Die Ansprache des Präsidenten war ein Lobgesang auf die NATO und die transatlantische Sicherheitsarchitektur, an deren Stärkung er lange vor Beginn der Invasion gearbeitet hat. Aber Biden nutzte die Gelegenheit auch, um mehr Zusammenarbeit zwischen den Nationen zur Bewältigung von Herausforderungen wie Klimawandel, Armut und wirtschaftlicher Ungleichheit zu fordern.

„Die Entscheidungen, die wir jetzt treffen, werden die Richtung unserer Welt für die kommenden Jahrzehnte bestimmen. Wenn Nationen für eine gemeinsame Sache zusammenarbeiten, können wir diese Fragen beantworten“, sagte er.

„Mach weiter so, mach weiter“, rief er die Menge zusammen, die sich dicht auf einem Platz zusammendrängte, der von den gelben Mauern der Universität flankiert wurde.

In vielerlei Hinsicht war Bidens Ansprache eine Wiederholung einer Rede, die er im Februar in Warschau gehalten hatte. Gleich nach einem Überraschungsbesuch in Kiew ermutigte Biden die NATO-Verbündeten und -Partner, die Verteidigung der Ukraine gegen Russland weiter zu stärken. Er nutzte den dramatischen Moment, um zu argumentieren, dass der Transatlantikismus nicht im Niedergang begriffen sei, sondern vielmehr unter seiner Führung wieder an Stärke gewonnen habe.

„Die NATO ist stärker, energiegeladener und ja, geeinter als je zuvor in ihrer Geschichte“, behauptete er weiter in Litauen.

Die offensichtlich gute Laune und der optimistische Ausblick des Präsidenten kamen Stunden nach einem NATO-Gipfel mit unbestreitbaren Siegen. Der größte Sieg von allen ereignete sich bereits vor Beginn der Versammlung, als die Türkei am Montag ihre jahrelange Blockade des Beitritts Schwedens zum Bündnis beendete und damit den Weg für die Aufnahme des 32. Mitglieds des Militärblocks ebnete.

Aber Bidens Siegesrunde wurde durch einen angespannten Mittelteil des Gipfels getrübt.

Das NATO-Kommuniqué beseitigte eine Hürde auf dem Weg zur erhofften Mitgliedschaft der Ukraine, legte jedoch keine klaren Beitrittsbedingungen oder Zeitpläne fest. „Wir werden in der Lage sein, eine Einladung an die Ukraine auszusprechen, wenn die Verbündeten zustimmen und die Bedingungen erfüllt sind“, heißt es in der gemeinsamen Erklärung.

Das erzürnte den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, der Stunden vor seiner Ankunft in Vilnius am Dienstag die Sprache als „beispiellos und absurd“ bezeichnete – eine Breitseite, die die Einheit bedrohte, die Biden und sein Team in Vilnius zeigen wollten.

Selenskyj änderte jedoch am zweiten und letzten Tag unerwartet seinen Kurs. Er nannte die Ergebnisse des Gipfels „einen bedeutenden Sicherheitssieg“ für die Ukraine und bekräftigte, dass eine Einladung zum NATO-Beitritt das bevorzugte Ergebnis sei. Ein Grund für die neu gewonnene Dankbarkeit war die Zusage der G-7-Staaten, darunter die Vereinigten Staaten, der Ukraine langfristige militärische und wirtschaftliche Hilfe zu gewähren, einschließlich Waffen-, Ausbildungs- und Wiederaufbaugeldern.

Und vor einem bilateralen Treffen mit Biden, ausgelöst durch eine Frage von POLITICO, erklärte Selenskyj: „Wir haben eine große Einigkeit unserer Führer und die Sicherheitsgarantien – das ist ein Erfolg für diesen Gipfel.“

Jake Sullivan, der nationale Sicherheitsberater der USA, machte am Mittwoch im Fernsehen die Runde, um das Narrativ einer gemischten Versammlung zu unterdrücken.

„Wir wollten keine mechanische Formel, denn Krieg ist dynamisch, die Situation ist dynamisch. Und die NATO muss in der Lage sein, ihre Flexibilität zu bewahren und auf ihrem Weg eng mit der Ukraine zusammenzuarbeiten, um zu entscheiden, inwieweit es in Zukunft sinnvoll ist, sie aufzunehmen“, sagte er gegenüber CNN. Die Aufnahme der Ukraine in das Bündnis würde die NATO direkt in einen Krieg mit Russland bringen.

In der Zwischenzeit „sind wir bereit, diese Sicherheitshilfe noch lange in der Zukunft zu leisten, und zwar sicherlich für die Dauer der Zeit, in der die Ukraine auf dem Weg zur NATO arbeitet“, erklärte er.

Wie die Geschichte den Gipfel in Vilnius beurteilt, hängt von einigen Umständen ab, die außerhalb der Kontrolle von Biden liegen.

Schweden hat noch kein grünes Licht und die Zurückhaltung des Kongresses, einem Transfer eines F-16-Kampfflugzeugs in die Türkei zuzustimmen, könnte das Handschlagabkommen noch zunichtemachen. Die Gegenoffensive der Ukraine hat Russlands Frontlinien im Osten und Süden keinen entscheidenden Schlag versetzt und den Konflikt weit in die turbulente Wahlsaison Amerikas getrieben, in der Biden wahrscheinlich auf Donald Trump treffen könnte, einen NATO- und Ukraine-Skeptiker. Und die Wut der Ukraine über die Ergebnisse in Vilnius könnte dazu führen, dass Kiew künftig seine Beziehungen zu Washington neu überdenkt.

Es besteht auch die Befürchtung, dass Russland Wege finden wird, den Krieg auszuweiten, nur um die Chancen eines bevorstehenden NATO-Beitritts der Ukraine zu verringern. Die alliierten Führer spielten diese Besorgnis jedoch immer wieder herunter.

„Es ist ganz klar, dass diese Frage der NATO-Mitgliedschaft kein Thema sein wird, das von anderen angesprochen werden kann, die nicht Teil dieser Partnerschaft sind – mit anderen Worten, Russland wird dies nicht vorschreiben können“, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz weiter auf dem Heimweg von Litauen.

Vorerst verlässt Biden die litauische Hauptstadt voller Zuversicht darüber, dass die transatlantische Sicherheit unter seiner Aufsicht und auf sein Drängen gestärkt wurde.

„Wir werden nicht schwanken“, dröhnte der Präsident, bevor er betonte: „Wir werden heute, morgen und so lange es dauert, für Freiheit und Freiheit eintreten.“

Als Biden das Podium verließ, hallten USA-Rufe durch den Veranstaltungsort.

Hans von der Burchard hat zu diesem Bericht beigetragen.