Weißer Lehrer in Texas gefeuert, nachdem er den Schülern gesagt hatte, seine Rasse sei „die Bessere“

Ein Mittelschullehrer in Pflugerville, Texas, wurde entlassen, sagten Bezirksbeamte am Montag, nachdem ein Video in den sozialen Medien gepostet worden war, das den weißen Lehrer zeigt, dass er seinen Schülern sagt, seine Rasse sei „die Bessere“.

„Letzten Freitag, den 11. November, wurden die ISD-Beamten von Pflugerville auf ein unangemessenes Gespräch aufmerksam gemacht, das ein Lehrer der Bohls Middle School während eines Beratungsunterrichts mit Schülern führte“, schrieb Dr. Douglas Killian, Superintendent des Pflugerville Independent School District (PfISD), in einer Erklärung. „Ab Montagmorgen, dem 14. November, ist der betreffende Lehrer nicht mehr bei Pflugerville ISD angestellt und wir suchen aktiv nach einem Ersatz“, heißt es in der Erklärung.

Videos des fraglichen Gesprächs wurden letzte Woche in den sozialen Medien gepostet.

In einem Video sagt der Lehrer zu seiner gemischtrassigen Klasse: „Tief in meinem Herzen bin ich ethnozentrisch, was bedeutet, dass ich denke, dass meine Rasse die überlegene ist“, während die Schüler sowohl ein- als auch ausgeschaltet hörbar reagieren -Kamera.

Ein Student hinter der Kamera fragt: „Weiß ist also besser als alle anderen?“

Der Lehrer antwortet: „Lassen Sie mich ausreden. Ich glaube, das denkt jeder. Sie sind einfach nicht ehrlich damit.“

Nach einer anderen Diskussion im Video fragt ein Schüler: „Du hast gesagt, du bist ein Rassist, richtig?“

„Das habe ich, ja, ich versuche ehrlich zu sein“, antwortet der Lehrer.

Es ist unklar, was vor und nach der Aufnahme der Videos besprochen wurde.

CNN hat die Person oder Personen, die die online verbreiteten Videos gefilmt haben, nicht identifiziert und die Videos nicht erhalten. CNN hat eine Audioaufnahme eines Teils des Gesprächs von einem Elternteil erhalten, der sagte, dass sein Kind in den Videos gezeigt wird.

Im Audio bittet ein Schüler den Lehrer, sich zu wiederholen. Der Lehrer sagt: „Ich sagte: ‚Ich bin ein Rassist.‘ Das ist, was ich gesagt habe. Weißt du, was das bedeutet?“

Die Antworten der Schüler überschneiden sich und der Lehrer fährt fort: „Das bedeutet, dass ich tief in meinem Herzen denke, dass meine Rasse die überlegene Rasse ist. Das bedeutet es, ein Rassist zu sein.“

Der fragliche Lehrer wurde von PfISD weder identifiziert, noch hat der Distrikt zusätzlichen Kontext rund um das Gespräch bereitgestellt.

„Wir möchten noch einmal betonen, dass dieses Gespräch nicht mit unseren Grundüberzeugungen übereinstimmt und nicht unseren Bezirk oder unsere Kultur an der Bohls Middle School widerspiegelt“, sagte Killian in seiner Erklärung. „Das Beratungsgespräch war unangemessen, ungenau und inakzeptabel; und diese Art von Interaktion wird in keiner PfISD-Schule toleriert.“

Der Superintendent entschuldigte sich bei Schülern und Familien für „unangemessenen Stress oder Bedenken“, die durch die Kommentare verursacht wurden, sowie bei Eltern, deren Kinder ohne ihr Wissen in dem Video zu sehen waren.

Der Lehrer, der von den Eltern gegenüber CNN identifiziert wurde, antwortete nicht sofort auf die Bitte von CNN um einen Kommentar.