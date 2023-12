Weihnachtsoutfit: Tipps für einen festlichen Look, skurril geht auch

Für die bevorstehenden Feiertage kleiden wir uns gerne in einem schicken Weihnachtsoutfit. Der Stern gibt Inspiration

Festlicher Look

Die festliche Jahreszeit steht vor der Tür und mit ihr kommen Einladungen zu Weihnachtsfeiern, Abendessen usw. Gute Gründe, sich herauszuputzen und mit einem schicken Weihnachtsoutfit zu glänzen. So kreieren Sie einen festlichen Look – oder einen, der Sie zum Lächeln bringt.

Nicht nur der Duft von Zimt und Tannennadeln rückt in den Mittelpunkt der weihnachtlichen Vorfreude, sondern auch die alljährliche Frage: Was soll ich meiner Mutter und meinen Verwandten anziehen? Denn wir wollen nicht, dass all die sorgfältig verpackten Geschenke die Show stehlen. Ihr persönlicher Urlaubslook verdient mindestens genauso viel Aufmerksamkeit. Das zeigt, warum das Outfit auch skurril sein kann Stern.

Skurriler Trend – aber garantiert ein Hingucker



Kätzchen fliegen auf Pizzastücken durch den Weltraum, ein Dinosaurier spuckt helle Blitze hinter einem Weihnachtsbaum, zwei Wölfe stehen mit geschlossenen Augen und ausgestreckten Armen hintereinander, so wie es einst Leonardo DiCaprio und Kate Winslet im Film „Titanic“ taten. Was nach völlig absurden Bildern klingt, sind in Wirklichkeit Motive für Weihnachtspullover. Der bizarre Trend heißt „Hässlicher Weihnachtspullover“. Wer beim Weihnachtsfest ein Lächeln ins Gesicht zaubern möchte, ist mit einem ausgefallenen Pullover garantiert gut aufgestellt. Es lässt sich auch problemlos mit Jeans, Leggings, Anzughosen usw. kombinieren. Wenn Sie etwas Stilvolles und Klassisches bevorzugen, finden Sie unten konventionellere Tipps.

Weihnachtsoutfit: So zaubert man den Trachten-Look



Weihnachten erfordert traditionelle Farben wie Rot, Grün und Gold. Ein klassisches Outfit in diesen Tönen schreit: „Ich bin ein Weihnachtsoutfit.“ Wenn Sie jedoch auf der Suche nach etwas anderem sind, experimentieren Sie mit leuchtenden Farbkombinationen oder metallischen Akzenten. Ein Klassiker unter den Weihnachtsoutfits ist das Paillettenkleid. Aber auch Hosen und Oberteile in glitzernder Optik passen gut zum weihnachtlichen Flair.

Weihnachtsoutfit: Kleider aus edlen Stoffen



Je nach Anlass – etwa einer schicken Firmenfeier – kann ein festliches Kleid die richtige Wahl sein. Wählen Sie ein Modell, das zu Ihrer Figur passt und gleichzeitig bequem ist. Bei winterlichen Temperaturen eignet sich ein knielanges Cocktailkleid oder ein bodenlanges Abendkleid mit gefütterter Strumpfhose. Ein Kleid ausziehen Samtstoffe, Seide und Spitze verleihen dem Look eine elegante Note.

Accessoires: Glanz und Glamour



Mit den richtigen Accessoires kann aus einem schlichten Outfit ein festlicher Hingucker werden. Wählen Sie funkelnde Ohrringe, eine Statement-Halskette oder ein mit Strasssteinen besetztes Armband, um den Look aufzuwerten. Eins Kupplung ist ein guter Ersatz für eine Handtasche und ist nicht so sperrig.

Schuhe: Bequem und schick



Wählen Sie Schuhe, die nicht nur gut aussehen, sondern auch bequem und für eventuelle Tanzsessions geeignet sind. Pumps, Stiefeletten oder elegante Flats runden ein schickes Outfit ab. Die Farbe sollte zum Rest des Outfits passen. Und auch Turnschuhe In der richtigen Kombination eignen sie sich für schicke Anlässe. Aus den einst verpönten Tritten sind mittlerweile echte Allrounder geworden.

Für Männer: klassisch oder modern



Herren können zwischen einem klassischen Anzug oder einer Hemd-Hosen-Kombination wählen. Besonders beliebt sind festliche Farben wie Dunkelblau, Tannengrün oder Burgunderrot. Ein stilvoller Krawatten– oder Fliegenknoten runden den Look ab. Die Kleidung sollte nicht zu eng sein und ausreichend Bewegungsfreiheit lassen, denn wir alle wissen, dass an den Feiertagen viel geschlemmt wird.

Ob klassisch in Rot und Grün oder modern mit unkonventionellen Motiven (wir erinnern uns: blitzspeiender Dinosaurier hinterm Weihnachtsbaum) – es gibt viele Möglichkeiten, gut verpackten Geschenken die Show zu stehlen. Mit den richtigen Accessoires, der passenden Kleidungsauswahl und einem Funken Glamour stehen Sie auf jeder Weihnachtsfeier im Mittelpunkt.

Das könnte Sie auch interessieren:



Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Weitere Informationen finden Sie hier.

Deb