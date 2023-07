Wenn die Tage wieder kürzer werden, will die Polizei in NRW die Bürger wieder auf die Gefahr von Einbrüchen aufmerksam machen. Nachdem die Zahlen zwischendurch zurückgegangen waren, stiegen sie wieder an. Eine Polizeikampagne soll daher „revitalisiert“ werden.

1 Minute Lesezeit

2023-07-17 06:36:00

Nachdem die Zahl der Einbrüche im Jahr 2022 erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder gestiegen ist, will die NRW-Polizei im kommenden Herbst eine große Informationskampagne starten. Das bestehende Format „Halt die Klappe! Sicher ist sicherer“ solle „neu ausgerichtet werden“, sagte eine Sprecherin des Landeskriminalamts (LKA) auf Anfrage. Derzeit sind eine Werbekampagne und ein Aktionswochenende gegen Einbruch geplant.

Nach Angaben des LKA gab es im vergangenen Jahr 23.528 Einbrüche – fast 5.000 mehr als im Jahr 2021. Die Präventionsaktion „Riegel vor“ solle daher „revitalisiert“ werden, heißt es in Unterlagen zur Suche nach einer Agentur für die Werbekampagne. Laut LKA soll die Medienkampagne „crossmedial“ sein, also sowohl im Internet als auch in analogen Medien wie Zeitungen oder Radio stattfinden.

Die Polizei setzt sich für einen besseren Schutz von Wohnungen und Häusern vor Einbrüchen und für kostenlose Beratung ein. Es geht auch darum, mehr Aufmerksamkeit auf verdächtige Personen zu lenken. Die Kampagne selbst gibt es bereits seit 2012. Aufgrund rückläufiger Einbrüche wurde sie zuletzt nicht mehr so ​​stark beworben wie zuvor.