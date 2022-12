Weihnachtsferien: 15 der besten Reiseziele

Anmerkung des Herausgebers – Melden Sie sich für Unlocking the World an, den wöchentlichen Newsletter von CNN Travel. Erhalten Sie Neuigkeiten über die Eröffnung von Reisezielen, Inspiration für zukünftige Abenteuer sowie die neuesten Informationen zu Luftfahrt, Speisen und Getränken, Übernachtungsmöglichkeiten und anderen Reiseentwicklungen.

(CNN) — Jeder Ort kann ein paar Lichter aufhängen und es als Feiertagsfeier bezeichnen, aber Reisende, die Weihnachten wirklich lieben, wollen mehr.

Viele Orte haben Pläne, nach zwei Jahren gedämpfter oder abgesagter Feierlichkeiten wegen der Covid-19-Pandemie zu einer lebhafteren Saison zurückzukehren.

Von Finnland bis Mexiko bieten diese 15 Reiseziele auf der ganzen Welt traditionell die beste Urlaubsatmosphäre für einen weihnachtlichen Urlaub:

Rovaniemi, Lappland, Finnland

Während Legenden, die bis in die 1820er Jahre zurückreichen, den Nordpol als offizielle Heimat des Weihnachtsmanns und seiner fröhlichen Frau bezeichnen, wollen uns die Finnen etwas anderes glauben machen.

Für sie ist Rovaniemi das Weihnachtshauptquartier, das sich nördlich des Polarkreises in Lappland befindet. Kinder backen hier mit Mrs. Claus Lebkuchenplätzchen, schreiben sich in die Elfenschule ein oder nehmen an einem Kalligrafiekurs teil und erstellen ihre Weihnachtswunschlisten mit einer traditionellen Feder.

Vielleicht möchten Sie auch den Ranua Wildlife Park besuchen, in dem Baby-Eisbären, Vielfraße und Elche leben.

Das Arktikum ist ein Wissenschaftszentrum, in dem das Geheimnis des Nordlichts gelüftet wird.

Diejenigen, die auf der Suche nach einem wirklich frostigen Erlebnis sind, können im Arctic Snow Hotel übernachten, das vollständig aus Schnee und Eis besteht, aber mit Saunen und Whirlpools zum Auftauen ausgestattet ist.

Bethlehem, Pennsylvanien

In der Nähe von Philadelphia und New York City bietet Bethlehem einen Weihnachtsausflug in eine kleinere Stadt.

Bethlehem wurde im 17. Jahrhundert von mährischen Kolonisten besiedelt und ist zu Recht stolz auf seinen Live-Adventskalender, den Sie vom 1. bis 23. Dezember ab 17:30 Uhr genießen können.

Es ist eine kostenlose, familienfreundliche Veranstaltung, bei der ein Stadtschreier eine Glocke die Main Street hinauf und hinunter läutet, um Besucher zum Goundie House (dem ältesten Haus an der Main Street) zu rufen. Ein Kind aus der Menge wird gebeten, dreimal zu klopfen, und dann kommt ein lokales Unternehmen mit einer Überraschung für alle heraus.

„The Christmas City“ hat auch neue Dekorationen hinzugefügt, darunter einen riesigen LED-Stern, lebensgroße Spielzeugsoldaten und Tausende von Lichtern, die überall aufgereiht sind.

Bath, England

Der Weihnachtsmarkt ist nachts hinter Bath Abbey beleuchtet. Allan Baxter/Stockbyte unveröffentlicht/Getty Images

Diese historische Stadt im Südwesten Englands feiert sowohl die Geburt von Jesus als auch die Geburt von Jane Austen mit viel Tamtam.

Das Jane Austen Center – und der Regency Tearoom vor Ort – ist der beste Ort, um mehr über die berühmteste Bewohnerin der Stadt zu erfahren.

