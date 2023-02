Weißes Haus reagiert auf neue Nord Stream-Untersuchung — RT World News

Beamte haben die Berichterstattung eines legendären US-Journalisten, der behauptete, Washington habe die Pipelines gesprengt, kategorisch zurückgewiesen

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hat am Mittwoch den Pulitzer-Preisträger Seymour Hersh verprügelt, weil er behauptet hatte, Washington stecke hinter der letztjährigen Sabotage der russischen Pipelines Nord Stream 1 und 2, und sagte, die Berichterstattung des erfahrenen investigativen Journalisten sei dies gewesen „absolut falsche und vollständige Fiktion.“

Die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats des Weißen Hauses, Adrienne Watson, dementierte den Bericht, Stunden nachdem Hersh seinen Artikel auf Substack veröffentlicht hatte. Der ehemalige Journalist der New York Times, der berühmt wurde, als er das Massaker von My Lai an vietnamesischen Zivilisten im Jahr 1969 aufdeckte, schrieb, dass Taucher der US-Marine unter dem Deckmantel der NATO-Übung BALTOPS 22 in der Ostsee im vergangenen Juni Sprengstoff auf die Nord Stream-Leitungen gelegt hätten .

Die Bomben seien drei Monate später aus der Ferne gezündet worden und hätten drei der vier Nord-Stream-Erdgaspipelines zerstört, sagte Hersh unter Berufung auf einen Unbekannten „Quelle mit direkter Kenntnis der Einsatzplanung.“ Biden genehmigte dem Bericht zufolge persönlich den Sabotageplan, und die norwegische Marine half bei der Auswahl der Orte für die Platzierung des Sprengstoffs.









Bidens Entscheidung, die Pipelines zu zerstören, sei nach mehr als neun Monaten geheimer Debatte unter nationalen Sicherheitsbeamten der USA erfolgt, sagte Hersh. Der Präsident sagte Reportern Anfang Februar 2022, dass die USA dies tun würden „Schluß machen“ zu Nord Stream 2, wenn russische Streitkräfte eine Offensive gegen Kiew starten. Auf die Frage, wie genau das erreicht werden würde, da die Pipeline unter deutscher Kontrolle sei, sagte er: „Das werden wir, ich verspreche dir, wir werden es schaffen.“

Nach den Explosionen von Nord Stream im September bestritten US-Beamte eine Beteiligung und deuteten an, dass Russland möglicherweise seine eigenen Pipelines sabotiert habe. Angesichts der Berichterstattung von Hersh sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, am Mittwoch, dass das Weiße Haus „muss jetzt zu all diesen Tatsachen Stellung nehmen.“

Hersh hat mehrere bedeutende Preise für seine Zeitungs- und Zeitschriftenartikel sowie seine Bücher gewonnen. Ihm wurde die Aufdeckung des Folterskandals von Abu Ghraib im Jahr 2004 zugeschrieben und er behauptete 2015, dass die Regierung von Präsident Barack Obama die Ermordung von Osama bin Laden im Jahr 2011 erfunden habe.