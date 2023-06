DDie Frist war im Juni, und Meghan und Harry haben sie laut britischen Medien eingehalten. Das königliche Paar hat das Vereinigte Königreich nun endgültig verlassen und seinen Wohnsitz Frogmore Cottage in Windsor aufgegeben, wie von der königlichen Familie im Januar gefordert. In den letzten Tagen wurden die letzten Habseligkeiten eingepackt und die Schlüssel übergeben.

Das Gebäude im Park von Windsor Castle war ein Hochzeitsgeschenk von Königin Elizabeth II. an ihren Enkel Harry und seine Frau Meghan im Jahr 2018. Die beiden ließen das Gebäude umfassend renovieren, wobei zunächst der Steuerzahler die Kosten von 2,4 Millionen Pfund trug. Als sich das Paar daraufhin von der Familie abwandte und in die USA zog, zahlten Meghan und Harry das Geld zurück. Seitdem steht das Zehn-Zimmer-Haus größtenteils leer, Harry blieb zuletzt Anfang des Monats dort, als er vor Gericht in London aussagte. Inzwischen gibt es Spekulationen darüber, ob der Bruder von König Charles III., Prinz Andrew, in Frogmore Cottage einziehen könnte. Derzeit wohnt er in der Royal Lodge mit 31 Zimmern.

Sollten Meghan und Harry das Königreich künftig besuchen, müssten sie wohl bei Freunden oder in einem Hotel übernachten. Denn zu einer Annäherung der Familie kam es nach dem Streit und den Vorwürfen des 38-jährigen Harry und seiner drei Jahre älteren Frau Meghan gegen das Königshaus nicht.

Im Gegenteil: Nach Harrys Autobiografie („Reserve“), die im Januar erschien, wird ein weiteres Buch mit Spannung erwartet, das neue Enthüllungen enthalten soll. Es wurde vom britischen Journalisten und Autor Omid Scobie geschrieben, einem engen Vertrauten und Sprecher des Herzogs und des Herzogs von Sussex. Der 41-Jährige twitterte am Donnerstag, dass sein Buch mit dem Titel „Endgame“ am 21. November erscheinen wird und vom Überlebenskampf der königlichen Familie handeln wird. Ursprünglich sollte das Buch im August erscheinen. Der Veröffentlichungstermin soll wegen neuer Details zur Krönung Karls III. verschoben worden sein. und seine Frau Camilla. Harry war einer der geladenen Gäste.