Das Theatre Royal, das Austen in „Northanger Abbey“ und „Persuasion“ erwähnt, bietet ein abwechslungsreiches Programm mit Feriendramen, Musicals, Opern und Konzerten.

Auf dem Weihnachtsmarkt von Bath gibt es eine Vielzahl von Holzchalets, die unverkennbar britisches Kunsthandwerk in einer malerischen georgianischen Umgebung verkaufen. Zwischen der imposanten Bath Abbey und den ehrwürdigen römischen Bädern gelegen, bietet der Markt eine festliche Möglichkeit, den Charakter dieser historischen Stadt zu entdecken.

Bath on Ice ist eine großartige Ausrede, um Schlittschuhe einzupacken und zu schnüren.

San Fernando, Philippinen

Wenn Asien eine Weihnachtshauptstadt hätte, wäre San Fernando auf den stark römisch-katholischen Philippinen eine Top-Nominierung.

Die nordwestlich von Manila gelegene Stadt ist bekannt für ihr Riesenlaternenfest, das am 17. Dezember beginnt und am 1. Januar endet. Die Tradition der Laternenherstellung in San Fernando reicht bis ins späte 18. Jahrhundert zurück.

Der Höhepunkt eines Besuchs hier ist die Parol, eine bunte, elektrische Weihnachtslaterne, die den Stern von Bethlehem symbolisiert. Die Parolen erinnern an psychedelische Kaleidoskope, brillante Buntglasfenster, prismatische Windräder oder überdimensionale Schneeflocken.

Barcelona, ​​Spanien

Wer es schafft, seinen Urlaub bis zum 12. Weihnachtstag – auch bekannt als Dreikönigstag oder Dreikönigstag – zu verlängern, kann Melchior, Gaspar und Balthazar in Barcelona treffen.

Am Abend des 5. Januar treffen die Könige (auch bekannt als die „drei Weisen“) in bärtiger und samtgekleideter Pracht auf der Santa Eulalia, ihrem eigenen Schiff, im Hafen der Stadt ein.

Kanonen werden abgefeuert, Feuerwerke werden gezündet, und als der Bürgermeister ihnen die Schlüssel der Stadt überreicht, beginnt der Zauber der Heiligen Drei Könige offiziell.

Sie ziehen in einer prächtigen Kavalkade von Wagen durch die Straßen, darunter Kamele, Elefanten, Giraffen und schillernde Kostüme.

New York City

New York ist voller Weihnachtstraditionen. Ein Favorit von Touristen und Einheimischen ist Eislaufen auf der Rockefeller Plaza Eisbahn. Roy Rochlin/Getty Images

In der Nähe von Radio City findet das jährliche Christmas Spectacular mit den Rockettes statt.

An der südwestlichen Ecke des Central Park beherbergt der Columbus Circle mehr als 100 Händler, die auf dem Holiday Market Kleidung, Geschenke, Snacks und Getränke verkaufen.

Die größten Modemarken nehmen an den Feierlichkeiten teil und treten auf in aufwändigen Weihnachtsausstellungen bei Bergdorf Goodman, Saks Fifth Avenue, Macy’s Herald Square Flagship Store und anderen Kaufhäusern.

Nairobi, Kenia

Der Zauber von Weihnachten liegt im Feiertagschaos der kenianischen Hauptstadt.

In verschiedenen Geschäften, in öffentlichen Verkehrsmitteln und in den langen Schlangen vor Restaurants und Supermärkten erklingt ausgelassene Weihnachtsliedermusik in verschiedenen Sprachen.

Ein Besuch im Haus eines Freundes oder in einem beliebten Restaurant kann einen vollen Teller bedeuten chapati (Fladenbrot), ein würziger Reis, bekannt als Pilau und gegrilltes Fleisch — bzw nyama choma auf Suaheli – um nur einige zu nennen.

Nachtschwärmer können die Kalorien bei einer Wanderung im malerischen Karura Forest Reserve verbrennen, einem Paradies für Outdoor-Enthusiasten, das von der Nobelpreisträgerin Wangari Maathai populär gemacht wurde.

