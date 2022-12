Weitere Einzelheiten ergeben sich aus dem Putschplan des deutschen „Reichs“ — RT World News

Die Polizei überfiel ein Jagdschloss, von dem sie annahmen, dass es als Waffendepot und Treffpunkt diente

Die Polizei in Deutschland plant neue Verhaftungen, da sie weiterhin einen mutmaßlichen Putschversuch einer Gruppe untersucht, die angeblich plant, die Regierung in Berlin gewaltsam zu stürzen.

Während am Mittwoch mehr als 130 Durchsuchungen und 25 Festnahmen durchgeführt wurden, ist die Zahl der Verdächtigen in dem Fall inzwischen auf 54 gestiegen, sagte Holger Münch, Leiter des Bundeskriminalamts, am Donnerstag dem ARD-Sender. Münch sagte, die Zahl könne im Laufe der Ermittlungen weiter steigen.

Den Verdächtigen, von denen viele Mitglieder der Reichsbürgerbewegung „Reichsbürger“ sind, wird vorgeworfen, die Errichtung eines Regimes ähnlich dem Deutschen Reich von 1871 geplant zu haben. Die Gruppe wollte angeblich den Adeligen Heinrich XIII eine Adelsfamilie aus Frankfurt am Main, als Oberhaupt des neuen Staates.

„Wir haben eine gefährliche Mischung aus Menschen, die irrationalen Überzeugungen folgen, einige mit viel Geld, andere mit Waffenbesitz und einem Plan, Anschläge zu starten und ihre Strukturen auszubauen.“ Münch gegenüber der ARD.









Die Polizei durchsuchte am Donnerstag auch das Jagdschloss Waidmannsheil in Thüringen, das Reuss gehört. Die Behörden vermuten, dass die neugotische Loge aus dem 19. Jahrhundert, gekrönt von einem Turm mit Türmchen und Zinnen, als Waffendepot und Treffpunkt für die Putschisten gedient haben könnte.

Ein Beamter, der mit Reuters unter der Bedingung der Anonymität sprach, sagte, die Polizei habe die ganze Nacht gearbeitet und nach Beweisen für Waffen und Sprengstoff gesucht.

Der stellvertretende Bürgermeister der Stadt, Andree Burkhardt, teilte Reuters auch mit, dass die Einheimischen Briefe erhalten hätten, in denen ihnen mitgeteilt wurde, dass ihre von den legitimen deutschen Behörden ausgestellten Pässe nicht mehr gültig seien.

„Alle Bürgerinnen und Bürger von Bad Lobenstein haben im vergangenen Sommer einen Brief bekommen, in dem uns mitgeteilt wurde, dass wir keine Deutschen seien, weil unsere Pässe nicht deutsch seien.“ erklärte Burkhardt.

„Wir bekamen dann die Möglichkeit, unsere deutschen Herkunftsdokumente bei der Verwaltung Reuss zu beantragen. Das hat natürlich einen riesigen Aufschrei in der Bevölkerung ausgelöst.“ er fügte hinzu.

Die mutmaßlichen Putschisten planten offenbar, das deutsche Parlament zu stürmen, den Gesetzgeber als Geiseln zu nehmen und die Energieinfrastruktur ins Visier zu nehmen, in der Hoffnung, bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen auszulösen.

Unter den am Mittwoch festgenommenen Personen befanden sich ehemalige Militär- und Polizeiangehörige sowie ein ehemaliger Bundestagsabgeordneter der Alternative für Deutschland (AfD) und ein russischer Staatsangehöriger.