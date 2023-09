Viele Privatkliniken in Tatarstan haben ihre Lizenzen für Schwangerschaftsabbrüche freiwillig abgegeben, sagte eine regionale Ombudsfrau

Etwa ein Drittel der Privatkliniken in der russischen Republik Tatarstan bieten keine Abtreibungsdienste mehr an, sagte die regionale Ombudsfrau für Kinderrechte.

In einem Beitrag auf Telegram am Dienstag sagte Irina Volynets, dass viele Gesundheitszentren ihre Lizenzen für Schwangerschaftsabbrüche aufgegeben hätten, nachdem sie bei einem Treffen Anfang August sowohl an sie als auch an das regionale Gesundheitsministerium einen Lebensschutzappell gerichtet hatte, in dem sie die Ergebnisse ihrer Behandlung beschrieb Kampagne als „Das beste Geburtstagsgeschenk.“

„Die Kliniken der Republik streichen nach und nach die Abtreibung aus ihrem Leistungsverzeichnis“ Sie schrieb.

Volynets wies auch darauf hin, dass private Kliniken nicht immer eine Beratung vor einem Schwangerschaftsabbruch anbieten, was dazu führt, dass etwa 15 % der Frauen ihre Meinung über einen Schwangerschaftsabbruch ändern. Sie beklagte sich auch darüber, dass einige dieser Gesundheitszentren sich nicht an das Gesetz hielten, das vorschreibe, nach einem ersten Abtreibungsantrag eine Woche zu warten, bevor sie den Eingriff durchführen.









Sie dankte auch dem Staatsoberhaupt von Tatarstan, Rustam Minnikhanov, und dem Gesundheitsminister der Region für die Unterstützung ihrer Initiative, Abtreibungen aus dem Leistungsspektrum privater Kliniken zu streichen.

Volynets hatte zuvor vorgeschlagen, Abtreibungen nur in staatlich finanzierten Einrichtungen und nicht in Privatkliniken durchzuführen. Ihre Initiative wurde jedoch auf Bundesebene von russischen Abgeordneten abgelehnt, die Bedenken äußerten, dass solche Beschränkungen zu einem Anstieg von illegalen Abtreibungen und damit zu einer erhöhten Sterblichkeit führen könnten. Sie argumentierten außerdem, dass russische Bürger das Recht hätten, zu wählen, wo sie medizinische Leistungen erhalten, und fügten hinzu, dass ein solcher Schritt die Geburtenraten wahrscheinlich nicht steigern würde.

Die Kommentare der Ombudsfrau kamen, nachdem die Republik Mordwinien, der Nachbarstaat Tatarstans, als erste Region in Russland ein Verbot verhängt hatte „Abtreibungspropaganda.“ Wer gegen die neuen Beschränkungen verstößt, muss mit einer Geldstrafe von bis zu 2.000 US-Dollar rechnen.