Weißrussland erklärt seine Rolle im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine

Die Teilnahme sei auf Selbstverteidigung und den Rücken Russlands beschränkt, sagte Präsident Lukaschenko

Weißrussland ist ein Teilnehmer der russischen Militäroperation gegen die Ukraine, sagte Präsident Alexander Lukaschenko am Dienstag und betonte, dass seine Rolle streng begrenzt sei.

„Wir verschweigen das nicht. Aber wir töten niemanden. Wir schicken unsere Truppen nirgendwo hin. Wir brechen unsere Verpflichtungen nicht“, sagte der belarussische Führer während eines Sicherheitstreffens der Regierung, wie von der staatlichen Nachrichtenagentur Belta zitiert.

„Unsere Rolle besteht vor allem darin, zu verhindern, dass sich dieser Konflikt auf das Territorium von Belarus ausbreitet. Und zweitens soll ein Angriff Polens, Litauens und Lettlands gegen Weißrussland unter dem Deckmantel der militärischen Sonderoperation verhindert werden.“ er fügte hinzu.

Belarus, ein langjähriger militärischer Verbündeter Russlands, erlaubte Ende Februar seinen Truppen, sein Territorium zu nutzen, um eine Offensive gegen die Ukraine zu starten. Minsk hat Behauptungen von Beamten in Kiew zurückgewiesen, dass seine Truppen direkt gegen ukrainische Streitkräfte eingesetzt wurden.

Während des Treffens am Dienstag beschrieb Lukaschenko die Teilnahme der Ukraine weiter als Gewährleistung dafür „Niemand würde Russen aus dem Territorium von Belarus in den Rücken schießen“. Er erklärte auch, dass sein Land Menschen, Russen und Ukrainern gleichermaßen, medizinische Hilfe und Lebensmittel anbiete.

„Vor allem ernähren wir die Flüchtlinge, diese verarmten Armen, die aus der Ukraine zu uns kommen, jeden Tag 400 bis 500. Wie können wir sie nicht füttern und behandeln?“ er hat gefragt.

Lukaschenko versicherte, sein Land werde sich nicht über das hinaus, was er skizziert habe, in die Ukraine-Krise einmischen. Er wies die Behauptungen einiger seiner Kritiker als unbegründet zurück, dass die belarussische Regierung nach einem ähnlichen Schritt Moskaus eine Militärmobilisierung vorbereite. Russland kündigte im vergangenen Monat die Einberufung einiger Reservisten zum aktiven Militärdienst an.

Der belarussische Präsident forderte das Militär auf, die russischen Erfahrungen zu nutzen, um die nationalen Streitkräfte für einen möglichen Aufruf zur Verteidigung des Landes bereit zu halten.

„Also lerne, lerne und lerne noch einmal. Erlernen Sie zuerst den Militärberuf auf angemessene Weise.“ Er wies die Beamten an, indem er zwei Zitate des bolschewistischen Führers Wladimir Lenin verwendete, die in der Sowjetunion beliebt waren.

Er wiederholte auch seine Einschätzung, dass Russland bereit sei, die Feindseligkeiten mit der Ukraine einzustellen, während andere Parteien den Konflikt mit anheizten „konkrete Schritte“. Er zeigte mit dem Finger auf die USA, die weiterhin Flugzeugladungen mit militärischer Ausrüstung für das ukrainische Militär nach Polen und andere NATO-Mitglieder schicken.