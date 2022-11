Weitere Franzosen inhaftiert: Paris prangert Irans „Geiseldiplomatie“ an

Paris prangert die „Geiseldiplomatie“ des Iran an.

Nach Angaben aus Paris sitzen inzwischen sieben Franzosen in iranischen Gefängnissen. Sie sind „Staatsgeiseln“ für das Außenministerium, und Außenminister Colonna fordert ihre sofortige Freilassung. Inzwischen gibt es bereits Anklagen gegen Demonstranten, denen die Todesstrafe droht.

Nach Angaben der Regierung in Paris wurden zwei weitere Franzosen im Iran festgenommen. Inzwischen seien dort sieben Franzosen im Gefängnis, sagte Außenministerin Catherine Colonna der Zeitung „Le Parisien“. „Wir machten uns Sorgen um zwei weitere Landsleute, und die letzten Kontrollen ergaben, dass sie ebenfalls inhaftiert sind“, sagte sie.

Sie war empört über die „Geiseldiplomatie“ des Iran. Frankreich wird alles in seiner Macht Stehende tun, um seine Landsleute zu befreien. „Wir fordern ihre sofortige Freilassung, Zugang zu konsularischem Schutz, also das Recht auf konsularische Besuche für unsere Staatsangehörigen“, sagte Colonna.

Über den Fall der beiden anderen Verhafteten machte sie keine Angaben. Ihr iranischer Amtskollege hat sich verpflichtet, dieses Auskunftsrecht zu respektieren. „Es ist wichtiger denn je, den Iran an seine internationalen Verpflichtungen zu erinnern“, sagte der Außenminister der Zeitung. „Wenn er uns erpressen wollte, sollte das nicht funktionieren. Das ist der falsche Umgang mit Frankreich.“

Paris spricht von „Staatsgeiseln“

Unter den im Iran festgenommenen Franzosen haben einige auch die iranische Staatsangehörigkeit. Anfang Oktober warf das französische Außenministerium dem Iran vor, ein im Mai festgenommenes französisches Ehepaar als „Staatsgeiseln“ festgehalten und in nicht akzeptabler Weise im Fernsehen gezeigt zu haben.

Im Iran protestieren Menschen seit Mitte September gegen die Regierung und das islamische Herrschaftssystem. Auslöser war der Tod des 22-jährigen iranischen Kurden Mahsa Amini in Polizeigewahrsam. Seit ihrem Tod demonstrieren im ganzen Land Zehntausende gegen den Repressionskurs der Regierung und das islamische Herrschaftssystem. Nach Angaben der US-Menschenrechtsorganisation HRANA wurden bei den Ausschreitungen bis Freitag 336 Demonstranten getötet, darunter 52 Minderjährige. 39 Angehörige der Sicherheitskräfte wurden ebenfalls getötet. Bisher seien wegen der Proteste fast 15.100 Menschen festgenommen worden, hieß es.

Elf Demonstranten droht die Todesstrafe

Die iranische Justiz beginnt nun auch mit der Umsetzung der drakonischen Strafen, die gegen regierungsfeindliche Demonstranten angedroht werden. Zehn Männer und eine Frau wurden des Mordes an einem Mitglied der Basij-Milizen während einer Kundgebung in der Nähe von Teheran am 3. November angeklagt, berichtet die Nachrichtenagentur IRNA. Ihnen droht die Todesstrafe.

Trotz der massiven Repression rufen Aktivisten im Iran nächste Woche zu einer Massendemonstration auf, um den dritten Jahrestag des brutalen Vorgehens gegen Proteste im Jahr 2019 zu begehen. Die als „Blutiger November“ bekannte Protestwelle 2019 wurde durch einen überraschenden Gasanstieg über Nacht ausgelöst Preise von bis zu 200 Prozent. In den folgenden Tagen der Unruhen wurden Polizeistationen angegriffen, Geschäfte geplündert, Banken und Tankstellen in Brand gesteckt. Die Behörden verhängten ein einwöchiges Internetverbot.