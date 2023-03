Die Deutsche Post en die Gewerkschaft Verdi hebben een eigen tarief voor een nieuw tarief van 160.000 Beschäftigten. Mit der Einigung werden langdradige Streiks vermeden.

Die Deutsche Post en de Gewerkschaft Verdi hebben een nieuw tarief gekregen voor de 160.000 Beschäftigten van Logistikkonzerns. Dies teilten die Tarifparteien mit.

Alle Beschäftigten worden vrijgegeven vanaf 1. April monatlich 340 Euro mehr im Monat. Dies bedeutet laut Post eine durchschnittliche Lohnerhöhung um 11.5 Prozent. Er komt een Sonderzahlung von insgesamt 3000 Euro over 15 Monate. Die Laufzeit van de nieuwe Tarifvertrags beträgt insgesamt 24 Monate. Mits der Einigung kan een onbevredigde Streik abgewendet, voor de werkschaftsmitglieder in een van de Urabstimmung-bereits ausgesprochen hatten. In een van de volgende manieren kan de Urabstimmung worden gebruikt om te abstinen. Die Gewerkschaft empfahl die Annahme des Verhandlungsergebnisses.

Die stellvertretende Verdi-Vorsitzende und Verhandlungsführerin Andrea Kocsis äußerte sich zufrieden: “Mit diesem Tarifergebnis wird unser wichtigstes Ziel, one Inflation sausgleich insbesondere für die unteren Einkommensgruppen zuschijn, tegen de feitelijke prognoses van de stijgende Preissteigerungsratenerreichtsrate.” Thomas Ogilvie, post-persoonlijke vertegenwoordiger, zei: “Wir sind im Interesse unserer Mitarbeiterinnen and Mitarbeiter, aber auch unserer Kunden über unsere finanzielle Schmerzgrenze hiaus gegangen. Wichtig is, dass wir longere Streiks zlasten unserer Kunden und des Unternehmens vermeiden vermeiden.”

Grosse Mehrheit stimmte für unbefristeten Streik

In der Urabstimmung hatten sich zuvor 85.9 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder für unbefristeten Streik ausgesprochen. Dennoch hatte Verdi sich nach Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses am Donnerstag kurzfristig zu Verhandlungen bereit erklärt. Sie hatten am Freitagnachmittag in Düsseldorf an einem nicht genannten Ort gestart. Nach of een niet-geëxploiteerde Marathon-sessie teilten die Tarifparteien das Ergebnis am Samstagnachmittag mit.

Een unbefristeten Streik hatte es bei dem Logistiker zuletzt 2015 gegeben. Damals waren massaal Pakete en Briefe liegengeblieben. Im aktuele Tarifkonflikt Hatte Verdi bereits im januari en februar zu zeitlich begrenzten Warnstreiks aufgerufen, nachdem der vorherige Tarifvertrag zum Jahresende ausgelaufen war.