Der ikonische Nairobi-Nationalpark bietet Safari-Optionen für Besucher, um Nashörner, Löwen, Giraffen und andere Tiere vor der Kulisse der weitläufigen Stadt zu sehen.

Für Weihnachtsgeschenke bieten die geschäftigen Open-Air-Märkte wie Maasai authentische afrikanische Gemälde, Schmuck, Kleidung und Stoffe, die es nur in Kenia gibt.

Nürnberg, Deutschland

Erwachsene genießen Nürnberger würzige Lebkuchen und Glühweinkrüge.

Und für Familien mit Kindern gibt es das Spielzeugmuseum.

Bogota Kolumbien

Eine als Weihnachtsmann verkleidete Frau sitzt neben einem Weihnachtsbaum und einem Weihnachtsstern auf dem Bolivar-Platz in Bogota. Fernando Vergara/AP

Kolumbiens hoch gelegene Hauptstadt erstrahlt jedes Jahr in Hülle und Fülle mit Weihnachtsbeleuchtung.

In Bogotá gibt es die Tradition der „Ruta Navideña“, der Weihnachtsroute. Feiernde schlendern durch beliebte Orte in der Stadt, um die schillernden Darbietungen zu genießen. Klicken Sie hier, um einige der besten Orte zu sehen, darunter der atemberaubende Monserrate, ein hoher Berg, der die Stadt dominiert.

Der Día de las Velitas (Tag der kleinen Kerzen) wird am 7. Dezember, dem Vorabend der Unbefleckten Empfängnis, gefeiert. Es markiert offiziell den Beginn von Weihnachten in Kolumbien. Die Menschen zünden kleine Kerzen und Papierlaternen an und stellen sie auf Fensterbänke und Balkone.

Hier ist Weihnachten süß. Natilla ist ein Puddinggericht, das einem Flan oder Pudding ähnelt und zusammen mit anderen festlichen Favoriten wie z buñuelos (frittierte Teigbällchen heiß serviert)

Malta

Während der Dezember Nebensaison ist, herrscht auf dieser stark römisch-katholischen Insel im Mittelmeer zu Weihnachten eine festliche und spirituelle Atmosphäre.

Besuch presepju, oder Weihnachtskrippen, ist hier ein fester Bestandteil von Weihnachten. Jedes Jahr öffnen die Bewohner stolz ihre Fensterläden und manchmal sogar ihre Garagentore, um ihre heiligen Krippenkonfekte der Öffentlichkeit zu präsentieren.

In der Innenstadt von Valletta herrscht eine lebhafte Weihnachtsstimmung, mit Weihnachtssängern, die während der Adventszeit vor der barocken St. John’s Co-Cathedral singen. Sehen Sie eine schwindelerregende Weihnachtsbeleuchtung auf der Republic Street.

Ein Besuch des in Privatbesitz befindlichen Malta Toy Museum mit Puppen, Soldaten, Eisenbahnsets und Uhrwerk-Zinnschmuckstücken, die bis in die 1790er Jahre zurückreichen, ist eine herzerwärmende Hommage an die Kindheit.

Quebec City, Kanada

Die anmutigen Straßen des historischen Viertels Petit Champlain in Québec City sorgen für einen herrlichen Winterurlaubsspaziergang. Pololia/Adobe Stock

Ein Paradies für umweltfreundliche Outdoor-Enthusiasten, Quebec ist voller Winteraktivitäten und bietet Urlaubsprogramme für jeden Geschmack.

Old Quebec verwandelt sich in ein malerisches Weihnachtsdorf. Wurst- und Maronenliebhaber können auf dem deutschen Weihnachtsmarkt stöbern. Die Religiöseren können eine Ausstellung von Krippen aus der ganzen Welt besichtigen.

Speed ​​Devils können in einem Schneemobil von Nord Expe herumsausen.

