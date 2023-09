Stand: 04.09.2023 12:52 Uhr

Am Wochenende fielen in weiten Teilen Spaniens sintflutartige Regenfälle. Mindestens vier Menschen starben und mehrere Personen werden vermisst.

Wegen der schweren Unwetter in weiten Teilen Spaniens sind weiterhin Rettungskräfte im Einsatz. Vor allem im Großraum Madrid und dort vor allem in den südlichen Vororten: Nach Angaben des spanischen Fernsehsenders RTVE wurden in der Provinz Toledo zwei weitere Todesfälle gemeldet. Der Sender hatte bereits am Samstag über zwei Sportler berichtet, die beim Canyoning in den Pyrenäen offenbar von den Wassermassen überrascht wurden und ertrunken waren. Die genaue Todesursache wird noch ermittelt.

Zudem werden laut spanischen Tageszeitungen mehrere Menschen vermisst, unter anderem unweit von Toledo, in der Gemeinde Aldea del Fresno. Dort läuft derzeit eine Suchaktion: Offenbar ist eine vierköpfige Familie in der Nacht mit ihrem Auto in einen Fluss gekracht. Einer der Bewohner, vermutlich der Familienvater, wird noch vermisst.

Nach heftigen Regenfällen sind weiterhin viele Straßen in Toledo überflutet.

Unwetter sorgen im Großraum Madrid für Chaos

Aufgrund teilweise gesperrter Zufahrtsstraßen gab es am Morgen Meldungen über erhebliche Verkehrsbehinderungen. Auch Regionalzüge verkehren aufgrund von Streckensperrungen nur eingeschränkt. Auch die U-Bahn in Madrid ist betroffen, wenn auch teilweise.

Die Stürme hielten auch bis in die Nacht an. Bis 1.30 Uhr zählten die Rettungskräfte mehr als 1.200 Einsätze, die meisten davon wegen überfluteter Straßen und Häuser.

In vielen Regionen bleibt die Warnstufe Gelb bestehen

Der spanische Wetterdienst rechnet tagsüber mit einer Entspannung. Für mehrere Binnenregionen gilt weiterhin die gelbe Warnstufe wegen Starkregens. An den Mittelmeerküsten, darunter auch auf Mallorca, wird vor stürmischen Böen und hohem Wellengang gewarnt.

Heftige Gewitter, teils mit sintflutartigen Regenfällen, fegten das ganze Wochenende über über die Iberische Halbinsel. Gebiete in Katalonien, der Region um Valencia und Kastilien-La Mancha gehören zu den am stärksten betroffenen Gebieten.

Mit Informationen von Marc Hoffmann, ARD Madrid.