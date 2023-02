Samsung is deze week begonnen met de reguliere verkoop van de Galaxy S23-serie, waardoor de pre-orderbonussen niet meer beschikbaar zijn. Maar er zijn nog genoeg goede deals om uit te kiezen. Net als vorige week bieden de Google Pixel-telefoons een premium-ervaring voor minder geld dan bijvoorbeeld de meeste vlaggenschepen van tegenwoordig.

We hebben ook een aantal opgeknapte toestellen uitgekozen – je hoeft geen gloednieuwe telefoon te kopen om een ​​premium ervaring te krijgen. Gebruik de onderstaande links om naar de regio te gaan die voor u relevant is:

Duitsland

De Pixel 7 en 7 Pro, plus de Pixel 6a, bieden de Google-ervaring voor drie verschillende prijsklassen. En we bedoelen de Google-ervaring, aangezien deze exclusieve feature-drops krijgen die niet beschikbaar zijn op andere Androids.













De wereldwijde prijs van de Xiaomi 13 wordt volgende week bekend gemaakt, maar zal zeker hoger zijn dan wat de Xiaomi 12T kost. Hoewel het geen partij is voor de vlaggenschepen met zijn Dimensity 8100-Max-chipset, biedt het wel een 6,67-inch 1220p-klasse scherm met een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz en 12-bits kleuren. De camera-instellingen zijn voorzien van een 108 MP hoofdmodule (met OIS) en een 8 MP ultrabreed, plus een 20 MP selfiecamera. De 5.000 mAh-batterij ondersteunt snelladen van 120 W (0-100% in 19 minuten).





Niets begon deze week met het uitrollen van de stabiele Android 13-update voor de Telefoon (1). En hoewel de telefoon (2) later dit jaar verschijnt, weten we er niet veel van – CEO Carl Pei zegt dat hij duurder zal zijn en dat hij als nieuw model zeker meer zal kosten dan deze.





We weten dat velen denken dat de Samsung Galaxy A52s een middenklasser met veel waar voor zijn geld is. En het is, die Snapdragon 778G-chipset is beter dan de Exynos 1280 in de Galaxy A53. Bovendien heeft de A52s een 3,5 mm koptelefoonaansluiting, hoewel de batterij 4.500 mAh is, 500 mAh kleiner dan de A53. Het grootste voordeel van de A53 is dat hij een jaar nieuwer is, dus gelanceerd met Android 12 in plaats van 11 (beide hebben updates naar v13, maar de ondersteuning voor de A52s stopt eerder).









Het specificatieblad van de Nokia G60 is nauwelijks verbluffend, maar dit is een perfecte telefoon zonder poespas. Voor €250 krijg je 3 jaar garantie, 3 jaar OS updates en 3 jaar security patches. De telefoon is ook niet slecht, al is hij zeker niet voor liefhebbers.





We sluiten af ​​met een goedkoop 4G-model, de Galaxy M13. Het draait volwaardige Android 12 met One UI Core bovenop en heeft een 6,6-inch FHD +, plus een grote batterij van 5000 mAh. Nogmaals, niet een voor liefhebbers, maar het is geweldig voor iemand met een beperkt budget.





Nederland

Amazon verkoopt bepaalde iPhone 14-modellen in bepaalde configuraties voor minder dan Apple in rekening brengt. Misschien vindt u niet precies de juiste combinatie van model/opslag/kleur waarnaar u op zoek was, maar er zijn besparingen te behalen als u bereid bent een compromis te sluiten.

De iPhone 14 Pro Max met 256 GB opslag is € 150 minder dan je op Apple.com zou vinden. De vanilla iPhone 14 is iets meer dan €100 goedkoper.









Als die nog te prijzig zijn, overweeg dan de nieuwste iPhone SE (2022). Het verouderde ontwerp is niet voor iedereen geschikt, maar het is een actuele intrede in het Apple-ecosysteem voor minder dan de helft van de prijs van de hierboven genoemde iPhone 14.





Als we verder gaan met Android-aanbiedingen, is de Realme GT Neo2 van eind 2021, dus het is nauwelijks een nieuw model. Toch klinkt een Snapdragon 870 en een 6,62-inch 120 Hz AMOLED-scherm met HDR10+ en een 5.000 mAh-batterij met 65 W bekabeld opladen als een solide deal voor € 364. Dit is meestal Snapdragon 695/778G-territorium.





Nu we het er niet over hebben, de Galaxy A52s was niet beschikbaar, maar er is de Galaxy A53. We weten dat de A52’s een betere waarde hebben, maar de voorraden waren onregelmatig. Hoe dan ook, dit krijgt betere software-ondersteuning dan de Realme.





VK

Wat vind je van opvouwbare spullen? Als uw antwoord “te duur” was, begrijpen we dat. Toch is de Razr 2022 gedaald tot £ 750, £ 150 minder dan je zou kunnen betalen voor een Galaxy Z Flip. De hardware is nog steeds behoorlijk actueel met een Snapdragon 8+ Gen 1, een relatief groot cover-display, 6,7-inch 144Hz FHD+ intern display en een 50+13MP camera-opstelling.





