Weiter Kritik an Kleingarten-Deals von SPÖ-Politikern

Die Umwidmungen von Grundstücken meer Wiener SPÖ-Politiker in een Kleingartenverein in der Donaustadt zorgen voor meer kritiek op de politieke Konkurrenz. De ÖVP heeft de volgende data en verdere informatie vastgelegd, wat ervoor zorgt dat alle betrokken SPÖ-politici de kans krijgen om hun zorgen tijdens het besluitvormingsproces te verduidelijken. De FPÖ wilde dat SPÖ-chef Andreas Babler deze kwestie zou oplossen.

“In het geval van verschillende situaties is het noodzakelijk om met andere partijen in verschillende situaties om te gaan, maar het is noodzakelijk om de situatie tussen de twee partijen te verduidelijken. Het is niet duidelijk, maar omdat ze niet altijd aanwezig zijn, zullen we nu ervan beschuldigd deel uit te maken van de partij”, bekritiseerden de ÖVP-generaals. ekretär Christian Stocker op één avond.

De ÖVP schließt sich damit der Forderung der ergere oppositiepartijen in Wenen. Terwijl de Freitag de Grünen van de Ruhendstellung der Funktionen van de getroffen SPÖ-politicus bekritiseerde, vereiste de FPÖ zijn Rücktritt.

Tegelijkertijd zorgt de vrijheid van SPÖ-Chef Babler ervoor dat u verantwoordelijk bent voor uw eigen SPÖ-Politiker, alle afspraken openlijk en de gevolgen daarvan. „Als Babler op de hoogte is van zijn vertaling en zorg, is er gemoedsrust“, zei FPÖ-secretariaat-generaal Michael Schnedlitz in een verder onderzoek.

Laut Mediaberichte liegt in der Sache auch een Anzeige bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) vor. Als je naar jezelf kijkt, is niet alles mogelijk. Als de verdenking wordt vermoed, wordt deze immers niet vermeden, maar het is absoluut niet mogelijk dat er een goede opheldering komt.