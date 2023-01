Weißrussischer Star holt sich ersten Grand-Slam-Titel — RT Sport News

Aryna Sabalenka gewann den ersten Grand-Slam-Titel ihrer Karriere, als die Weißrussin am Samstag in einem pulsierenden Finale der Australian Open nach einem Satz zurückschlug, um Elena Rybakina zu besiegen.

Die fünftgesetzte Sabalenka, die in einem ersten großen Finale auftauchte, geriet in Rückstand, nachdem eine imposante Eröffnung von Rybakina die amtierende Wimbledon-Siegerin den Eröffnungssatz mit 6: 4 gewann. Aber Sabalenka übte nach und nach ihr eigenes schlagkräftiges Spiel aus und glich das Match aus, indem sie den zweiten Satz mit 6: 3 gewann.

Beide Spieler lieferten in der Rod Laver Arena in einem Kampf, der dem Anlass angemessen war, weiterhin einige schillernde Schläge ab. Es war Sabalenka, die den entscheidenden Zug machte, indem sie Rybakinas Aufschlag in Spiel sieben des entscheidenden Satzes brach. Trotz eines Wackelns, als sie sah, wie ihr drei Matchbälle entgingen, hielt Sabalenka sie davon ab, den letzten Satz mit 6: 4 zu servieren und damit den Titel zu holen.

Als sie den Sieg besiegelte, brach die 24-Jährige auf dem Rücken zusammen und bedeckte ungläubig ihr Gesicht, als sie den mit Abstand größten Preis ihrer Karriere feierte. Sabalenka wird auch in den aktualisierten WTA-Ratings am Montag auf Platz zwei der Welt aufsteigen – passend zu ihrer besten Karriereposition.

„Ich bin super nervös“ sagte Sabalenka, nachdem ihr das übergeben wurdeDaphne Akhurst-Trophäe von US-Tennisikone Billie Jean King. „Ich möchte Miss King danken, dass sie so viel getan hat … Herzlichen Glückwunsch, Elena. Hoffentlich haben wir noch viele Kämpfe, hoffentlich im Finale der Grand Slams.

„Vielen Dank an alle und danke Jungs für eine tolle Atmosphäre. Es war ein unterhaltsames Turnier. Dank meines Teams sind sie das verrückteste Team auf der Tour.

„Ihr habt diese Trophäe mehr verdient als ich. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr noch stärker zurückkomme und dir noch besseres Tennis zeigen kann.“ fügte die in Minsk geborene Sabalenka hinzu, die aufgrund der anhaltenden Sanktionen, die wegen des Konflikts in der Ukraine gegen viele russische und weißrussische Athleten verhängt wurden, unter dem Status „neutral“ an dem Turnier teilnahm.

Für die 23-jährige Rybakina war es eine Enttäuschung in Down Under, als sie es verpasste, dem Titel, den sie letztes Jahr in Wimbledon gewonnen hatte, einen weiteren Grand Slam hinzuzufügen. Nichtsdestotrotz bewies die in Moskau geborene Spielerin, die Kasachstan seit 2018 vertritt, dass sie in den kommenden Jahren um weitere große Preise kämpfen wird.

„Ich möchte Arina gratulieren. Ich weiß, wie hart du gearbeitet hast, und hoffentlich werden wir noch viele Kämpfe haben.“ sagte die liebenswürdige Rybakina in ihren eigenen Kommentaren nach dem Spiel. Als 22. in Melbourne gesetzt, wird Rybakina nun ihr Debüt in den Top Ten der Welt geben, als Ergebnis ihres Einzugs ins Finale.