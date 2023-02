“De grote afhaalmogelijkheid hier is dat de toestemming is verbroken, totaal verbroken”, zei Joseph Turow, een professor mediastudies aan de Universiteit van Pennsylvania die de hoofdauteur van het rapport was, in een interview. “Het overkoepelende idee dat toestemming, impliciet of expliciet, de oplossing is voor deze zee van gegevensverzameling is totaal misplaatst – en dat is de bottom line.”

Sommige prominente toezichthouders zijn het daarmee eens.

“Wanneer gebruikers worden geconfronteerd met technologieën die steeds belangrijker worden voor het navigeren in het moderne leven, ontbreekt het gebruikers vaak aan een echt aantal alternatieven en kunnen ze redelijkerwijs niet zonder deze tools”, zei Lina M. Khan, de voorzitter van de Federal Trade Commission, vorig jaar in een toespraak. .

In het gesprek stelde mevrouw Khan een “type nieuw paradigma” voor dat “substantiële limieten” zou kunnen opleggen aan het volgen van consumenten.

Leigh Freund, de CEO van het Network Advertising Initiative, een groep voor de digitale advertentie-industrie, zei dat hoewel de benadering van “kennisgeving en toestemming” in veel opzichten “achterhaald was in de toepassing ervan”, het nog steeds een nuttig hulpmiddel zou kunnen zijn “in combinatie met redelijke limieten voor het verzamelen en gebruiken van gegevens, met name met betrekking tot gevoelige gegevens.”

Ze voegde eraan toe dat haar handelsgroep een huidige poging in het Congres steunde om een ​​alomvattende federale wet op de privacy van consumenten goed te keuren die zinvolle beperkingen zou stellen aan het gebruik van gegevens “terwijl de voordelen van gegevensgestuurde advertenties voor consumenten, kleine bedrijven en de economie zouden worden beschermd”.

Amerikanen willen controle over hun data, maar vertrouwen bedrijven die niet toe

Onderzoekers van de Annenberg School for Communication aan de Universiteit van Pennsylvania vroegen 2.014 mensen in de Verenigde Staten naar hun gevoelens ten opzichte van controle over hun persoonlijke gegevens en de privacyafwegingen waarmee consumenten online worden geconfronteerd.