San Miguel de Allende, Mexiko

Piñatas, Posadas und Ponche Fassen Sie die Feierlichkeiten in dieser farbenfrohen Stadt im zentralen Landesinneren Mexikos zusammen, wo Weihnachten sowohl eine feierliche als auch eine feierliche Angelegenheit ist.

Bis zum 24. Dezember werden Besucher wahrscheinlich auf Maria und Josef stoßen, die durch die Straßen schlendern, während die Einheimischen von Haus zu Haus pilgern und singen, um zu betteln „Posada“ (oder „Unterschlupf“), während sie die Reise nach Bethlehem nachspielen.

Piñatas und Ponche (ein Glühfruchtgetränk) krönen Sie einen langen Abend mit Wanderungen durch diese kopfsteingepflasterte Stadt, die wegen ihres Reichtums an prächtigen Kirchen, gut erhaltener Architektur und Pracht zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt wurde zocalos.

Salzburg und Oberndorf, Österreich

Der Weihnachtsmarkt und die damit verbundenen Feierlichkeiten in Salzburg sind wirklich etwas, worüber man singen kann. ecstk22/Adobe Stock

Als Geburtsort von Mozart und Drehort für „The Sound of Music“ ist Salzburg perfekt für eine Pralinenschachtel. Denken Sie an schneebedeckte Berge, barocke Architektur und traditionelle Weihnachtsmärkte.

Es ist sogar die Heimat von „Stille Nacht“. Am Heiligabend 1818 wurde das Volkslied erstmals im nahe gelegenen Oberndorf bei Salzburg aufgeführt.

Die Stadt beherbergt auch eine ungewöhnlichere Weihnachtstradition.

In ganz Österreich und Bayern (im nahe gelegenen Deutschland) verkleiden sich Menschen als furchterregende Alpenbestie, die als Krampus bekannt ist und toben durch die Straßen auf der Suche nach ungezogenen Kindern, die bestraft werden müssen. Die Krampusläufe in Salzburg finden an verschiedenen Terminen im Dezember statt.

Straßburg, Frankreich

Holen Sie sich in dieser Grenzstadt, die die Einflüsse beider Kulturen spürt, sowohl französische als auch deutsche Weihnachtsaromen. Straßburg geht auf das Jahr 1570 zurück und behauptet, der älteste Weihnachtsmarkt in Frankreich und einer der ältesten in Europa zu sein.

Schaffen Sie fotografische und visuelle Erinnerungen mit einem 30 Meter hohen Weihnachtsbaum, der jedes Jahr auf den zentralen Platz des Place Kléber gebracht und mit Ornamenten und Lichtern geschmückt wird.

Queenstown, Neuseeland

Ein Gleitschirm hebt in Neuseeland ab, wo Outdoor-Aktivitäten und Weihnachten zusammentreffen. damianalmua/Adobe Stock

Die traditionellen Weihnachtsfarben Rot, Grün und Weiß bekommen in Neuseeland eine ganz neue Bedeutung.

Hier steht Rot für die pohutukawa (Neuseelands rubinrot blühender Weihnachtsbaum). Weiß repräsentiert die unberührten Sandstrände. Und Grün? Die Kiwi natürlich!

Sonnenanbeter, die sich dem Weihnachtsmann in seinen Surfshorts anschließen möchten, sollten unbedingt nach Queenstown fahren, wo die Leute bei warmen Sommertemperaturen auf dem Lake Wakatipu Jetboot fahren, surfen oder mit dem Gleitschirm fliegen können.

Oder Besucher können einfach am Seeufer ihr Lager aufschlagen und ein herzhaftes Weihnachtsessen mit Lamm, Meeresfrüchten und Hähnchen auf der Barbie genießen.

Forrest Brown, Roseann Lake, Laura Ma, Faith Karimi, Maureen O’Hare und Al Gerard de la Cruz haben zu diesem Artikel beigetragen.