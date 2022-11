Weihnachtsstoff-Blumen-Kerzenhalter

Wenn Sie nach einer Möglichkeit suchen, Ihrem Zuhause etwas Farbe und Charme zu verleihen, sind Sie bei diesem DIY-Blumenkerzenhalter genau richtig! Es ist schnell und einfach und das Ergebnis ist absolut umwerfend. Es ist auch eine großartige Möglichkeit, alte Stoffreste in etwas Schönes und Nützliches umzuwandeln. Sie können dies auch als Geschenk machen! Was für eine lustige Upcycling-Idee für die Feiertage!

Blumenkerzenhalter aus Stoff

Dieser Blumenkerzenhalter ist ein tolles Projekt für Anfänger. Es ist einfach und macht Spaß, und Sie können es in nur wenigen Stunden schaffen! Du brauchst etwas Stoff, eine Schere und eine LED-Kerze. Sie verwenden eine recycelte Basis und Stoffreste, sodass die Kosten für dieses Projekt minimal sind.

Das perfekte Geschenk für Ihre Liebsten oder einfach nur für sich selbst! Mit diesem wunderschönen Blumenkerzenhalter schaffen Sie in jedem Raum ein wunderbares Ambiente. Präsentieren Sie es auf Ihrem Mantel, auf dem Couchtisch oder verwenden Sie es als Teil eines Tafelaufsatzes. Auch in Regalen oder neben Pflanzen auf einem Pflanzenständer macht es sich wunderbar. Wenn Sie etwas Natürlicheres bevorzugen, sehen Sie sich diesen rustikalen Kerzenhalter an, der auch eine lustige Weihnachtsdekoration ist. Für etwas weniger Urlaubsthema könnte Ihnen stattdessen diese Weinglas-Teelicht-Kerzenlaterne gefallen.

Was verwende ich für den Kerzenhalter in der Mitte?

Sie möchten etwas verwenden, das rund und etwas tief wie ein Glas ist. Ich habe einen leeren Behälter verwendet, der robust und bereits goldfarben war, aber Sie können so ziemlich alles verwenden, was Sie zur Hand haben. Unten sind ein paar andere Ideen, die funktionieren würden.

Gläser aus Babynahrung oder andere kleine Gläser aus recyceltem Essen.

Einmachglasdeckel oder andere kleine Metall- oder Kunststoffdeckel, die tief sind.

Joghurtbecher oder K-Becher, die für kleinere Blumenoptionen leer sind.

Leere Thunfisch- oder Katzenfutterdosen, die gereinigt und von Etiketten entfernt wurden.

Muss ich wissen, wie man näht, um das zu machen?

Für diesen Blumenkerzenhalter müssen Sie nicht viel nähen. Sie werden Nadel und Faden verwenden, aber Sie brauchen keine echten Nähkenntnisse. Dies ist das Handnähniveau für Anfänger oder Anfänger.

Kann ich den Stoff kleben, anstatt ihn zu nähen?

Wenn Sie keine grundlegenden Nähkenntnisse haben oder den Stoff nicht nähen möchten, können Sie andere Dinge verwenden, um den Stoff zusammenzuhalten. Du kannst Heißkleber oder Textilkleber verwenden. Es gibt auch Stichhexerei. Diese Dinge werden zusammenhalten, aber sie werden nicht so lange halten wie beim Nähen.

Kann ich mit Filz anstelle von Stoff machen?

Das Tolle an diesem Handwerk ist, dass Sie jede Art von Stoff verwenden können, den Sie mögen oder zur Hand haben. Sie können alles von Baumwolle bis Seide verwenden. Wenn du etwas möchtest, das weniger Nähen erfordert oder weil du keinen Stoff zur Hand hast, kannst du stattdessen Filz verwenden. Sie können eine große Auswahl an Stoffstücken verwenden, um diesen hübschen Blumenkerzenhalter herzustellen.

Welche anderen Möglichkeiten kann ich das dekorieren?

Der Dekoration dieses Kerzenhalters sind keine Grenzen gesetzt. Sie können Glitzer hinzufügen, was immer ein Favorit ist. Fügen Sie bunte Stoffstücke hinzu oder fügen Sie Spitze oder Tüll hinzu. Sie können dem Halter auch Dinge wie Perlen, Pailletten und kleine Schmuckstücke hinzufügen.

Eine andere Idee ist, den eigentlichen Halter zu lackieren. Was auch immer Sie als Basis des Kerzenhalters verwenden, Sie können die Innenseite und Teile der Außenseite, die sichtbar sind, bemalen. Ich liebe es, wenn dies Gold wird, aber Sie können es definitiv in jeder Farbe anmalen, einschließlich Grün, Rot, Blau, Silber oder sogar Lila, wenn Sie möchten! Wie bei allen unseren Bastelideen ist dies nur eine grundlegende Idee, was zu tun ist, eine Anleitung für Ihre eigene Fantasie, von der Sie lernen können.

