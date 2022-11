Weitere Angriffe auf Nutztiere: Wölfe breiten sich in Deutschland aus

Wölfe breiten sich in Deutschland weiter aus

Die Zahl der Wölfe wächst in Deutschland stetig – und gleichzeitig die Zahl der Angriffe auf Nutztiere. Das führt immer wieder zu hitzigen Debatten und Kündigungsforderungen. Der Hauptfeind des Wolfs bleibt jedoch das Auto.

Seit seiner Rückkehr nach Deutschland im Jahr 1998 breitet sich der Wolf langsam aus. Im Wolfsjahr 2021/2022 (1. Mai bis 30. April) stieg die offiziell bestätigte Zahl der Wolfsrudel bundesweit auf 161 (Vorjahr 158). Die Zahl der Wolfspaare stieg auf 43 (Vorjahr 35), die Zahl der Einzelwölfe blieb mit 21 (Vorjahr 22) nahezu konstant, teilten das Bundesamt für Naturschutz (BFN) und die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes mit zum Thema Wölfe (DBBW). .

„Das ist natürlicher Zuwachs und ein etwas geringerer Anstieg als in den Vorjahren“, sagt Sandra Balzer, Leiterin der Abteilung Zoologischer Artenschutz am BFN. Die Zahlen beruhen auf Erhebungen der Bundesländer mit wissenschaftlich belegten Belegen, etwa durch Genspuren und Kamerafallenbilder, wie BFN-Präsidentin Sabine Riewenherm betonte. „Die aktuellen Zahlen zum Wolfsbestand zeigen es deutlich: Deutschland muss weiter in einen flächendeckenden wolfsabwehrenden Herdenschutz investieren. Scheindebatten und Wolfspopulismus um Obergrenzen oder No-go-Areas für Wölfe helfen dagegen nicht niemand“, sagte Moritz Klose, Leiter des Wildtierprogramms beim WWF Deutschland.

Staatliche Zuschüsse für den Tierschutz

Angriffe auf Nutztiere, insbesondere Schafe und Ziegen, sorgen immer wieder für öffentliche Diskussionen um den streng vor Abschuss geschützten Wolf. Im Jahr 2021 wurden insgesamt 975 Wolfsangriffe gemeldet, bei denen 3374 Nutztiere verletzt, vermisst oder getötet wurden. Im Vorjahr waren es 942 Angriffe. Für Tierhalter in Deutschland gibt es jedoch in fast allen Bundesländern mit etablierten Wolfspopulationen staatliche Zuschüsse zum Herdenschutz. Empfehlenswert sind etwa 1,20 Meter hohe Elektrozäune und – je nach Einzelfall – auch Hütehunde. Dafür wurden 2021 bundesweit gut 16,6 Millionen Euro ausgegeben, heißt es in dem Bericht.

Zudem zahlten die Behörden 2021 fast eine halbe Million Euro Schadensersatz an Tierhalter. Das Bundesamt rät, dass ein umfassender Herdenschutz möglichst präventiv erfolgen sollte, bevor sich Wölfe daran gewöhnen, Schafe und Ziegen oder auch kleinere Rinder zu töten Fohlen als vermeintlich „leichte Beute“. Die generelle Bejagung von Wölfen hingegen ist aus Expertensicht keine geeignete Maßnahme gegen Schäden an Nutztieren. Der WWF nannte Vorschläge zur Jagd auf den Wolf „reine Augenwischerei“. Damit würden Mensch-Tier-Konflikte nicht nachhaltig gelöst.

Straßenverkehr als häufigste Todesursache

Die meisten Wolfsrudel lebten laut Bericht 2021/2022 in Brandenburg (47), gefolgt von Niedersachsen (34) und Sachsen (31). Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen gab es zwei Rudel. Bundesweit wird die nachweisbare Zahl der Wölfe in den bekannten Wolfsgebieten für das Wolfsjahr mit 1175 beziffert, wobei die Gesamtpopulation unter anderem wegen der kilometerlangen Wanderungen der Tiere nicht zuverlässig beziffert werden kann. Auch eine Vergleichszahl zum Vorjahr fehlt.

Wölfe sind in Deutschland eine streng geschützte Art unter Naturschutz. Das Abschießen ist verboten, es sei denn, die eigentlich menschenscheuen Wölfe verhalten sich bei Begegnungen mit Menschen aggressiv. Dann erlaubt das Bundesnaturschutzgesetz einen Abschuss – offiziell „Entnahme“ genannt. Dem Bericht zufolge ist ein solcher Fall von unprovoziertem aggressivem Wolfsverhalten seit 1998 nicht mehr vorgekommen. Dem Bericht zufolge wurden in dem aufgezeichneten Wolfsjahr 148 Wölfe tot aufgefunden. Die meisten von ihnen (102) starben bei Verkehrsunfällen. Mindestens 13 wurden unter Verstoß gegen das Tierschutzgesetz illegal getötet.