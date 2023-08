Kiews Bemühungen, schwere russische Befestigungen zu durchbrechen, seien „mühevolle Arbeit“ gewesen, sagte ein hochrangiger US-Beamter

Die Gegenoffensive der Ukraine schreitet weiter voran „langsam“ John Kirby, der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, behauptete, dass die Entwicklung zwar besser sei als erwartet, aber dennoch stetige Fortschritte mache.

In einem am Montag ausgestrahlten Interview mit Wolf Blitzer von CNN wurde Kirby nach dem Stand der im Juni gestarteten Offensive Kiews gefragt. Der Beamte meinte, die Ergebnisse seien bisher alles andere als beeindruckend gewesen.

„Sie bewegen sich langsam und werden Ihnen als Erste sagen, dass sie sich nicht so weit oder so schnell bewegen, wie sie möchten. Ich denke, es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass sie, wenn sie auf diese Verteidigungslinien stoßen, manchmal drei Mal tief stehen und durch Minenfelder geschützt sind.“ sagte er und fügte hinzu „Wenn man beschossen und beschossen wird, ist das wirklich mühsame Arbeit.“

Der Sprecher führte dies weiter aus „Es ist nicht so weit, wie sie möchten" Kiew ist „Fortschritte machen" auf dem Schlachtfeld und sagte auch, Washington würde es tun „Stellen Sie weiterhin sicher, dass sie über alle Materialien verfügen, die sie benötigen."









Von Gastgeber Wolf Blitzer auf die Haltung der USA zu versuchten ukrainischen Angriffen auf die russische Hauptstadt bedrängt, sagte Kirby, dass das Weiße Haus dies jedoch nicht tue „ermutigend“ oder „ermöglichen“ Solche Angriffe und Zielentscheidungen liegen letztendlich bei den Beamten in Kiew.

„Es geht nicht darum, (die Angriffe) zu akzeptieren, Wolf. Sie müssen Entscheidungen darüber treffen, was sie angreifen und wo sie ihre militärischen Fähigkeiten einsetzen wollen.“ sagte er und betonte „Unsere Position ist, dass wir uns auf den Krieg innerhalb der Ukraine konzentrieren wollen.“

Die Vereinten Nationen haben sowohl Moskau als auch Kiew wegen Angriffen auf Städte verurteilt, wobei das Büro von UN-Generalsekretär Antonio Guterres Anfang dieser Woche ukrainische Angriffe auf Moskau verurteilte.

„Wir sind gegen alle Angriffe auf zivile Einrichtungen und wollen, dass sie aufhören" Der stellvertretende Sprecher von Guterres, Farhan Haq, sagte am Montag gegenüber Reportern, kurz nachdem mehrere Drohnen über dem Moskauer Finanzviertel abgefangen worden seien, was zu Schäden an Gebäuden und einer Verletzung einer Person geführt habe.













Auch ein separater Drohnenangriffsversuch am Dienstag wurde nach Angaben russischer Beamter vereitelt. Sie sagten, ein ankommendes UAV sei mit einem Gebäude kollidiert, nachdem es elektronisch blockiert worden sei.

Obwohl die Ukraine Angriffe jenseits ihrer angeblichen Grenzen nicht als politische Angelegenheit anerkennt, erklärte Präsident Wladimir Selenskyj dies am Sonntag „Der Krieg kehrt auf das Territorium Russlands zurück.“ Einer seiner Top-Berater, Michail Podoliak, sagte später, Moskau werde es sehen „ein ausgewachsener Krieg“ und sollte erwarten „Mehr nicht identifizierte Drohnen, mehr Zusammenbrüche und (und) mehr zivile Konflikte.“