Belarussische Schulkinder besuchen Orte, die mit Alexander Lukaschenko in Verbindung stehen, das staatliche Filmstudio „Belarusfilm“ plant einen Film über den starken Mann und das Justizministerium hat eine gemeinnützige „Stiftung des Ersten“ registriert. Es ist nach Lukaschenko benannt, den die Staatsmedien oft „den Ersten“ nennen.

Und damit ist es noch nicht getan. Auf Kleidungsstücken sind Zitate Lukaschenkos aufgedruckt, in der Hauptstadt Minsk wurde eigens für diese Art von Mode ein neuer Flagship-Store eröffnet. Dort finden Käufer T-Shirts und Trainingsanzüge mit Aufdrucken wie „Präsidenten werden nicht gemacht, Präsidenten werden geboren.“

Experten haben beobachtet, dass die Propaganda in Weißrussland den Personenkult um Lukaschenko gestärkt hat und in letzter Zeit verstärkt wurde, um das Narrativ zu unterstützen, dass Europas letzter starker Mann die Unterstützung seines Volkes genießt. Dies kann mehrere Gründe haben.

Loben Sie Lukaschenko, werden Sie befördert

Im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen 2020 in Weißrussland wollten unabhängige Medien wissen, wem ihre Leser ihre Stimme geben würden. Die Umfrage ergab ziemlich schreckliche Ergebnisse für Lukaschenko: Nur 3 % sagten, sie würden für ihn stimmen. Infolgedessen haben die Behörden solche Umfragen verboten. In Belarus gibt es keine unabhängige Sozialforschung mehr.

Regierungsfreundliche Experten des Analysezentrums EccoM behaupten, dass im Jahr 2022 76,3 % der belarussischen Bevölkerung Lukaschenko vertrauten, gegenüber 72 % im Vorjahr. Wenn das der Fall wäre, warum wird dann der Personenkult um Lukaschenko verstärkt?

Vadim Mojeiko ist Analyst am Belarussischen Institut für Sozialwissenschaften (BISS). Er erklärte, dass ein Personenkult ein fester Bestandteil jeder Autokratie sei: „Wenn ein Politiker längere Zeit an der Macht ist, muss die Gesellschaft ständig daran erinnert werden, was ihn so besonders und einzigartig macht.“

Nach der Präsidentschaftswahl 2020 breiteten sich in ganz Belarus monatelang Proteste gegen Lukaschenkos Regime aus Bild: TUT.BY/AFP/Getty Images

Der Forscher verwies auf Ereignisse rund um die Wahlen 2020, denen Massenproteste folgten. Lukaschenko war zum Wahlsieger erklärt worden und ging brutal gegen die Opposition vor. Seitdem sei die Loyalität gegenüber dem Regime zu einer Art Glauben geworden, erklärte der Experte.

„Beamte auf verschiedenen Ebenen haben verstanden, dass jeder, der Lukaschenko lobt, schnell aufsteigen kann“, sagte er und fügte hinzu, dass dies eine Möglichkeit sei, die Räder zu schmieren, um Mittel für verschiedene Projekte bereitzustellen.

„Ich bin sicher, dass ‚Belarusfilm‘ keine Probleme haben wird, Geld für seinen Film zu finden“, sagte er.

Verstärkung des Personenkults im Zusammenhang mit Wahlen?

Alesia Rudnik, Direktorin des im Ausland tätigen belarussischen Zentrums für neue Ideen, glaubt, dass die neue Dynamik für Lukaschenkos Personenkult mit der bevorstehenden Präsidentschaftswahl 2025 zusammenhängt.

„Selbst wenn Lukaschenko nicht ins Rennen gehen würde, würden er und seine Aussagen eine Rolle spielen. Deshalb versucht die Propaganda, positive Aufmerksamkeit auf ihn zu lenken“, erklärte der Politikwissenschaftler.

Der andere Grund, so Rudnik, sei, dass selbst Anhänger des Regimes seiner negativen Agenda zunehmend überdrüssig seien. Seit drei Jahren gibt es täglich Berichte über Repressionen.

