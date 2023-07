Weitere Opfer bei russischen Angriffen auf die Ukraine

Stand: 13.07.2023 13:28 Uhr

Mehrere Städte in der Ukraine wurden erneut von russischen Drohnen und Raketen angegriffen. Zeitweise kam es im ganzen Land zu Flugalarmen. Mehrere Menschen wurden verletzt und Häuser fingen Feuer.

Gestern Abend hat Russland mehrere Regionen in der Ukraine aus verschiedenen Richtungen angegriffen. Nach Angaben der ukrainischen Armee wurden Drohnen, Iskander- und Kalibr-Raketen abgefeuert – unter anderem aus Kursk in Russland sowie von den russischen Küsten des Asvo-Meeres und der besetzten Krim.

Auch dieses Mal wurden bei den Angriffen mehrere Menschen verletzt. In der dritten Nacht in Folge beschoss Russland unter anderem die Hauptstadt Kiew mit Shahed-Drohnen, wie die örtliche Militärverwaltung am Morgen mitteilte. Eine 19-jährige Frau und ein 23-jähriger Mann wurden durch herausgeschleuderte Teile verletzt und mit Granatsplitterwunden ins Krankenhaus gebracht.

Mehrere Häuser fingen Feuer. Nach Angaben des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko wurde bei der Brandbekämpfung eine Leiche gefunden. Nach Angaben der Kiewer Militärverwaltung vom Morgen kam diese Person jedoch nicht an den Folgen der Angriffe ums Leben.

Schattiert: Von Russland besetzte Gebiete

Landesweite Luftwarnung

In der Nacht herrschte zeitweise bundesweite Luftwarnung. Nach Angaben der ukrainischen Armee hat die ukrainische Armee in der westukrainischen Region Chmelnyzkyj eine Rakete abgeschossen.

Nach Angaben des Militärgouverneurs Jurij Malaschko wurden in der südukrainischen Stadt Saporischschja mehr als 20 Menschen, darunter acht Minderjährige, verletzt. 13 Verletzte mussten ins Krankenhaus gebracht werden. In der Region Saporischschja wurden 14 Städte an einem Tag insgesamt 80 Mal beschossen. Mehr als 40 Gebäude wurden beschädigt.

Konfliktparteien als Quelle Angaben offizieller Stellen der russischen und ukrainischen Konfliktparteien zu Kriegsverlauf, Beschuss und Verlusten können in der aktuellen Situation nicht direkt von einer unabhängigen Stelle überprüft werden.

Am Mittwoch und Donnerstag seien in der angrenzenden Region Cherson mindestens drei Zivilisten getötet und drei weitere verletzt worden, sagte Gouverneur Olexander Prokudin. Siedlungen wurden mehr als 79 Mal beschossen und bombardiert. Allein auf die Regionalhauptstadt Cherson wurden 33 Granaten abgefeuert. Die Behörden der Region Charkiw informierten über zwei Verletzte.

Mit Informationen von Andrea Beer, ARD-Studio Kiew