Wer es bis Anfang November nicht zu einem von Adeles (35) Konzerten in Las Vegas schafft, hat auch 2024 noch die Möglichkeit, sie dort live zu erleben. Im kommenden Jahr wird die britische Sängerin 32 weitere Shows in der US-Metropole geben . Das hat sie jetzt bekannt gegeben.

Nachdem ihre „Weekends with Adele“ im März um viele Auftritte verlängert wurden, sollen die neu angekündigten Konzerte nun eigentlich „die letzten Shows“ im Kolosseum des Caesars Palace sein. Die Sängerin wird am 19. Januar 2024 in die neue Runde starten. Der letzte Auftritt ist nach Informationen auf ihrer Homepage für den 15. Juni 2024 geplant.

Deshalb hat Las Vegas ihr Leben verändert

Adele kündigte die weiteren Konzerte auch auf Instagram an. „Diese Shows haben mein Leben verändert“, schwärmt sie über einen Zusammenschnitt früherer Auftritte. „Ich musste mich wirklich wieder in Live-Auftritte verlieben, und das habe ich auch. Ich musste mich wieder mit meinen Songs verbinden und mich daran erinnern, was sie für mich bedeuten, und das habe ich getan.“

Wieder so nah am Publikum auf der Bühne zu stehen, war für sie eine außergewöhnlich kraftvolle Erfahrung, „eine, die ich nie vergessen werde. All die urkomischen, gefühlvollen, wilden und herzzerreißenden Interaktionen, die wir hatten, werden mir ein Leben lang in Erinnerung bleiben.“

Es sei geradezu verrückt, „wie glücklich eine Show voller trauriger Lieder sein kann.“ Adele hat bei den Konzerten viel mitbekommen und auch viel über sich und das Publikum gelernt. Die Shows machten ihr vor allem klar, „wie sehr es mir wirklich Spaß macht, auf der Bühne zu stehen, dass ich verdammt gut darin bin und zu 100 Prozent da bin, wo ich hingehöre.“

Nach diesen bewegenden Worten kann sie sich einen kleinen Witz nicht verkneifen. Nun will Adele ein letztes Mal eine neue Runde durch Las Vegas drehen, „bevor ich mich für immer zum Showgirl verwandle.“