Weihnachtsgeschenke für Kinder: Wann sind es zu viele?

von Carola Kleinschmidt 6. Dezember 2023, 6:15 Uhr



Viele Geschenke bedeuten glückliche Kinder? Der Lerntherapeut Wiebke von Hinden erklärt, warum dieser Plan selten aufgeht – und wie Eltern ihren Kindern auch mit weniger materiellen Geschenken eine Freude zu Weihnachten machen können.

Frau von Hinden, Weihnachten steht vor der Tür Kinder warten schon sehnsüchtig auf ihre Geschenke. Und Eltern stellen sich die Frage: Machen Geschenke glücklich? Und wenn ja, wie viele?

Tatsächlich beobachte ich in vielen Familien Unsicherheit. Eltern wollen die Wünsche der Kinder erfüllen. Es gibt Verwandte, Paten und Tanten, die alle wirklich etwas schenken wollen. Und wenn Sie es allen recht machen, liegt am Ende ein Stapel Geschenke unter dem Weihnachtsbaum. Doch oft sind die Kinder damit nicht so zufrieden.

Warum nicht?