„Die systematische Verfolgung von Bürgern stellt eine große Belastung für den Staatsapparat dar. Sie erfordert zusätzliche Ausgaben, und viele Beamte müssen ihre Aufmerksamkeit auf Repressionen richten, statt auf die Lösung der eigentlichen Probleme, für die sie tatsächlich verantwortlich sind. Auf diese Weise auch die von Lukaschenko.“ „Unterstützer beginnen zu vermuten, dass das Regime nur durch Angst gestützt wird. Propaganda soll diesen Eindruck ändern und ein positives Bild von Lukaschenko schaffen“, sagte sie.

Lukaschenko hat versucht, der Vorstellung, er sei von Putin abhängig, entgegenzuwirken Bild: Alexander Demianchuk/TASS/dpa/picture Alliance

Der dritte Grund für den Anstieg der Propaganda, erklärte Rudnik, bestehe darin, zu zeigen, dass Weißrussland nur einen Führer habe, der die Politik des Staates allein lenke und in der Lage sei, jede Entscheidung zu treffen oder rückgängig zu machen, und dass alles im Land von seinen Wünschen abhänge.

„Während Jewgeni Prigoschins Aufstand versuchte Lukaschenko, sich als eine Art Schiedsrichter darzustellen. Das war wichtig angesichts seiner häufigen Besuche bei Wladimir Putin, die den Eindruck erweckten, er sei völlig vom Kreml abhängig“, sagte sie.

Bescheidener Lukaschenko

„Die Propagandisten lügen, wenn sie sagen, dass Lukaschenko ein bescheidener Mensch ist, der fast überzeugt werden musste, damit ein Film über ihn gedreht werden konnte“, sagte Mojeiko. „Das ist ein weiterer Teil eines Personenkults, der vorgibt, solche Initiativen seien vom Volk ausgegangen. In Wirklichkeit möchte Lukaschenko bewundert werden, was er auch in der Öffentlichkeit deutlich zum Ausdruck gebracht hat.“

Staatliche Medien versuchen, ein positives Licht auf Lukaschenko zu werfen Bild: Natalia Fedosenko/TASS/dpa/picture Alliance

Es ist auch nicht gerade bescheiden, wenn Propagandisten bei Treffen mit Lukaschenko in Kleidung mit seinen Zitaten auftreten oder dass er bei öffentlichen Veranstaltungen oft umgeben von Gewinnern von Schönheitswettbewerben gesehen wird.

All dies war, so schätzen Experten, Teil eines Bildes, das um ihn herum entstand. „Lukaschenko tritt nicht als bescheidener Mann auf. Im Gegenteil. Er betonte, dass er alles besser weiß als alle anderen“, sagte Rudnik.

Es ist unwahrscheinlich, dass Minsk zu Lukaschensk wird

Gleichzeitig stellen Experten fest, dass die Propaganda um Lukaschenko noch weit von den Personenkulten entfernt ist, die in mehreren zentral- und ostasiatischen Ländern zu beobachten sind. In Kasachstan beispielsweise hatte Nursultan Nasarbajew während seiner Präsidentschaft auch eine Stiftung mit seinem Namen sowie mehrere Filme zu seinen Ehren. Ihm wurden auch Denkmäler gewidmet, und zeitweise wurde sogar die Hauptstadt nach ihm benannt.

Lukaschenko lässt sich gerne als zupackenden Mann der Tat darstellen Bild: Pressedienst des Präsidenten der Republik Belarus

„Wenn Lukaschenko eine Hundert-Meter-Statue zu seinen Ehren haben wollte, würde es niemand wagen, Einspruch zu erheben. Aber er weiß, dass solche grotesken Darstellungen den Weißrussen nicht gefallen würden. Sie haben eine andere Mentalität. Deshalb wird der Personenkult weiter zunehmen, aber.“ Nicht so weit, dass die Hauptstadt Minsk in „Lukaschensk“ umbenannt wird“, glaubt Mojeiko.

Doch Rudnik würde nicht ausschließen, dass Universitäten und Schulen bald Lukaschenkos Namen tragen könnten.

„Vor einiger Zeit erhielt die Akademie für öffentliche Verwaltung den Nachtrag ‚des Präsidenten der Republik Belarus‘“, erklärte sie. „Angesichts des weit verbreiteten Beförderungswunsches unter Beamten könnten bald auch Bildungseinrichtungen nach Lukaschenko benannt werden.“

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Russisch veröffentlicht.