Vorräte werden gebraucht

Wie erstelle ich einen Blumenkerzenhalter aus Stoff?

Messen Sie auf dem grünen Stoff einen Kreis, der 3″-4″ breit ist.

Schneiden Sie diesen Kreis aus und verwenden Sie ihn als Vorlage, um insgesamt 10-12 Kreise auszuschneiden und dann beiseite zu legen.

Messen Sie auf dem roten Stoff einen Kreis, der 7″-8″ breit ist.

Schneiden Sie diesen Kreis aus und verwenden Sie ihn als Vorlage, um insgesamt 6-8 Kreise auszuschneiden und beiseite zu legen.

Bereiten Sie Nadel und Faden zum Nähen mit einer langen Fadenschlaufe vor.

Falten Sie einen roten Stoffkreis in der Mitte, dann wieder in der Mitte. Dadurch entsteht eine „Dreiecksform“, bei der das offene Ende die größere flache Seite ist.

Fädeln Sie die Nadel und den Faden durch das offene Ende und gehen Sie locker am Boden entlang hin und her. Sobald Sie entlang der Kante der längeren Seite des Stoffdreiecks genäht haben, ziehen Sie es zusammen, um eine blütenblattähnliche Form zu bilden. Dann in diese Form nähen und abbinden und das Ende verknoten.

Wiederholen Sie diesen Vorgang des Faltens und Nähens aller roten und grünen Kreise, bis Sie mehrere „Blütenblätter“ in jeder Farbe haben, wobei das Grün kleiner als das Rot ist.

Beginnen Sie nun mit einem neuen langen Faden auf der Nadel, die Blütenblätter zusammenzunähen. Führen Sie die Nadel und den Faden durch die Unterseite jedes der roten Blütenblätter und richten Sie sie in einem Kreis auf dem Faden nebeneinander aus.

Sobald alle roten Blütenblätter zusammengefädelt sind, platziere die goldene Schale in der Mitte, sodass die Blütenblätter sie umgeben. Breiten Sie die Blütenblätter aus, um den Kreis zu bilden, und nähen Sie dann in diese Form mit dem richtigen Abstand in der Mitte, um die Schale zu platzieren.

Wiederholen Sie diesen Vorgang mit den grünen Blütenblättern.

Kleben Sie die goldene Schale in die Mitte der roten Blütenblätter.

Legen Sie dann die grünen Blütenblätter darüber und setzen Sie sich auf die roten. Kleben Sie sie auch auf die Schüssel.

Fügen Sie einen Streifen Spitze um den Rand der Schüssel hinzu, falten und kräuseln Sie, während Sie hinzufügen, um einen Rüschen-Look auf den grünen Blütenblättern zu erzeugen.

Fügen Sie dann bei Bedarf oder Wunsch ein Perlenband am oberen Rand der Schüssel hinzu.

Fügen Sie ein Teelicht in der Mitte hinzu und präsentieren Sie es!

Mehr Weihnachtsschmuck

Benötigen Sie weitere Ideen, um Ihre Weihnachtsdekoration zu ergänzen? Sehen Sie sich unten einige meiner liebsten Weihnachtsdekorationen und -projekte an. Von einzigartigen Dekorationen über Ornamente bis hin zu Verandadekorationen enthält diese Liste einige meiner persönlichen Lieblingsideen, um Ihren Urlaub in diesem Jahr ein wenig heller zu gestalten. Stellen Sie sicher, dass Sie sie mit einem Lesezeichen versehen, sie an ein beliebtes Pinterest-Board für Feiertage anheften oder sogar die Tutorials ausdrucken, die Sie dieses Jahr verwenden können!

Dieser schöne Blumenkerzenhalter aus Weihnachtsstoff ist ein einfaches Projekt mit Upcycling-Artikeln, die als Weihnachtsmittelstück hübsch aussehen werden! Aktive Zeit

25 Minuten Gesamtzeit

25 Minuten Schwierigkeit

Einfach Geschätzte Kosten

Abgeschlossene Projektgalerie

Fügen Sie mit verschiedenen Farben, Perlen oder Bändern Ihren eigenen einzigartigen Spin hinzu.

Sie können eine LED-Kerze oder ein echtes Votiv hinzufügen, aber wenn Sie eine echte Flamme verwenden, lassen Sie sie nicht unbeaufsichtigt.