Yann Sommer erwischte einen unglücklichen Start bei Inter Mailand: Der Schweizer leistete sich in einem Testspiel einen Fehler, Presse und Fans beäugten den Torwart mit Argwohn. In der Liga wartet der Ex-Bayern-Keeper weiterhin auf Gelegenheiten, sein Können unter Beweis zu stellen.

Inter Mailand hat im zweiten Ligaspiel der neuen Serie-A-Saison bei Aufsteiger Cagliari Calcio keinen Punkt verloren und kein Gegentor kassiert. Der letztjährige Champions-League-Finalist hatte mit den sardischen Gastgebern kaum Probleme und siegte souverän mit 2:0 (2:0). Denzel Dumfries (21.) und Lautaro Martinez (30.) trafen für Inter.

Mit Yann Sommer vom FC Bayern München im Tor ist Inter das einzige Serie-A-Team, das kein Gegentor kassiert. In Cagliari mussten die Schweizer allerdings erst in der 90. Minute richtig glänzen. Auch den Saisonauftakt gegen den AC Monza hatten die Mailänder mit 2:0 gewonnen. Nach dem Ende des zweiten Spieltags liegt Inter auf dem dritten Tabellenplatz.

Nach seinem unglücklichen Debüt im Testspiel gegen Red Bull Salzburg (4:3) wurde Sommer, für den Inter insgesamt rund 8 Millionen Euro nach München überwies, wegen mehrerer Fehler scharf kritisiert: „Sommer, Ente bei seinem Debüt für Inter.“ „Tuttosport“ schrieb die „Gazzetta dello Sport“ damals: „Grundsätzlich hatte er nicht die Sicherheit, die man von jemandem erwarten würde, den das Management schon lange gejagt hatte.“ Auch nach dem völlig ungefährdeten 2:0-Sieg zum Auftakt gegen den AC Monza hatte Sommer die Beobachter noch nicht überzeugt: Nach einer inkonsequent geblockten Flanke stellte die „Gazzetta dello Sport“ erneut fest: „Er vermittelt nicht das Gefühl der Sicherheit.“ „.

Thuram begeistert den Trainer

Jetzt wartet im Sommer die erste Gelegenheit, sich in der Liga wirklich hervorzutun: Inter empfängt am Sonntag den AC Fiorentina. Auch der Achtel der letzten Saison startete mit vier Punkten stark in die Saison. Sommers Vorgänger im Inter-Tor, Kameruns Nationaltorhüter André Onana, wechselte nach der vergangenen Saison für mehr als 50 Millionen Euro zu Manchester United.

Vor Sommer, der vor seinem kurzen Gastspiel beim FC Bayern viele Jahre für Borussia Mönchengladbach gespielt hatte, war sein ehemaliger Teamkollege Marcus Thuram zu den Nerazzurri gewechselt. Und der Franzose, der immer noch auf sein erstes Tor wartet, freute seinen Trainer über seine Leistung gegen den Aufsteiger: „Die Jungs waren brillant. Wir haben das Spiel von Anfang bis Ende gut interpretiert. Cagliari hat im Auftaktspiel gut gespielt und wir mussten organisiert und aufmerksam sein.“ „Das haben wir hervorragend gemacht“, sagte Simone Inzaghi. „Ich freue mich für Thuram; er hat wirklich gut gespielt. Er hat vom ersten Tag an hart gearbeitet und sich sehr schnell angepasst. Ich bin sehr glücklich; ich wünschte nur, er hätte heute Abend getroffen, weil er es verdient hat.“