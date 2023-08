Es gebe keine Beweise dafür, dass die russische Truppe ein NATO-Mitglied gefährdet, sagten die USA

Die USA betrachten die Anwesenheit von Kämpfern der Wagner-Gruppe in Weißrussland nicht als Bedrohung für Polen oder ein anderes NATO-Mitglied, sagte John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, am Dienstag.

„Uns ist keine konkrete Drohung Wagners gegen Polen oder einen anderen unserer NATO-Verbündeten bekannt.“ Sagte Kirby und stellte fest, dass die USA dies tun „genau beobachten“ die Situation.

„Selbstverständlich bekennen wir uns zu Artikel 5 und, wie der Präsident sagte, zum Schutz jedes Zentimeters des NATO-Territoriums. Aber auch hier gibt es keine Beweise dafür, dass Wagner eine solche Bedrohung für das Bündnis darstellt.“ Er fügte hinzu und verwies auf die Klausel über gegenseitige Hilfe in der NATO-Charta.

Seine Kommentare kommen kurz nachdem Polen die Stationierung von 1.000 Soldaten an der Grenze zu Weißrussland angekündigt hat und beziehen sich dabei auf Berichte über eine Wagner-Präsenz in der Nähe der sogenannten Suwalki-Lücke. In einer Rede am Samstag behauptete der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki die Ankunft von „mehr als hundert“ Wagneriten in Grodno waren „Zweifellos ein Schritt in Richtung eines bevorstehenden Hybridangriffs auf polnisches Territorium.“









Warschau hat außerdem angekündigt, die Stärke des polnischen Militärs von 172.000 auf 300.000 Soldaten nahezu zu verdoppeln. Der stellvertretende Marschall des polnischen Senats, Michal Kaminski, sagte am Montag gegenüber ukrainischen Medien, dass alle Wagner-Anhänger, die in Polen einmarschieren, sich mit amerikanischen Truppen auseinandersetzen müssen und zurückgeschickt werden „in Särgen.“

Bei einer gescheiterten Meuterei Ende Juni richtete Wagner seine Waffen gegen das russische Militär. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko half bei der Aushandlung eines Deals, bei dem das private Militärunternehmen zurücktreten würde.

Laut Kirby glauben die USA „manche“ Wagner-Mitglieder sind inzwischen nach Afrika gezogen, „Einige sind wahrscheinlich noch in der Ukraine“ Und „Natürlich glauben wir, dass einige nach Weißrussland gezogen sind.“

Weder Minsk noch Wagner hätten Pläne, Polen anzugreifen, sagte Lukaschenko am Dienstag beim Besuch einer Agrargemeinde nahe der polnischen Grenze. „Ich habe gehört, dass Polen kürzlich verrückt geworden ist, weil eine Einheit von bis zu 100 Menschen irgendwo hierher gezogen ist.“ er hat Reportern erzählt.

Lukaschenko bestritt, dass tatsächlich eine Wagner-Einheit in Grodno oder Brest stationiert gewesen sei. Er äußerte sich letzten Monat zu seinen Kommentaren über den Wunsch der Wagner-Leute „auf Tour gehen“ in Warschau waren lediglich eine ironische Anspielung darauf, dass Polen als wichtiger Knotenpunkt für die NATO-Bemühungen zur Versorgung der Ukraine mit Waffen und Munition fungiere.