Realme heroverde vorige week de kroon op de laadsnelheid met de lancering van de eerste telefoon die 240W deed. Vorig jaar had het bedrijf kort de titel met de komst van de GT Neo3 met een 150W laadsysteem, maar door de vooruitgang in een jaar tijd is 150W nu de langzame optie.

De Realme GT Neo 5 240W heeft een batterij van 4.600 mAh, 100 mAh groter dan de GT Neo3 150W vorig jaar. Wat betreft de 150 W-versie van de GT Neo 5, die heeft weer de volledige capaciteit van 5.000 mAh die de 80 W GT Neo3 had.

Dit is een geweldige vooruitgang in een jaar tijd en hoewel het nog steeds waar is dat je batterijcapaciteit verliest op telefoons die het snelst worden opgeladen, wordt het verlies in de loop van de tijd kleiner. En als je bereid bent genoegen te nemen met “slechts” 150W, dan is het verlies helemaal weg. We moeten ook vermelden dat het 240W-model in iets minder dan 10 minuten volledig is opgeladen.











Realme GT Neo 5

Realme is nog niet klaar om over te stappen naar de Snapdragon 8 Gen 2, maar het kiezen van de 8+ Gen 1 is prima voor ons, vooral gezien de prijzen in het middensegment. Het 150W-model begint bij CNY 2.500 ($370/€345/₹30.250) voor een 8/256GB-eenheid, terwijl het 240W-model begint bij CNY 3.200 ($470/€440/₹38.750) voor 16/256GB geheugen.

En hoewel je misschien denkt dat dit vrij lage prijzen zijn voor 8+ Gen 1-telefoons – en dat zijn ze – moet je dit eens bekijken. Het volledig uitgeruste 16 GB/1 TB 240 W-model kost CNY 3.500 ($ 515/€ 480/₹ 42.500), slechts iets hoger dan de basistelefoon van 16/256 GB. Hoeveel brengt Samsung in rekening voor telefoons met 8 GB RAM en 128 GB opslag? Rechts.

Met prijzen als deze vinden we het moeilijk om boos te worden dat er geen microSD-sleuf is (hoewel we, hoe graag we ook houden van de RGB-verlichting aan de achterkant, deze waarschijnlijk zouden ruilen voor een 3,5 mm-aansluiting als we konden).

Dit zijn natuurlijk de prijzen in China en we kennen de wereldwijde prijzen nog niet. Toch hebben de twee Realme GT Neo 5-versies echt potentieel om de premiummarkt op te schudden.

Nou, laten we eens kijken wat de concurrentie te bieden heeft. De Redmi Note 12 Discovery begint bij CNY 2.400 en heeft een oplaadsysteem van 210 W. Het is niet overal verkrijgbaar (eigenlijk alleen in China) en gebruikt een zwakkere Dimensity 1080-chipset, hoewel het wel beschikt over een 200 MP hoofdcamera.

De Redmi Note 12 Pro+ behoudt de Dimensity 1080-chipset en 200MP-camera, maar draait het opladen terug naar 120W. Het kost CNY 2.200 in China en ₹ 30.000 in India. De Discovery heeft een vrij kleine batterij van 4.300 mAh en kan deze in 9 minuten voor 100% opladen. De Pro+ heeft een batterij van 5000 mAh en laadt volledig op in 19 minuten.









Xiaomi Redmi Note 12 Ontdekking • Xiaomi Redmi Note 12 Pro+

De iQOO 10 Pro van vorig jaar heeft een Snapdragon 8+ Gen 1 samen met een 4.700 mAh-batterij met 200 W opladen (100% in 10 minuten). Een daarvan (8/256 GB) kost CNY 4.400 in China.

De aandacht is verschoven naar de iQOO 11 en 11 Pro. Beiden maakten de overstap naar de Snapdragon 8 Gen 2. Het Pro-model heeft een 4.700 mAh-batterij met 200 W opladen zoals zijn voorganger en kost CNY 5.500 voor een telefoon van 12/256 GB, het vanille-model blijft bij 5.000 mAh / 120 W en kost CNY 4.100 voor een eenheid van 8/256 GB. De iQOO 11 is in India verkrijgbaar voor ₹ 60.000 voor de telefoon van 8/256 GB. Merk op dat de twee Pro’s ook 50 W draadloos opladen hebben, wat de Realme-telefoons missen.











vivo iQOO 10 Pro • vivo iQOO 11 Pro • vivo iQOO 11

Er is ook de Realme GT3, ook met snel opladen van 240 W – de wereldwijde onthulling van de GT3 staat gepland voor 28 februari. Realme is moeder over hoe de GT3 zal verschillen van de GT Neo5. De twee telefoons zien er zeker hetzelfde uit:









Realme GT Neo 5 (links) • Realme GT3 (rechts)

Dus, wat wordt het – een Realme GT Neo 5 met 150W opladen of met 240W opladen? Of geen van bovenstaande? Stem hieronder of via deze pagina.