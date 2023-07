Weil der Verkauf schlecht läuft: Die FIFA verlost 20.000 Tickets für die Frauen-WM

Der Weltfußballverband FIFA verlost 20.000 Tickets für die Frauen-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Die Tickets gelten nur für Spiele in den Stadien in Neuseeland, wie es am Donnerstag hieß. Damit will der Weltverband dem vergleichsweise geringen Interesse am Land des Co-Gastgebers entgegenwirken.

„Für einige Spiele in Neuseeland (Auckland, Dunedin, Wellington und Hamilton) gibt es noch Tickets. Egal, ob Sie ein Bastler oder ein Experte sind, dies ist Ihre Chance, sich zu engagieren!“, schrieb Ex-Premierministerin Jacinda Ardern auf Instagram.

Da Fußball in Neuseeland nur eine Randsportart ist, haben es die Organisatoren dort im Vergleich zu Australien schwerer, Menschen für das Turnier zu begeistern. Ein Sponsor soll nun kostenlos 5.000 Tickets für jeden der vier Veranstaltungsorte in Neuseeland verteilen.

Nach Angaben der FIFA wurden bisher 1,25 Millionen Tickets für die Weltmeisterschaft verkauft. Davon entfallen 320.000 auf Spiele in Neuseeland. (dpa/mg)