Vervolgens de Pixel 7 en 7 Pro, plus de goedkopere 6a. Ze zijn niet zo krachtig als de Galaxy-telefoons in termen van ruwe prestaties, maar de camera’s zijn concurrerend met de duurdere Samsung-telefoons.













Je kunt ook accessoires gebruiken met enkele Google TWS-knoppen. Google is begonnen met het uitrollen van een update voor de Pixel Buds Pro die head-tracking mogelijk maakt, waardoor ruimtelijke audio nog meeslepender wordt. Of je zou kunnen gaan met de goedkopere Buds A-Series, als je niet geeft om de meeslepende audio.









De Samsung Galaxy A53 is ook in de meeste andere regio’s te zien, het is zo’n goede prijs voor een capabele middenklasser met uitgebreide software-ondersteuning.





Vervolgens een paar iPhones die Apple je niet meer wil verkopen. Hoewel de iPhone 12 nog steeds beschikbaar is, zijn de kleine iPhone 12 mini en de oudere iPhone 11 dat niet. Ter vergelijking: een iPhone 13 mini met 64 GB opslag kost £ 650, maar voor £ 25 meer kun je de oudere 12 mini met 256 GB opslag krijgen. Als alternatief is een opgeknapte iPhone 11 een goede keuze voor een schoolkind dat niet de gevreesde groene bubbel in groepschats wil veroorzaken.









Terwijl we naar oudere Apple-hardware kijken, bekijk dan de Apple Watch Series 7. Het 45 mm aluminium model met GPS en Cellular is op dit moment goedkoper dan de meeste andere configuraties.





VS

De OnePlus 11 wordt wereldwijd uitgerold en is een van de weinige vlaggenschepen in de VS die niet door Apple of Samsung is gemaakt. En het begint met een korting van $ 100, dat is vrij goedkoop voor een Snapdragon 8 Gen 2 met 16 GB RAM, QHD + -scherm, Hasselblad-camera’s en een batterij van 5000 mAh met 80 W opladen (waarschuwing: deze keer geen draadloos opladen). Nou ja, goedkoop naar Amerikaanse maatstaven, de markt heeft niet veel variatie (de Moto Edge 30-serie is bijvoorbeeld nog niet beschikbaar).





Vervolgens een paar iPhone-deals van eBay voor eenheden die zijn vergrendeld voor AT&T. U kunt $ 150 besparen op een iPhone 14 Pro en $ 180 op een iPhone 14 Plus in vergelijking met ontgrendelde apparaten van Apple.com. Er zijn niet veel eenheden beschikbaar, maar ze zitten nog in de doos.









We eindigen met een paar goedkope 5G-telefoons, te beginnen met de Moto G Stylus 5G (2022). Het grote 6,8-inch 120 Hz IPS LCD-scherm (FHD + resolutie) kan worden gebruikt met een capacitieve stylus en u krijgt een gratis microSD-kaart van 256 GB die de totale opslagcapaciteit uit de doos verdubbelt. De Snapdragon 695 wordt gecombineerd met 8 GB RAM en een batterij van 5000 mAh met glaciaal opladen (10 W).





De Nokia G400 is geen geweldige telefoon, maar het is een 5G-telefoon van minder dan $ 200 met een 6,58-inch 120 Hz IPS LCD-scherm, een grote batterij van 5000 mAh, uitbreidbare opslag, een hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm en een aluminium frame.





Canada

We hebben niet veel interessante smartphonedeals gezien in Canada, dus we zullen er snel bij zijn. De Galaxy S23-serie gaat deze week in de uitverkoop en terwijl Noord-Amerika de prijsstijging vermeed die het grootste deel van de rest van de wereld zag, zijn de nieuwe modellen nog steeds prijzig.

Dus ter overweging presenteren we de refurbished Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra. Deze zijn ingesteld voor slechts 3 OS-updates, wat betekent dat Android 13 voor hen het einde van de weg is. Het trio zal in ieder geval tot begin 2024 beveiligingspatches blijven ontvangen, dus er zit nog wat leven in.













Indië

De Galaxy S23-serie gaat volgende week in de verkoop in India, maar niet iedereen heeft het budget voor de nieuwste modellen. De Galaxy S22, S22+ en S22 Ultra bieden een vergelijkbare ervaring voor minder geld, vooral sinds India vorig jaar Snapdragon-modellen kreeg.

We hebben ook een opgeknapte deal gevonden voor de Galaxy S23 Ultra als je ₹ 10.000 extra wilt besparen.













Foldables zijn nog steeds prijzig, maar de Galaxy Z Flip4 is qua prijs net boven de Galaxy S22+ en goedkoper dan een vanilla S23.





Wat dacht je van een iPhone 12 of 13 als alternatief voor de oudere vlaggenschepen van Samsung? De iPhone 12 met 64GB kost evenveel als een S22 met 128GB opslag, een iPhone 13 met 128GB opslag is goedkoper dan een S22+ met dezelfde 128GB opslag.