Weißes Haus gründet „Fonds für geschlechtergerechte Klimapolitik“ — RT World News

Die 6-Millionen-Dollar-Initiative ist eine Partnerschaft zwischen Amazon und einer US-Regierungsbehörde

US-Präsident Joe Biden hat die Einrichtung eines Climate Gender Equity Fund zur Förderung von Frauen angekündigt.Klimaführer.“ Er stellte die neue Initiative am Freitag auf der COP 27-Konferenz der Vereinten Nationen vor.

Der Fonds ist eine Partnerschaft zwischen dem Online-Einzelhandelsunternehmen Amazon und der Regierungsbehörde USAID und wird „die Beiträge des Privatsektors nutzen, um weiblichen Klimaführern technische Fähigkeiten, Netzwerke und Kapital zur Entwicklung und Skalierung von Klimalösungen bereitzustellen“, stellte das Weiße Haus in einer Erklärung fest.

Um zur Lösung des Klimawandels beizutragen, so die weltweite Nachhaltigkeits-Vizepräsidentin von Amazon, Kara Hurst, „Wir müssen die geschlechtsspezifischen Ungleichheiten angehen, die in der Klimafinanzierung bestehen, und sicherstellen, dass Unternehmerinnen einen gleichberechtigten Sitz am Tisch und Zugang zu den Finanzmitteln, Netzwerken und technischer Unterstützung haben, die sie benötigen, um Klimalösungen zu skalieren.“









Um die Schwere der Ungleichheit der Geschlechter im Klimabereich zu skizzieren, enthüllte Amazon, dass „Von Frauen gegründete Unternehmen erhalten in der Regel einen Bruchteil des gesamten Risikokapitals, und dieser Prozentsatz ist während der Pandemie gesunken.“ Der Online-Shopping-Riese, dessen Gewinne während der Pandemie in die Höhe schossen, versprach, weitere 50 Millionen US-Dollar aus seinem Climate Pledge Fund für Investitionen in von Frauen gegründete und geführte Klimatechnologieunternehmen bereitzustellen. Abgesehen davon trägt es 3 Millionen US-Dollar zur anfänglichen Seed-Finanzierung des Climate Gender Equity Fund bei.

Der Fonds startet mit insgesamt 6 Millionen US-Dollar, wobei USAID den Beitrag von Amazon in Höhe von 3 Millionen US-Dollar aufstockt. Die Ankündigung des Weißen Hauses besagt, dass der Fonds auch „aktiviert“ durch eine Bereitstellung von 21 Millionen US-Dollar durch USAID aus dem Gender Equity and Equality Action Fund der Biden-Regierung mit dem Ziel, seine „Engagement für einen geschlechtergerechten Klimaschutz.” Das letztgenannte Programm, das letztes Jahr mit 100 Millionen US-Dollar an Steuergeldern eingerichtet wurde, ein Betrag, der sich in diesem Jahr verdoppeln soll, soll “Förderung der wirtschaftlichen Sicherheit für Frauen und Mädchen weltweit.”

Ein Ausgabenpaket in Höhe von 430 Milliarden US-Dollar, das Biden im August unterzeichnete, umfasste 386 Milliarden US-Dollar an Subventionen für grüne Energie und Steuergutschriften. Die Rede des Präsidenten auf der COP27 verpflichtete sich zu mehreren ehrgeizigeren grünen Initiativen, darunter „Einrichtung eines internationalen Klimazentrums für klimaintelligente Landwirtschaft”, Verschärfung der Emissionsstandards für die Öl- und Erdgasindustrie und Nutzung der Ukraine als Schaufenster für kleine modulare Reaktoren (SMR) “fortgeschrittene nukleare“ Technologie.