Stimmzettel tatsächlich abgeben wollen, und wir sehen sicherlich ein großes Interesse an der Stimmabgabe, insbesondere bei den wirklich hochkarätigen, hochrangigen Wahlen, die für den US-Senat oder einige der Gouverneurswahlen stattfinden. Diese scheinen Wähler anzuziehen.

Was wir in diesen Staaten sehen, ist ein hohes Maß an vorzeitiger Stimmabgabe. Wir sehen viel demokratisches Engagement.

Was wir bei Zwischenwahlen normalerweise sehen würden, ist, dass die Partei, die die Präsidentschaft innehat, irgendwie bestraft würde. Aus welchen Gründen auch immer, die Menschen finden einen Grund, wegen etwas, das die Regierung getan hat, wütend und engagiert zu sein.

Aber bei diesen Rennen sind wir das nicht eine Art Referendum über die Biden-Präsidentschaft zu sehen. Schauen Sie sich die Umfragen an: Menschen, die (Präsident Joe) sehr missbilligen Biden sagt immer noch, dass sie für den demokratischen Kandidaten stimmen werden. Was hier passiert, ist, dass die Wahl zu einer Wahl zwischen den Kandidaten statt zu einem Referendum über Biden geführt hat.

Wenn Sie sich anderswo im Land umsehen, sehen wir nicht das gleiche Maß an Engagement. Ohne dieses Engagement wird die Wahl eher zu einem Referendum über Biden, und hier könnten wir ein geteiltes Ergebnis sehen, wie viele Umfragen zeigen.

Wenn die Demokraten das Haus verlieren, wird dies wahrscheinlich zumindest teilweise daran liegen, dass ihre Wähler in einem Staat wie Kalifornien einfach keinen Grund gefunden haben, ihre Stimme abzugeben.

Als wir in diese letzte Woche der vorzeitigen Abstimmung eintraten, ist das die Herausforderung für die Demokraten. Wie feuern Sie Ihre Basis an, um auf dem gleichen Niveau wie die Republikaner an Orten zu wählen, an denen Sie dieses hochkarätige Festzeltrennen nicht haben, das die Leute zu den Wahlen treibt?

WOLF: dürfen wir nun davon ausgehen, dass aufgrund der hohen Wahlbeteiligung in bestimmten Bundesstaaten und der Tatsache, dass so viele Menschen von der vorzeitigen Stimmabgabe Gebrauch machten, einige dieser Bedenken hinsichtlich restriktiver neuer Wahlgesetze unbegründet waren?

MCDONALD: Ich gebe Ihnen eine dumme und völlig lächerliche Antwort darauf. Aber es hat einen Sinn. Weißt du, was diese Wahl ist? Ich sehe bei dieser Wahl eine massive Unterdrückung der Wähler.

Ich blicke auf die Präsidentschaftswahlen 2020 zurück und die Wahlbeteiligung ist in allen Bundesstaaten auf breiter Front gesunken. Bei dieser Wahl gab es eine massive Unterdrückung der Wähler.

Natürlich finden Sie das lächerlich. Es ist lächerlich, weil die Menschen bei Präsidentschaftswahlen mit höheren Stimmen abstimmen als bei Zwischenwahlen.

Und nur weil Sie in einem Staat wie Georgia ein interessantes Rennen haben, in dem Menschen zur Wahl gehen, heißt das nicht, dass SB 202, das Gesetz, das in Georgia verabschiedet wurde, es irgendwie für alle einfacher gemacht hat, zu wählen der Staat. Das bedeutet nicht, dass es bestimmte Gemeinschaften gibt, die nicht zurückgelassen wurden.

Ein gutes Beispiel dafür, wenn Sie sich Georgia ansehen, ist, dass wir sehen, dass die Briefwahlen um etwa die Hälfte zurückgegangen sind, obwohl wir Rekordzahlen von persönlichen Frühwählern sehen. Und Sie können sagen, nun, das ist in Ordnung. Leute, die per Post abgestimmt hätten, werden einfach persönlich abstimmen oder sie werden es tun am Wahltag oder vorzeitig abstimmen.

Es könnte einige Leute geben, die aus irgendeinem Grund zu Hause sind und es nicht schaffen, zu einem Wahllokal zu gelangen, und sie müssen per Briefwahl abstimmen. Und für diese Menschen kann es sein, dass sie nicht im gleichen Maße teilnehmen können wie andere Menschen in Georgien.

Ich werde nicht sagen, dass das Gesetz keine unterdrückende Wirkung auf eine bestimmte Gemeinschaft in Georgien hatte, nur weil es in Georgien eine hohe Wahlbeteiligung gibt.

WOLF: Eine weitere sich abzeichnende Handlung dieser Wahl war die Verschiebung hin zu den Republikanern in Ihrem Bundesstaat Florida, angetrieben durch eine Wende in der US-Regierung Hispanoamerikaner und Latinos stimmen für die Republikaner. Gibt es irgendetwas aus der vorgezogenen Abstimmung, das dies unterstützt oder widerlegt? Und stimmen Sie dieser größeren Erzählung zu?

MCDONALD: Wir können diese Frage mit den Daten, die uns zur Verfügung stehen, wirklich nicht beantworten, weil wir nicht wissen, wie die Leute wählen.

Alles in allem wird die vorzeitige Abstimmung bei einer typischen Wahl normalerweise von Demokraten oder zumindest registrierten Demokraten gewonnen. In diesem Wahlzyklus sind es die Republikaner, die die vorzeitige Abstimmung gewinnen.

Bisher (Stand 2. November) haben registrierte Republikaner einen Vorteil von fast 180.000 Stimmen sowohl bei der Briefwahl als auch bei der vorzeitigen persönlichen Abstimmung, und der größte Teil dieses Vorteils kommt tatsächlich von der persönlichen Wahl.

Aber trotzdem haben alle diese Demokraten Briefwahlzettel. Und hier ist das Merkwürdige: Sie geben sie nicht zurück. Nicht im gleichen Maße oder Tempo wie die Republikaner.

Wenn Sie sich also die Rücklaufquote ansehen, haben 48 % der Demokraten ihre Briefwahlunterlagen ab dem 2. November zurückgeschickt, verglichen mit 55 % der Republikaner. Das sind also Leute, die eine Briefwahl in der Hand haben, und Sie sehen dort eine große Diskrepanz bei diesen Rücklaufquoten.

Ein Teil dessen, was in Florida passiert, ist eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, dass Menschen, die nicht glauben, dass die Demokraten gewinnen können, nicht wählen gehen. Und weil sie nicht wählen, können die Demokraten nicht gewinnen.

WOLF: Wird die Wahlbeteiligung 2022 die Halbzeit 2018 in den Schatten stellen?

MCDONALD: Wir werden eine hohe Wahlbeteiligung sehen. Georgien wird wahrscheinlich seine Wahlbeteiligung von 2018 in den Schatten stellen. Und andere einige andere Staaten wie Pennsylvania könnten.

Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass wir in einigen der größeren Bundesstaaten wie Kalifornien, New York und Texas nicht das gleiche Maß an Engagement sehen werden. Und da der Großteil der Bevölkerung in diesen großen Bundesstaaten lebt und sie keine wettbewerbsorientierten Wahlen haben, die die Wahlbeteiligung nach sich ziehen, sehen wir möglicherweise einige Ungleichmäßigkeiten.

Ich erwarte nicht, dass es bis 2014 zurückgeht. Das war die niedrigste Wahlbeteiligung seit 1942. Aber ich wäre nicht überrascht, wenn wir unter 2018 liegen würden.